Portály menia vlastníkov

Iba jeden z desiatky najnavštevovanejších slovenských portálov má len slovenských majiteľov.

14. dec 2007 o 9:25 Peter Filin

BRATISLAVA. Vo viacerých z desiatky najnavštevovanejších slovenských portálov sa menia vlastnícke štruktúry. Slovenská šestka v návštevnosti slovenskej časti internetu, portál Centrum.sk, oznámila zmenu majiteľa minulý týždeň.

Predávajúcim boli americké investičné fondy, dvaja českí zakladatelia si zachovali minoritu, majoritu získala nadnárodná private equity spoločnosť Warburg Pincus.

Tá je už v česko-slovenskom prostredí známa ako zakladateľ firmy Zentiva, ktorá vznikla spojením dvoch konkurenč­ných podnikov – českých Léčiv a hlohoveckej Slovakofarmy. Aj v internetovom biznise bude akvizícia Warburg Pincus pôsobiť na oboch trhoch.

V prípade Centrum.sk si však česká a slovenská časť firmy know-how nedelia, slovenský portál ťaží z českých skúseností. Je to tak aj v prípade projektu Aktuálne.sk, ktorý je prvým pokusom postaviť na Slovensku samostatný spravodajský web nezávislý od tlačeného média, televízie či rádia. Minulý týždeň bola zverejnená aj informácia o predaji väčšinového podielu v spoločnosti eTarget.

Táto pôvodom slovenská firma patrí medzi stredoeurópskych lídrov kontextovej reklamy. Pôsobí v siedmich krajinách strednej a východnej Európy. Majoritný podiel z rúk rizikového kapitálu GPEF odkúpila maďarská spoločnosť CEMP. Tento strategický investor sa chce zamerať aj na posilnenie pozície na nových trhoch.

„Postupný prechod vlastníkov smerom buď k strategickým investorom, alebo ku kapitalovo silnejším finančným investorom s inou taktikou investičnej stratégie je logický krok,“ hodnotí tieto obchody Martin Kaniansky z mediálnej agentúry MediaCom.

Jediný slovenský

Ďalším významným slovenským portálom, ktorý menil vlastníkov, je Azet.sk. Jeho špecifikom aj po tejto jeseni ostáva, že nemá zahraničného spolumajiteľa. V októbri sa jeho polovičným vlastníkom stali Roman Dzamko a Karol Gogolák. Ten pôsobí v marketingovej komunikácii skupiny Slovak Telekom. Druhú polovicu vlastní naďalej zakladateľ portálu Milan Dubec. Pod Azet.sk patrí aj ôsmy najnavštevovanejší portál Aktuality.sk.

Pohyby môžu nastať aj v najnavštevovanejšom portáli na slovenskom internete – Zoznam.sk. Jeho vlastníkom je vyše dva roky Slovak Telekom. Ten portál kúpil so zámerom podporiť svoje pozície pri predaji najmä internetových produktov.

Kto bude robiť bleskovky?

Veľkú časť obsahu Zoznam.sk získava od titulov vydavateľstva Ringier. To v čase, keď so Zoznamom napríklad vytvorilo stránku bulvárneho spravodajstva Bleskovky.sk, neinvestovalo na Slovensku do webu masívne. Situácia sa však zmenila a vydavateľ Nového Času avizuje výrazné investície do vlastných webových projektov.

Podľa informácií SME Ringier zvažuje možnosť ukončiť spoluprácu so Zoznamom a spravovať si svoje online vydania samostatne. Konateľ Zoznamu Martin Mác hovorí, že Zoznam chce s Ringierom spolupracovať ďalej. Na otázku, či to chce aj Ringier, neodpovedal. Stanovisko samotného Ringieru len hovorí o spokojnosti „so súčasným modelom spolupráce“.

Podľa Kanianskeho z MediaComu nie je vylúčené, že majiteľa zmení aj samotný portál Zoznam.sk. „Prepojenie významného portálu a telekomunikačnej spoločnosti je na ústupe.

Predaj Zoznamu inému investorovi je preto reálnou a finančne zaujímavou alternatívou,“ povedal. Online médiá podľa neho v súčasnosti prechádzajú skôr do vlastníctva mediálnych domov alebo finančných investorov.