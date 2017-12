Obedná pauza: otravní ninjovia

V hre Time Assault sa musíte čoby sekundová ručička hodinovej veže zbavovať dotieravých ninjov, ktorí sa snažia prebojovať do vášho vnútra. Ako streštene to znie, tak je to zábavné.

14. dec 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Time Assault sa musíte čoby minútová ručička hodinovej veže zbavovať dotieravých ninjov, ktorí sa snažia prebojovať do vášho vnútra. Ako streštene to znie, tak je to zábavné. O ničom nerozmýšľate, iba krúžite okolo vlastnej osi zhadzujúc lezúcich bojovníkov. Zo začiatku sa to javí ako hračka. Po čase sa na vás ale pustia v húfoch. Pre vaše zápästie bude doslova fyzicky náročné odbíjať ich. Keď do nich navyše nenarazíte dostatočnou razanciou, o ručičku sa prichytia a jej pohyb spomalia. V takom prípade ich musíte striasť zazvonením, ktoré sa však dá spustiť iba vtedy, keď veža ukazuje 12 hodín. Ovládanie:

Ručičku ovládate krúživými pohybmi myšou. Zvon spúšťate pravým tlačidlom, ale iba ak vežu nastavíte na 12 hodín. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.