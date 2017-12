Zoo Tycoon 2: Extinct Animals - dinosaury ožívajú

Herné datadisky k zábavnému priemyslu už neodmysliteľne patria. Máme úspešný projekt, ktorý sa dobre predával, tak naň naládujeme ešte nejaký ten bonusový rozsah, čím titul rozšírime a máme tu chutný pokrm pre fanúšikov pôvodnej hry.

13. dec 2007 o 15:16 Ján Kordoš

Lenže nech sa na novinky Extinct Animals pozeráme z akéhokoľvek pohľadu, je ich zúfalo málo. Možno to menším ratolestiam bude stačiť, veď k pomerne rozsiahlemu zverincu dostanú tentoraz aj dávno vyhynuté tvory, dinosaurov. Nie je ich veľa, šťastná trinástka, ale tentoraz poverčivosť úsmev na pery neprinesie takmer nikomu. Dobre, je to zúfalo malý počet, ale každý tvor je špecifický a samozrejme detailne popísaný. Staranie sa o tieto obrovské zvieratá si žiada o niečo viac opatery. Predsa len, ak sa vám rozzúri antilopa, určite napácha menej škody ako namosúrený Tyronnosaurus Rex. Prídel jedla, vhodného prostredia, neustála organizácia dopĺňania vhodných objektov do výbehu a v spomínanom prípade aj adekvátne pevné oplotenie, navyše podporené niekoľkými stovkami voltov, určite rozšíri zmes úloh. Ako už býva zvykom, nebude to na dlhú dobu. Pochopíte, čo a ako a už sa o nič nestaráte, pretože prídavok je to chudobný.

Rovnako je to aj s novými zamestnaniami, z ktorých sa oplatí vypichnúť maximálne paleontológa, ktorý sa o vyhubené zvery (aký to paradox) musí starať. Aspoň menšieho rozšírenia sme sa dočkali pri vložených minihrách, ktoré sú však zábavné len na niekoľko minút a plnohodnotnú zábavu neponúkajú. Je to príjemné spestrenie, ale nič také, kvôli čomu by ste začali okamžite jasať a skákať od radosti do výšky niekoľko metrov. Poďme sa však na tieto novinky pozrieť. Tak napríklad sa môžete prechádzať po zoologickej záhrade a so špeciálnym meračom hľadať fosílie. Ak nájdete miesto s výskytom fosílie, ručička prístroja vám to ukáže a v špeciálnej minihre skladáte DNA nového živočícha. Podarí sa vám to a máte novú atrakciu, v opačnom prípade sa miesto vopred avizovaného tvora objaví niečo úplne iné, ale genetické radovánky a tvorbu špeciálnych zvierat nečakajte. Nie je to Spore, je hlavne hra pre mladšie publikum, prípadne pre „hračičkárov“. K dispozícii máte aj špeciálnu pušku, uspávačku a v prípade druhom zas hľadáte liek pre choré zvieratá. Nič prekvapujúce, ale hrateľnosť to aspoň trochu oživí.

Inak zostáva všetko pri starom. Pätica nových prostredí (púšť, préria alebo prales) to z núdze nevytiahnu. Doby, kedy sa nám roztomilé spracovanie pozdávalo, sú už dávno preč, dnes už grafika jednoducho nestačí na tvrdú konkurenciu, navyše neboli vyriešené problémy s kolíziou textúr, takže sa niekedy stane, že sa zvieratko ponorí do textúry niektorého objektu. Dobre to rozhodne nepôsobí a zo spracovania budete mať skôr kontroverzný pocit.

Zoo Tycoon 2: Extinct Animals je tak trochu zbytočným kúskom. Početná základňa fanúšikov sa tiež nemusí hneď radovať a skákať po novom prídavku. Výtvory niektorých hráčov sú totiž voľne prístupné a nemusíte za ne platiť. Mali sme mnoho podarených prídavkov, ktoré hrateľnosť jednoznačne rozširovali, priniesli mnoho noviniek, no do samotného konceptu hry príliš nezasahovali. A potom sme mali aj more datadiskov, bez ktorých sa kľudne zaobídete a pôvodný titul môžete vlastniť aj bezvýhradne milovať. Extinct Animals je žiaľ druhým príkladom. Zabaví na pomerne malú dobu, na čas, kedy zistíte, čo vlastne pribudlo, zarazene sa začnete čudovať, že je toho vlastne málo a snahu radšej mohli vývojári venovať ďalšiemu dielu a početnejším vylepšeniam alebo sa rovno mali vrhnúť na niečo úplne iné. Nie je to trpké sklamanie, pretože sme vlastne ani nič iné neočakávali a Extinct Animals tak má zmysel si zaobstarať výhradne v prípade, že ho dostanete rovno k hre v špeciálnom balíku a nebudete platiť nič navyše. Inak ruky preč, na vianočnom trhu je omnoho viac zaujímavejších titulov, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť.