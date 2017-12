Nová strieľačka zo sveta Command & Conquer potvrdená + info

13. dec 2007 o 8:46 Ján Kordoš

Command & Conquer: Tiberium sa odohráva 11 rokov po strategickom besnení v poslednom C&C, takže zápletka môže byť rozvinutá celkom zaujímavo. Štýl hrania by mal pripomínať tímovo založené akcie, takže pod ruku dostaneme viacerých spolubojovníkov rôzneho zamerania: pechota, delostrelectvo alebo špeciálne Titan či Orca jednotky. Termín vydania zatiaľ presne stanovený nebol, vieme len, že sa hra objaví na PC, X360 a PS3, takže o grafické spracovanie sa nemusíme veľmi obávať, na úrovni bude istotne. Len aby sa pri konverzii na osobné počítače nezabudlo vyladiť aj ovládanie, to by bolo potom veľmi nepríjemné prekvapenie, keby hra pohorela na tomto prvku. Ak sa dozvieme niečo viac, určite vám dáme okamžite vedieť.

Zdroj: Shacknews