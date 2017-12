Grónsky ľad sa topí čoraz rýchlejšie

Tohtoročné topenie ľadového štítu na najväčšom ostrove sveta je najrozsiahlejšie od začiatku satelitných meraní v roku 1979. Prekonalo doterajší rekord spred dvoch rokov.

13. dec 2007 o 0:00

Menší ľadovec odlomený v roku 2005 pri topení veľkého masívu vo fjorde ľadovca Jakobshavn.(Zdroj: KONRAD STEFFEN/UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER)

Na konferencii Americkej geofyzikálnej únie, ktorá sa koná tento týždeň v San Franciscu, odznela správa o tom, že grónsky ľad sa topí čoraz rýchlejšie. Od roku 1979 do roku 2006 sa letné topenie ľadovcov v západnej časti Grónska zvýšilo približne o 30 percent. Predtým boli rekordnými roky 1987, 1991, 1998, 2002 a napokon 2005, voči ktorému je tohtoročné topenie výraznejšie o desať percent. Príčinou je nárast miestnej povrchovej teploty o niekoľko stupňov Celzia, spôsobený podľa všetkého najmä globálnym otepľovaním v dôsledku hromadenia skleníkových plynov v ovzduší. Nové údaje vyplývajú z analýzy meraní niekoľkými vojenskými a meteorologickými satelitmi a sieťou 22 staníc v Grónsku. Vnútrozemské ľadovce v Grónsku síce zhrubli vďaka silnejšiemu sneženiu, avšak to viac ako vyvážilo topenie ľadovcov bližšie k pobrežiu a na samotnom pobreží. Grónsko vlani stratilo zhruba dvojnásobok ľadu, ktorý sa rozprestiera v celých Alpách. Veľké mesto by voda z roztopeného grónskeho ľadu zaliala takmer kilometrovou vrstvou vody. Osobitne nápadný je tento proces na ľadovci Jakobshavn, ktorým prechádza 8-percent "odľadňovania" v oblasti západného pobrežia Grónska. Počas posledného desaťročia sa jeho tempo takmer zdvojnásobilo. Iné blízke ľadovce bežne zrýchlili topenie o polovicu. Môže za to zvlášť samotná voda, ktorá znižuje trenie medzi ľadovcami a skalným podložím.

Správu o topení ľadu v Grónsku na konferencii oznámil Konrad Steffen z Coloradskej univerzity v Boulderi (USA) s kolegami.

(urb)