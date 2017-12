Týždeň VO VEDE

(6. - 12. 12. 2007)

13. dec 2007 o 0:00

Tímy Carolyn Porcoovej z Ústavu pre kozmickú vedu v Boulderi (USA) a Sebastiéna Charnoza z parížskej univerzity (Francúzsko) dokázali, že malé mesiace planéty Saturn pri jej prstencoch - ako Pan a Atlas (na obrázku druhý z nich) vznikli poskladaním menších častíc, nie rozbitím väčšieho telesa či telies.

Tím Helgy Kleivenovej z Bergenskej univerzity (Nórsko) doložil na sedimentoch, že prílev sladkej vody do severozápadného Atlantiku po prevalení ľadovej bariéry jazera na východe Kanady a USA pred 8200 rokmi spôsobil náhle ochladenie klímy. Príčinou bolo spomalenie oceánskych prúdov, rozvádzajúcich na sever tropické teplo. (Zdroj: Science)

Podľa tímu Roberta Trappa z Purdueovej univerzity (USA) má v ich vlasti do konca 21. storočia globálnym otepľovaním stúpnuť počet silných búrok o vyše sto percent (na obrázku búrka v Južnej Dakote). Gabriel Vecchi a Brian Soden z NOAA v Princetone (USA) zasa zistili, že počet i sila tropických cyklónov vyplývajú viac z lokálnych zmien teploty oceánu počas prírodných výkyvov klímy, ako z celkového otepľovania.

Jan Siao z Juhokalifornskej univerzity (USA) vyvinul koncepciu mostu z bambusu dlhých desať metrov s nosnosťou 8 ton, postačujúcou pre nákladné autá (na obrázku). Osem robotníkov postavilo prvý za niekoľko dní a do prevádzky oficiálne vstúpil práve včera v dedine Lei-jang v provincii Chu-nan (severne od Kantonu). Ide o ekologicky veľmi výhodný spôsob budovania dopravnej infraštruktúry na environmentálne preťaženom čínskom vidieku. Siaov tím skúša na Chunanskej univerzite bambusový most s oveľa vyššou nosnosťou. (Zdroj: University of Southern

Zdeněk Urban

