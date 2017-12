SimCity: Spoločnosť - podplatený starosta

Séria SimCity je s nami už bezmála 20 rokov, čo je pomerne dlhá doba a prečo to nepriznať, s touto budovateľskou ságou od Willa Wrighta vyrástlo mnoho hráčov, ktorí si s obľubou sadli v dlhé zimné večery do kresla a aspoň virtuálne sa preniesli do pozície

12. dec 2007 o 16:00 Ján Kordoš

Tretí diel, SimCity 3000, prenieslo výstavbu izometrického mesta do troch rozmerov. Sľubované toho bolo mnoho, napríklad sme sa podľa plánov pánov vývojárov mali prejsť vo vlastnom meste, čo sa im však doposiaľ nepodarilo splniť a vo svojej podstate až na staranie sa o odpad nepriniesol tento diel nič nové. Nič, prečo zdvihnúť hlavy od predošlého dielu. Mierne sklamanie napokon vylepšilo SimCity 4, ktoré s prídavkom Rush Hour patrí do zlatého fondu strategických hier. Úžasný princíp, pri ktorom ste dávali základy špecifických plôch (obytné, obchodné a fabriky), rozhodoval o umiestnení špecifických budov podľa vášho úspechu, podľa nálady ľudí tam dole. Každá špeciálna budova (napríklad policajná stanica či škola) mala svoj rádius pôsobenia a nájsť ten správny pomer, čo kam umiestniť, bol doslova kumšt. Potom sa však SimCity na dlhšiu dobu odmlčalo a zdatným konkurentom sa ukázalo byť City Life, ktorého Deluxe edíciu získate za pár šupov. Okrem výstavby ste museli dbať aj na jednotlivé sociálne vrstvy. Manažér sa v štvrti robotníkov necítil ako doma, no k úspechu ste potrebovali zastúpenie každého. Doslova puzzle. A potom prišlo Electronic Arts s myšlienkou oživenia SimCity, pretože v tomto hernom segmente začali strácať vplyv a známu značku by bolo škoda nevyužiť.

Nostalgické spomienky na úvod možno niekoho dokonale uspali, ale pri hraní sa neraz stane, že sa zasnívate aj vy, aké to kedysi bolo. SimCity: Spoločnosť totiž nie je dielkom uznávaného Maxisu, teda tímu ľudí okolo Willa Wrighta, ktorí poctivo makajú na Spore. Tilted Mill síce nie sú zelenáčmi na hernom trhu, ide o autorov vynikajúcej série Caesar či Pharaoh, ktorí sa odtrhli od Impressions a založili vlastnú spoločnosť. Na začiatok chceli zaujať stratégiou Children of the Nile – nedopadlo to zle, ale skúsení hráči zalamovali rukami a boli mierne zhrození zjednodušeným konceptom a niektorými chaotickými vlastnosťami, ktoré dokázal pochopiť málokto. Caesar 4 zlou hrou nebol taktiež, ale už to jednoducho nebolo ono. A teraz dostali do rúk známu to modlu, SimCity. Koncept zmenili od základov a na veľké prekvapenie sprístupnili hru všetkým bez rozdielu skúseností. SimCity: Spoločnosť je hrou úplne pre každého, stačí si zvoliť mód, v ktorom budete mať neobmedzený zdroj financií alebo dokonca odomknuté všetky budovy a len si robíte koláčiky z piesku ako v materskej škôlke. Ta tam je aj plánovanie, infraštruktúra, odpad, rádius budov, výstavba zón miesto konkrétnych budov, staranie sa o mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výslednú náladu obyvateľstva. Na obrazovke sa vám nebude prechádzať milión ľudí, všetko je ladené komornejšie.

Základom je totiž systém energií. Je ich šesť a pre šťastie ľudí v meste by ste mali mať všetky v zelených číslach. Ovplyvňujete ich priamo budovami alebo dekoračnými objektmi, ktoré už staviate priamo – vyberiete kaviareň a šupnete ju sem. Tam zas postavíte šedý činžiak, sem zas mäsiara a takto vyberáte konkrétne budovy a umiestňujete ich na konkrétne miesta. Caesar v prítomnosti, dalo by sa povedať. Vráťme sa však k energiám. Produktivita sa sústreďuje na výrobu a dalo by sa povedať manuálnu prácu, takže ju vytvárajú budovy zamerané na robotníkov (či už výrobné alebo obytné). Blahobyt zas zvyšuje úroveň a peňažnú situáciu simíkov, tvorivosť je charakteristická pre umelecky zamerané obyvateľstvo, duchovno je pre tých, ktorí hľadajú zmysel života, autorita zas zvýrazňuje vašu vládnu moc, takže sa simíci prispôsobujú vášmu režimu vládnutia a vedomosti poznáme všetci. Či už vo forme pánov v bielych plášťoch zo SAVky alebo s otročenia v školských laviciach. Tí, ktorí prahnú po poznaní a vede, si svoje nájdu priamo v tejto energii. Práve tieto energie ovplyvňujú nielen náladu a spokojnosť v meste, ale zároveň aj vyznenie mesta.

Môžete teda pokojne vsadiť na kartu tvrdého socializmu a ľudia budú otročiť a bývať v šedých budovách. Naopak sa môžete zamerať na bohaté vrstvy a vytvoriť pre oko nádhernú vilovú štvrť. Zamerajte sa na umenie či mesto budúcnosti. Možností je mnoho, nič vám však nebráni v tom, aby ste si vytvorili miš-maš spojený zo všetkých typov, nijakým spôsobom nebudete penalizovaní ani karhaní, všetko bude klapať ako hodinky a vy budete mať všetky hodnoty v pluse, obyvateľstvo spokojne a... a už teraz je cítiť, že nám tak trochu chýba základná myšlienka výzvy, ktorá núti do hrania. Zarábať je totiž úplne jednoduché a skôr to pripomína skladačku. Niektoré z budov môžu produkovať špeciálne postavy ako napríklad podpalača, míma, hipíka alebo dôchodcu, ktoré ovplyvňujú ostatných simíkov svojim zameraním. Každá budova má svoju kartu, kde vidíte strohé informácie. Zjednodušený model neovplyvňuje takmer nič a postaviť mesto je vlastne hračka.

GRAFIKA 8 / 10

Grafické spracovanie je bez akéhokoľvek preháňania nádherné a dokonca i prehľadné. Keďže nestaviate obrovské mestá, všetko sa sústreďuje na menšiu plochu (na začiatku si vlastnú mapu môžete vybrať z mnohých možností alebo si zvoliť náhodnú či ju editovať), takže detailov sa na obrazovku zmestilo neúrekom. Každá budova – a je ich poriadne veľa, pričom sú zoradené podľa produkovaných energií, takže ich je aj niekoľko stoviek – má príjemný vzhľad, po uliciach sa preháňajú autá, pri maximálnom zoome vidíte rôznorodé postavičky, ktoré vrhajú tiene, dym z komínov továrni je prekrásny a keď máte v meste veľa smogu, ponorí sa váš výtvor do žltého oparu. Úžasne pôsobí aj denný cyklus. Ranné svitanie, predlžovanie tieňov, pravé poludnie osvetlí celu plochu, v noci vidíte zažaté svetla v budovách a všetko sa to mení plynule, čo sami spozorujete pri zmene tieňov. S nimi sa tvorcovia skutočne vyhrali a dojem zo žijúceho mesta je dokonalý. Teda dokonalý až do momentu, kedy podstatne zastaviate hernú plochu a hra začne nepríjemne sekať, pričom detaily budete musieť uberať aj na rýchlych strojoch. Je to tak trochu paradox, pretože SimCity: Spoločnosť sa otvorilo širokému publiku hráčov, svojou HW náročnosťou však dáva červenú pre niektoré domácnosti, pretože výkonným strojom každá nedisponuje. To je azda jediný zápor grafického spracovania, ktoré jednoznačne upúta, ale to sami vidíte na obrázkoch.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie prešlo taktiež viacerými zmenami a treba podotknúť, že je to len pre dobro veci. Ikonkový systém je starý ako Praha, kvapátko vás nenúti snoriť stále v menu budov, ale ich jednoducho kopírujete. Kamera je prehľadná, hru sa naučíte ovládať poľahky, otáčanie pohľadu či zoom je úžasne prirodzený a celé myšoidné ovládanie (aj keď tu máme možnosť využívať klávesové skratky) vám prejde rýchlo pod ruku, či máte 15 rokov alebo 50. Jediným problémom je menší obzor informácií, s čím súvisí hľadanie špecifických simíkov. Chcete si napríklad nájsť tých so zlou náladou, tak kliknete na zamračeného smajlíka v ovládacom paneli a teraz vám neostáva nič iné, než ich hľadať po meste, pretože sa nevyroluje žiadne menu so zoznamom daných osôb, ale sa nad ich postavami len objaví zvýraznený smajlík. To jednoducho nepríjemné je, takže sa tejto funkcii budete zďaleka vyhýbať. Je pekné, že si môžete otvoriť kartu každého obyvateľa, ale vďaka tejto banalite napokon rezignujete na staranie sa o konkrétne postavy a keď je niekto nešťastný, radšej to vyriešite tak, že postavíte jednu alebo dve „radosť dávajúce budovy“. Na druhú stranu rôzne ikony a emotikony nad budovami či postavami názorne ukazujú, kto sa ako má a akú funkciu zastáva.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Postarať sa musíte o tri základné komodity, ktoré obyvatelia potrebujú k úspešnému fungovaniu: bývanie, práca a zábava. Sú znudení, tak staviate budovy k tomu určené. Nemajú kde bývať? Vila sem, panelák tam, rodinný dom sem, internát tam. Najhoršie však na tom je, že sa budete snažiť pár minút, kým prídete na to, že zarobiť sa dá poľahky a potom už nestačíte peniaze míňať. Prejde niekoľko herných dní, vaše konto nádherne narastie a strácate akúkoľvek snahu snažiť sa o niečo viac. Chýba tomu efekt príťažlivosti, ktorý by nútil hráča zaoberať sa tým, čo kam umiestniť. Budovu jednoducho niekam položíte a ona už produkuje potrebné suroviny v podobe energií. Je jedno kam, je úplne jedno koľko ich bude, hlavné je, že stoja a starajú sa o blaho národa. Slečna nuda začína nenápadne klopať na dvere a ukazuje poodhalené stehno, ktoré by sa však dalo prirovnať ku kráse osemdesiatpäťročnej vychudnutej dôchodkyne so strhanou tvárou. Niektoré budovy navyše produkujú energie, ktoré by po logickom úsudku nemali. To však nie je všetko.

SimCity: Spoločnosť neobsahuje žiadnu výzvu, žiadne špeciálne úlohy, kvôli ktorým by ste sa s radosťou púšťali do hrania znovu a znovu. Žiadne misie, žiadny dôvod začínať na zelenej lúke. Ono sa to vlastne hrá úplne samo, stačí len pozrieť na ukazovateľ energií, zvoliť adekvátny typ budovy a zelení usmievaví smajlíci naskakujú. Peniaze sa vám na účte kumulujú a v rolujúcom menu správ vidíte ako ľudia vidia, že máte poriadny balík, ale ho nevyužívate a vyzývajú vás k tomu, aby ste nežgrlačili! Ale prečo? Veď všetci sú spokojní, majú čo chcú a keď investujete znovu, skončíte s ešte väčším kontom, ktoré už dupľom nebudete vedieť vyprázdniť. Úplne sa vytratilo staranie sa o cesty. Máte tu jednu asfaltovú, klasickú cestu a žiadne zápchy sa nevyskytnú. Alebo položíte základy prašnej cesty na vidiek a efekt je rovnaký. Ak sa mesto začne znečisťovať vplyvom emisií, rozmiestnite (chaoticky samozrejme) zástavky autobusov či vchodov metra a je to. Žiadna tvorba trás liniek, žiadne vedenie elektrickej energie, žiadne staranie sa o odpad alebo projektovanie vodovodného potrubia. Eh, to sa potom ťažko hľadá výzva, prečo to skúšať znovu, keď SimCity: Spoločnosť vlastne supluje screensaver. Pekný, dobre sa na to pozerá, ale energiu to nešporí a hranie samotné nudí. Systém energií je fajn, ale je tak primitívne spracovaný, že by sa niečo podobné dalo čakať od freeware projektu a nie od známej značky! Prvotné nadšenie opadá a nastupuje nuda. A pri tom tu je napríklad príjemný detail, keď majú budovy rôzne pracovné dni. Niekde sa robí od pondelka do piatku, niekde len tri dni a inde sa ťahá celý týždeň – vaše financie to však ovplyvňuje len na začiatku. Ach.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje, prečo aj? Plusom však je možnosť sťahovanie nového obsahu do hry – napríklad budov, takže aspoň niečo.

ZVUKY 7 / 10

Ruch mesta je o niečo komornejší, predsa len staviate v menších rozmeroch, ale to je zas vykompenzované tým, že zvučí všetko a počúvať infantilné žvatlanie simíkov je napokon celkom príjemné. Zvukové efekty sú na správnych miestach, sú špecifické a je len škoda, že chýba napríklad nejaká tá dopravná zápcha a trúbenie vodičov. Zjednodušenie si však svoju daň niekde vybrať muselo a preto sú zvuky o niečo menej frekventované.

HUDBA 5 / 10

Hudbu nepostrehnete alebo ju rovno vypnete. Nehrá žiadnu úlohu, nebudete ju ani vyhľadávať, ale je tu, preto aspoň vďaka za to a radšej si pustíte vlastný podmaz. Napríklad taká vážna hudba dodáva vládnutiu ten správny šmrnc.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Hra je ľahká, niekedy až primitívna. Je otvorená pre všetkých, takže žiadne náročné postupy nehľadajte. Ono však teraz pred nami rastie jeden obrovský problém – hranie nie je žiadna výzva, len staviate, nehľadíte na to kde a čo, nepozeráte sa na dosah špecifických budov, pretože tu žiadny nie je a jedinou výhrou teda môže byť odomykanie jednotlivých trofejí. Máte desaťtisíc obyvateľov? Dostanete medailu, máte kreativitu na hodnote 400? Odmena je tu! Takto by sa dalo pokračovať dlho, no hovoriť o skutočnej výzve sa určite nedá. Je to taká malá stavebnica s mnohými dielmi a hra ich obsahuje mnoho-premnoho, tak ich ládujete na mapu. Doslova absurdné je riešenie situácií, keď vám napríklad chýba blahobyt. Postavíte daný počet bilboardov, kľudne na jedno miesto vedľa seba a pokojne i niekde na okraj mapy a problém je vyriešený. Alebo nacápete detské ihriská niekam medzi začmudené tovérne a už sú všetci spokojní. Chýba tu akékoľvek staranie sa o obyvateľov a postupne zábavnosť upadá.