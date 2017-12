Sony Ericsson S500i: štýlový W580i bez walkmanu

Model S500i od Sony Ericssonu je o niečo málo starším bratom modelu W580i. V podstate ide o rovnaké telefóny, medzi ktorými je len málo rozdielov. Niektoré z nich sú však pomerne významné.

14. dec 2007 o 9:30 Ivan Kahanec

Model S500i od Sony Ericssonu je o niečo málo starším bratom modelu W580i. V podstate ide o rovnaké telefóny, medzi ktorými je len málo rozdielov. Niektoré z nich sú však pomerne významné. V prvom rade je to absencia walkmanu, teda špičkového hudobného prehrávača, v S500i. S tým súvisí niekoľko ďalších rozdielov. V tejto recenzii sa zameriame na rozdiely medzi S500i a W580i. Podrobný popis funkcií a dizajnu W580i a teda aj S500i nájdete v tejto recenzii.

Dizajn

V dizajne je rozdiel medzi telefónmi len vo farbe a v tlačidle pre prístup k walkmanu pri W580i respektíve pre prístup k internetovému prehliadaču pri S500i. Testovaný telefón bol v čierno-zelenej farebnej kombinácii Mysterious Green. Telefón má lesklý povrch, na ktorom jemne vidieť odtlačky prstov. Nie je to však výrazné.

Funkcie

Tým, čo robí rozdiel medzi S500i a W580i, je aj absencia ovládania pohybom. Hoci nie je úplne jasné, či v S500i úplne chýba pohybový senzor, v telefóne nenájdete počítač krokov či kontrolu spotreby kalórií. Kto by veľmi chcel W580i v čierno-zelenej farebnej kombinácii, môže sa pokúsiť nahrať do S500i firmvér W580i. To sa dalo napríklad pri modeloch W800i a K750i. V takom prípade však určite stratí záruku na telefón, keďže do telefónu nahral firmvér z iného modelu. Okrem toho chýba v S500i aj funkcia TrackID, ktorá umožňuje zistiť názov a autora skladby z nahrávky.

Multimédia

Rozdiel medzi modelmi S500i a W580i sa asi najviac prejavil pri multimediálnych funkciách telefónu. S500i totiž nie je walkman, teda nemá špičkový hudobný prehrávač ako W580i. Ponúka len základný prehrávač, ktorý by však nenáročnému používateľovi postačoval. Keďže telefón nemá ani ovládanie pohybom, nie je možné počas prehrávania prepínať medzi skladbami pohybom telefónu.

Celkové hodnotenie

Ak by sme mali porovnať, či je lepší model W580i alebo S500i, asi by sme odporučili radšej W580i. Je to najmä preto, že W580i má prepracovaný hudobný prehrávač a ovládanie pohybom, respektíve merač krokov. S500i má zase navrch, aj keď nie veľmi, v dizajne.