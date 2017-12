Nokia E51: ideálny mobil pre bežného manažéra

Silnou stránkou Nokie E51 je jej reprezentatívny dizajn, ktorý je vhodný pre manažéra. Na druhej strane, E51 nepatrí k najlepšie vybaveným manažérskym telefónom Nokie.

12. dec 2007 o 10:30 Ivan Kahanec

Ponúka bežné funkcie, možnosť prezerania dokumentov a na dnešné pomery slabý fotoaparát. MOBIL.SME.SK sa pozrel na manažérsky telefón pre bežného manažéra.

Dizajn a klávesnica

Mobilný telefón pre manažéra musí spĺňať niekoľko vecí, pričom vždy záleží na tom, aký náročný je jeho majiteľ. Ak napríklad potrebuje veľký displej, možnosť upravovať dokumenty či často pracovať s e-mailom, nie je až také dôležité, ako telefón vyzerá. Pri špičkových mobiloch je totiž imidžovým aj telefón s nie práve vydareným dizajom. Iné je to pri telefónoch so štandardnou manažérskou výbavou, ako je to napríklad pri Nokii E51. Tá už musí aj dobre vyzerať a dá sa povedať, že sa Nokii dizajn E51 vydaril. Telefón má sčasti kovové telo - zadný kryt batérie a predný kryt okrem klávesnice a displeja. Ide o leštený kov, na ktorom ostávajú odtlačky prstov. Tie sa však ľahko čistia. Kryt batérie má navyše jemné vybrúsené priehlbinky, ktoré pôsobia veľmi efektne.

Telefón je pomerne dlhý a úzky, ako sme pri manažérskych telefónoch Nokie zvyknutí. Najmä ak si spomenieme na staršie modely ako 6210 či 6310. Rozmery E51 sú 114,8 x 46 x 12 milimetrov a hmotnosť je rovných 100 gramov. Vďaka rozmerom sa dobre drží v ruke a jeho hmotnosť je ešte na akceptovateľnej úrovni.

Na prednej strane je umiestnený len displej, svetlocitlivá a svetelná dióda, reproduktor a klávesnica. Na ľavej bočnej strane je umiestnený len infraport a tlačidlo pre nahrávanie. Na opačnej strane je dvojica tlačidiel na hlasitosti reproduktoru a tlačidlo na spustenie hlasového ovládania telefónu. Na hornej strane je tradične umiestnené tlačidlo na zapnutie prístroja a na spodnej strane je miesto pre konektory. Je tu miniUSB, konektor pre nabíjačku, pre 2,5 mm jack a konektor pre autosadu. Na zadnej strane je okrem krytu batérie aj objektív fotoaparátu a mriežka reproduktora.

Ak by sme chceli niečo vytknúť E51, kvalita klávesnice by to rozhodne nebola. Jednotlivé klávesy sú dostatočne veľké, majú optimálny zdvih aj tuhosť. Písanie e-mailov a SMS správ je teda veľmi pohodlné. Ovládacie klávesy sú taktiež dostatočne veľké, pri niektorých užších pomáha, že sú vypuklé. Na druhej strane musíme skritizovať bočné klávesy. Tie sú gumové, čo by nebol až taký problém, ale sú príliš tuhé. Ak teda chcete telefón zapnúť, spustiť nahrávanie alebo si zvýšiť hlasitosť reproduktora, nie je to práve najpohodlnejšie. Osvedčilo sa nám stláčanie nechtom.

Displej

Displej E51 mohol byť väčší. Má totiž uhlopriečku len dva palce a okolo neho je dosť priestoru na väčší displej. Jeho rozlíšenie spĺňa súčasný štandard 240 x 320 pixelov a zobrazí 16 miliónov farieb. Obraz je vďaka menšej uhlopriečke jemnejší, no aj displeje s väčšou uhlopriečkou sú pri tomto rozlíšení dostatočne jemné. Displej je dobre čitateľný aj na priamom slnku a farby zobrazuje verne.

Ovládanie

Ovládanie Nokie E51 je zamerané na manažérov. Popri štandardným prvkoch, ako je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred či kontextových klávesoch, tu nájdeme aj tlačidlá na rýchly prístup ku kalendáru, kontaktom a e-mailu. Táto trojica kláves je spolu s tlačidlom na vstup do menu umiestnená hneď pri štvorsmernom tlačidle. Okolo tejto skupiny kláves je dvojica kontextových kláves, tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru a tlačidlo na vymazávanie. Práve tieto klávesy sú mierne vypuklé čím je zabezpečené ich pohodlné stláčanie. Tlačidlo pre vstup do menu je netradične pre Nokiu označené domčekom. Toto označenie poznáme skôr z mobilov s operačným systémom Windows Mobile a nie Symbian S60.

Menu a operačný systém telefónu

Nokia E51 je vybavená operačným systémom Symbian verzie 9.2 s prostredím Series60 verzie 3.1. Práca s menu je rýchla. Samotné menu sa veľmi nelíši od menu iných modelov Nokie S60.

Hlavné menu tvorí matica ikon, pričom naraz je vidieť 12 ikon v štyroch radoch. Platí, že hlavné menu aj submenu sú maticové, ikony sú farebné a môžu sa animovať. Animovanie ikon možno zapnúť v možnostiach menu. Menu môže byť aj v tvare zoznamu, no nie v tvare podkovy a véčka, čo sa objavilo v niektorých modeloch.

Telefón ponúka aj aktívny desktop. Tradične je v ňom rad ikon s vybranými funkciami, kalendár či vyhľadávanie Wi-Fi sietí. Okrem toho je v aktívnom desktope vyhľadávanie a po spustení hudobného prehrávača sa tu zobrazí aj názov skladby a interpreta.

Pri reproduktore je umiestnená svetelná LED dióda, ktorá bliká v prípade, že prišla nová správa, alebo používateľ zmeškal telefonát.

Funkcie

Pre manažérov býva najdôležitejšou funkciou mobilu telefonovanie. Okrem toho však Nokia E51 ponúka rad funkcií, ktoré by im mali uľahčiť prácu. Je to kalendár a kontakty, ktoré možno synchronizovať s počítačom, kancelársky balík s možnosťou prezerania dokumentov (.doc, .xls, .ppt, .pdf). Nechýba ani zipovací program a Nokia Team Suite. K dispozícii je aj navigácia cez Nokia Maps, ktoré dokážu spolupracovať s bezdrôtovým bluetooth GPS modulom. Niektoré ďalšie aplikácie si môžu používatelia stiahnuť z webu. Ide napríklad o WorldMate (aplikácia ponúka svetové hodiny, konvertor mien, počasie, kurzy, atď.), Yahoo Go! či antivírové programy.

Bežné funkcie ako budík, stopky či časovač sú samozrejmosťou.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v telefóne je viacpoložkový a ponúka prakticky neobmedzenú kapacitu. Pri vyhľadávaní podľa písmen sa filtrujú kontakty, pri ktorých vyhovuje zadanej postupnosti znakov priezvisko alebo krstné meno. Telefón pracuje s adresárom v telefóne a na SIM karte osobitne. Adresár možno synchronizovať s Outlookom v počítači, aj so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. E-mailové konto sa vytvára pomocou tzv. wizarda, kedy sa jednotlivé dôležité údaje vypĺňajú postupne. Využiť sa dá protokol POP3 alebo IMAP4. Na odosielanie správ slúži SMTP. V telefóne môže používateľ sledovať niekoľko e-mailových schránok. Chýbala nám automatická kontrola schránky.

Pri písaní SMS správ sa zobrazuje okrem textu a telefónneho čísla príjemcu aj počet ostávajúcich znakov a počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí.

Editor MMS správ je jednoduchý a podobá sa na editor SMS správ. Rozdiel je len v tom, že sa tu zobrazuje objem správy v kilobajtoch a počet listov správy. Do správy možno pridať obrázok, fotku, video alebo zvukový klip.

Pri písaní správ je k dispozícii slovník T9 s diakritikou. Tú by si však Nokia mohla odpustiť, keďže znaky s mäkčeňom výrazne skracujú každú SMS správu.

Multimédia a Java

Telefón má hudobný prehrávač, ktorý si poradí s formátmi MP3, MP4, AAC, e-AAC+ a WMA. Na vylepšenie zvuku je k dispozícii ekvalizér so šiestimi nastaveniami, no používateľ si môže pridávať ďalšie. Samozrejmosťou je náhodný režim prehrávania a opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. Nechýba ani hudobná knižnica, ktorá však nepodporuje podcasty. Jednotlivé skladby sú v knižnici triedené podľa interpreta, albumu, žánru či skladateľa. Okrem toho sú k dispozícii playlisty a zoznamy nahrávok - najhranejšie, naposledy prehrávané a najnovšie.

V telefóne je vstavané aj FM rádio, RealPlayer na prehrávanie videa a Adobe Flash 2.0. Telefón dokáže aj nahrávať zvukový záznam - dĺžka záznamu je limitovaná jednou hodinou, respektíve voľnou pamäťou v telefóne alebo na pamäťovej karte.

V telefóne možno spúšťať okrem aplikácií pre Symbian aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

Nokia E51 ponúka v súčasnosti najrýchlejšie pripojenie k mobilnej sieti a to nadstavbu 3G pod názvom HSDPA. To umožňuje sťahovanie e-mailov alebo internetových stránok rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. Ak je mobil v pokrytí 3G siete, hlavičky e-mailov sa stiahnuť za pár sekúnd. Mimo pokrytia 3G je k dispozícii pripojenie cez EDGE alebo GPRS. Na spojenie s počítačom poslúži infraport alebo rýchlejší bluetooth 2.0 s A2DP. Komu neprekážajú káble, môže využiť aj spojenie cez USB štandardným miniUSB káblom. Aj keď by sa zdalo, že je infraport zastaraný, treba si uvedomiť, že mnoho notebookov ešte nemá vo výbave bluetooth.

Na pripojenie k lokálnej počítačovej sieti je k dispozícii Wi-Fi 802.11g.

Interná pamäť telefónu je 130 megabajtov, čo je zväčša dostačujúce. V prípade potreby je túto pamäť možné rozšíriť pamäťovými kartami microSD až do kapacity 4 gigabajtov.

Fotoaparát

Nepredpokladáme, že by chceli manažéri aktívne využívať fotoaparát v mobile, no Nokia E51 ho ponúka. Má rozlíšenie 2 megapixely (1600 x 1200 pixelov) a ponúka len základné funkcie: vyváženie bielej, farebné tóny, digitálny zoom, nočný režim, samospúšť či fotenie série snímok. Fotoaparát umožňuje aj zachytávanie videa v rozlíšení 320 x 240 pixelov. Zdá sa, že sa toto rozlíšenie stáva štandardom.

Výsledné fotografie zodpovedajú parametrom fotoaparátu - chýba blesk a automatické ostrenie.

Batéria

Asi každý manažér povie, že najdôležitejšie nie sú funkcie, ale výdrž telefónu. Batéria v Nokii E51 sľubuje dobré výsledky aj v tomto smere. Je typu Li-Ion a má kapacitu 1050 mAh, čo je v súčasnosti nadštandard. Výrobca sľubuje 13-dňovú výdrž respektíve 4,4 hodiny hovoru. To samozrejme nie je možné v reálnych podmienkach dosiahnuť, no aj pri častom telefonovaní sa môžete spoľahnúť, že telefón vydrží na dnešné pomery dlho. Nám počas testu pri bežnom využívaní vydržal telefón 4,5 dňa bez vypínania na noc. To sme uskutočnili pár telefonátov denne, poslali niekoľko SMS správ a urobili asi tucet fotiek. Samozrejme, čím viac človek telefonuje, tým je výdrž kratšia.

Celkové hodnotenie

Nokia E51 nemá všetky funkcie, ktoré majú niektoré drahšie manažérske telefóny. Jej úlohou však nie je osloviť najnáročnejších, práve naopak, má ponúknuť reprezentatívny dizajn a štandardné manažérske funkcie. A túto úlohu si model E51 splnil. Ponúka kalendár, synchronizáciu, prehliadač dokumentov a ďalšie funkcie. Ako bonus je pribalený 2 Mpix fotoaparát.