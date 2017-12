Láska je pre mladých sociálna sieť

Láska sa pre mladých čoraz viac spája s webovým prehliadačom a službami sociálnych sietí.

12. dec 2007 o 0:00 (tu, reuters)

Ako najjednoduchšie zistí študent, že dievča, ktoré sa mu páči, je už konečne voľné? Stačí, ak bude sledovať údaje v jej profile v rámci sociálnej siete.

Študenti si na internete vytvárajú svoje osobné profily, ktoré obsahujú podrobné údaje o ich živote. Tie potom neustále aktualizujú.

Dievča, ktoré sa práve s chlapcom na káve dohodlo, že spolu začnú chodiť, večer dostane e-mailom žiadosť o virtuálne potvrdenie tohto rozhodnutia. Rovnako e-mailom mu môže o pár mesiacov prísť aj správa: „Už sme zase len priatelia.“

Chceš so mnou chodiť?

Pre Stephanie Endicottovú a Marcusa Smallegana, prvákov na Univerzite Georgea Washingtona, bolo samozrejmosťou oznámiť svetu pomocou stránky Facebook.com, že našli na internáte lásku. „Pre mňa bolo dôležité podeliť sa o správu, že mám novú lásku so svojimi priateľmi, keďže som od nich vzdialená takmer päťtisíc kilometrov,“ hovorí Stephanie. Sedí pritom na lavičke v parku s Marcusom, držia sa za ruky a on dodáva: „Ani jeden z nás ešte poriadne s nikým nechodil. My sme si začali hneď po zoznámení a je to fajn.“

Marcus už raz zverejnil svoj vzťah na webe, ale jeho vtedajšie dievča sa vzápätí odsťahovalo do iného štátu a rozišlo sa s ním obyčajnou esemeskou.

Ich priatelia už mali s internetovými „ohláškami“ aj problémy. Niektorí si mysleli, že už majú frajerku, navrhli jej spoločný dvojprofil – a všetko sa skončilo.

Mnohí študenti využívajú sociálne siete ako vec marketingu. „Môj status je celý čas „voľný“ a nezmenil som ho, ani odkedy mám dievča. Je to tak lepšie,“ povedal pre agentúru Reuters študent, ktorý radšej nechcel byť menovaný. „Inak všetci vedia, že s niekým chodíte, a ak to nemyslíte absolútne vážne, zničí vám to šance u i­ných dievčat.“

Facebook namiesto svetra

Pre mnohých je zmena údaju o tom, či je voľný, dôležitým rozhodnutím. „Zverejnením na stránke Facebooku sa vzťah stáva „oficiálnym“ - tak ho študenti označujú. A keď sa rozídu, je to definitívne koniec až po stiahnutí pôvodného zverejnenia,“ hovorí Nicole Ellisonová, ktorá vyučuje na Michiganskej univerzite predmet sociálne siete.

V päťdesiatych rokoch dal študent svojmu dievčaťu napr. pulóver s logom univerzity, v šesťdesiatych mohol od neho dostať odznak učnice. Dnes podľa nej jednoducho spárujú svoje profily na Facebooku.

Sociálna sieť je rýchla

Dave Berkman, ktorý pracuje v poradni pre mentálne zdravie vo fakultnej nemocnici univerzity vo Wisconsine, tvrdí, že mnohí študenti sa stále znovu, nutkavo snažia meniť svoje profily na Facebooku, hneď ako sa v ich živote zmení hoci aj malý detail.

„Mladí podľa mňa začínajú používať sociálne siete dokonca viac než telefóny či esemesky a dokonca prekvapujúco dokonca viac ako rozhovor tvárou v tvár,“ myslí si Berkman. „Majú pocit, že to urýchľuje ich komunikáciu,“ hovorí.

Rozchod vďaka sociálnej sieti

O tom, že sociálne siete sa môžu postarať aj o rozchod, svedčí prípad, s ktorým sa vo svojom výskume stretla Nicole Ellissonová. Jeden študent začal podvádzať svoje dievča s iným, to si však po čase vyhľadalo jeho profil na Facebook.com a všimlo si, že v ňom uvádza ako svoju frajerku inú. „Ihneď ju kontaktovala a spolu sa potom dohodli, že chlapcovi následne pekne znepríjemnia život,“ hovorí. Podľa nej vyplýva z tejto príhody dôležité ponaučenie: „Ak máte vzťah a uvádzate ho vo svojom profile v sociálnej sieti, asi by ste radšej nemali podvádzať.“