Hra: Drsná akčná zábava

Na hernej scéne existujú aj tituly, ktoré sa nesnažia ulahodiť širokému publiku. Takou je napríklad aj kultová séria Hitman. Jej autori dlho šteklili fanúšikov svojím ďalším výtvorom – podobne drsnou a depresívnou akciou. Kane & Lynch: Dead Man. Deťom vst

12. dec 2007 o 0:00 Michal Gardian

Na hernej scéne existujú aj tituly, ktoré sa nesnažia ulahodiť širokému publiku. Takou je napríklad aj kultová séria Hitman. Jej autori dlho šteklili fanúšikov svojím ďalším výtvorom – podobne drsnou a depresívnou akciou. Kane & Lynch: Dead Man. Deťom vstup zakázaný.

Cynicky negatívnu atmosféru majú na svedomí najmä dvaja hlavní „hrdinovia“. Zradca Kane a šéf zločineckej bandy Lynch sú proti svojej vôli donútení spoločne podniknúť „dobrodružstvo“ plné brutality, zrady, ale aj dobre ukrytých emócií. Násilím sa nešetrí a krvi si užijete viac ako v Tarantinovej „lovestory“. A podobne ako tam aj tu si prídu na svoje najmä tým správnym smerom úchylní diváci. Obzvlášť tí, čo nemajú radi happyendy.

Systém hry sa podobá spomínanému Hitmanovi alebo ďalšiemu dielku autorov – Free­dom Fighters. Z pohľadu tretej osoby sa snažíte prestrieľať hromadami nepriateľov. Väčšinou vo dvojici, ale často aj za podpory ďalších členov gangu. Zbrane patria ku klasike a majú menší problém s presnosťou mierenia. Umelá inteligencia situáciu tiež nezachraňuje. Nebyť drsného „drive“ a slušnej variability úrovní, hra by rýchlo upadla do šedej nudy priemeru. Zvláštny komentár si určite zaslúži mód pre viacerých hráčov. Po prvé tu je možnosť prejsť hru v dvojici, a potom je tu aj kooperatívna hra pre väčší počet hráčov na špecific­kých úrovniach. Aj do nej sa premietajú témy zrady a pomsty, pretože po splnení úlohy sa môžete rozhodnúť podraziť svojich parťákov.

Technicky hra patrí k slušnému nadštandardu. Dosť príťažlivá grafika sa nemôže rovnať so súčasnou špičkou, ale dynamiku akcie „ilustruje“ spoľahlivo. Hudba, zvuky a dabing sú – ako je dnes už takmer bez výnimky bežné – na profesionálnej úrovni. Obzvlášť hudba od dvorného autora Jespera Kyda opäť žiari.

Kane & Lynch napriek niekoľkým výčitkám nie je zlou akčnou zábavou. Autori to však trocha prehnali so sľubmi a masážou herného publika, a tak výsledok príliš zaostal za očakávaním.

www.kaneandlynch.com

Viac o hrách nájdete na hry.sme.sk