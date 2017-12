Status hovorí, keď mlčíme

Zobrazovanie stavu užívateľa v komunikačných programoch bolo pôvodne navrhnuté, aby všetci vedeli, či človek práve môže komunikovať. Dnes už namiesto „Nevyrušovať!“ môže svietiť aj otázka „Nemáte nabíjačku na Nokiu?“

12. dec 2007 o 0:00 Miro Šifra

Ako si hľadajú prácu americkí filmári? Podľa amerického časopisu Wired často jednoducho stačí, keď si odkaz „Hľadám prácu“ nastavia ako svoj aktuálny stav v programe iChat od Apple. Ten vraj v Hollywoode využívajú takmer všetci a niektorí filmári uvádzajú, že deväť z desiatich ponúk práce dostali vďaka takémuto odkazu.

Gtalk šíri ticho

Na Slovensku rozšíril používanie stavu užívateľa ako komunikačného média program Gtalk. Oproti populárnemu ICQ, ktorý je u nás najrozšírenejší, Gtalk nepozerá na status len ako na pasívnu ikonu. V Gtalku sa dá do stavu pridať text jedným kliknutím, ktorý je potom zreteľne vidieť priamo pod menom.

ICQ síce umožňuje vo vyšších verziách upraviť stav podľa vlastných potrieb, nezobrazuje sa však priamo v kontaktoch.

Stavy v Gtalku používa aj novinárka Eva Vozárová. Podľa nej existujú tri druhy informácií, ktoré sa do stavu vyslovene hodia. „Po A sú to informácie o tom, čo práve robím. Po B sú to zaujímavé linky. A po C sú veci, ktoré sa ma bezprostredne týkajú.“

Mikroblog

Vozárová prvú možnosť prirovnáva k mikroblogom ako Twitter alebo Jaiku. Tie postavili svoj úspech na tom, že umožňujú užívateľom pridávať rýchle odkazy o tom, čo práve robia, prípadne, ako sa cítia. Status typu „Varím polievku“ alebo „Chcel by som zvyšok života prespať“ informujú, čo sa s vami deje bez toho, aby sa vás každý pýtal, ako sa máte.

Americký študent Diwaker Gupta spomína na svojom blogu prípad, keď použil stav na chate ako mikroblog. Počas rozsiah­lych požiarov v Kalifornii informoval, že je v poriadku bez toho, aby musel komukoľvek čokoľvek písať. Stačilo napísať do statusu „Som OK.“ a miesto, kde sa nachádza. Gupta využíva status ako mikroblog aj za normálnych okolností. Opisuje ho ako citový výlev, pri ktorom sa nemusí človek báť, „že zistí, že nikoho nezaujíma.“

Odporúčanie mafiána

V čase, keď firmy a už aj jednotlivci dostávajú toľko e-mailov, že vyhlasujú e-mailové bankroty, je status využívaný aj ako prostriedok, ktorým si ľudia posúvajú zaujímavé odkazy. Komunikačné programy dokážu rozoznať, keď je do stavu pridaný odkaz na webovú stránku a po kliknutí naň automaticky otvárajú prehliadač. Status s odkazom tak vytvára menej agresívnu náhradu za hromadne posielané e-maily a mailing-listy.

Odkazy v statusoch môžu slúžiť aj ako forma vlastnej propagácie. Niektorí internetoví novinári a blogeri najskôr pridajú svoj článok na stránku ako vybrali.sme.sk alebo linkuj.cz, kde ľudia hlasujú za články a tým ich odporúčajú aj iným. Autori článku potom pridajú odkaz do svojho stavu. Pri dostatočnom počte známych tak dokážu zabezpečiť dosť hlasov, aby sa článok dostal medzi najčítanejšie. Pre tento spôsob propagácie sa ujal názov „klikacia mafia“.

Provokácie a rozhovory

Stav používateľa nemusí byť len jednosmernou komuniká­ciou zostávajúcou bez odpovedí. Podobne ako si filmári v iChate úspešne hľadajú prácu, Gtalk na Slovensku hľadá nabíjačky na mobil, fotoaparáty, alebo provokuje.

Práve provokáciu uvádza blog Ideálne.mediálne.sk, ktorý ako prvý načrtol tému stavu ako komunikačného média, ako dôvod, prečo si ľudia píšu statusy. Základné heslá podľa blogu zneli „provokuj“ a „zmesti sa do 5–10 slov“.

Osobný blog mandymag.com spomína aj užitočné využitie statusu ako komunikačného média v kancelárii. Zamestnanci firmy, ktorá bola rozdelená do dvoch budov, komunikujú cez Gtalk. Potrebovali sa dohodnúť na názve novej služby. Hádali sa cez stavy v programe, a to bez toho, aby to kohokoľvek z nich rušilo pri práci. Jedna zo zúčastnených o tom napísala: „Žiadny e-mail, žiadne telefonáty, žiadny chat. Skvelé!“

Nová komunikácia?

Vyhľadávač Google dnes nájde niekoľko desiatok blogov, na ktorých bežní užívatelia zverejňujú takéto „rozhovory alebo konkrétne stavy svojich známych. Zo stavu sa stala samostatná komunikačná platforma. Alebo, ako hovorí diskutujúci na blogu mandymag.com na margo kancelárskeho statusového rozhovoru: „Z nekomunikácie stal nový typ komunikácie.“