Robotí šampióni

Na dvanástom tokijskom robotickom šampionáte sa dvojnohé roboty šťuchali, vypúšťali balóniky a dokonca spievali. Konštruktérmi robotov zapojených do súťaže boli deti, domáci majstri a iní nadšenci.

12. dec 2007 o 8:00 (reuters)

Stovky divákov tlieskali, keď slávnostne vysvietený robot Aričion zaspieval We wish you a Merry Christmas. Potom sa zasmiali, keď robot s hlavou tučniaka jednou ranou Aričiona prevrátil.

V Japonsku sa konštruuje 40% všetkých robotov – najmä vďaka mladým programátorom, ktorí venujú celé svoje vreckové a veľa času do stavby ideálneho dvojnožca zo servomotorov, kamier, senzorov a drôtikov.

Víťaz súťaže o najsilnejšieho dvojnohého bojového robota musí udržať rovnováhu, keď rozdáva údery a uhýba pred nimi, a musí sa postaviť, keď ho niekto zhodí.

„Firmy nezarobia na výrobe takýchto robotov,“ hovorí predseda organizačného výboru majstrovstiev Terukazu Nišimura. „Budúcnosť robotiky závisí od amatérov.“

Náklady na vývoj najmodernejších robotov prinútili výrobcov elektroniky, aby ho prestali financovať. Najznámejším príkladom je projekt psa Aibo, ktorý firma Sony vlani prerušila.

Bývalý víťaz majstrovstiev, štyridsaťročný Naoki Maru, tvrdí, že ľudia, pre ktorých sú roboty koníčkom, v inovácii dávno predstihli známe firmy. „Ten turnaj nevyhráte, ak aspoň dvakrát do roka neprídete s veľkou novinkou. Takou rýchlosťou sa nikde nepracuje.“