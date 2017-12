Oproti webom, ktoré sme predstavili v predchádzajúcich týždňoch, má webová galéria artvision.sk oveľa menšie ambície: jej zakladateľovi stačí, že je jedným zo 100 spokojných návštevníkov vlastnej stránky.

12. dec 2007 o 0:00 Miro Šifra

Korčák síce tvorí počítačovú grafiku, ale vo svojej internetovej galérii sa vidí radšej ako návštevník a nie ako autor. Na otázku, či vytvoril galériu, v ktorej nie je ochotný sám vystavovať, odpovedá so smiechom. „Moje práce by tam vyzerali hlúpo. Nechcel som galériu pre seba.“ Nestavia sa ani do pozície kritika vystavených diel, vraj na to nemá náležité vzdelanie. „Na artvision.sk nie som sudcom, ale administrátorom. Pridané diela netriedim podľa subjektívnych pocitov. Ak chce niekto niečo vyjadriť, nech to vyjadrí.“

V súčasnosti na artvision.sk vystavuje 60 autorov približne 600 diel. Stránka je lokalizovaná do 11 jazykov, čo umožnilo vystavovať aj autorom zo zahraničia. Korčák registruje v súčasnosti aj vystavovateľov z Poľska, Belgicka alebo Holandska. „Do češtiny a angličtiny som preložil stránku doma na kolene. A keďže pracujem v nadnárodnej spoločnosti, so zvyškom mi pomohli kolegovia z práce.“

Korčák síce hovorí, že by chcel preraziť aj v zahraničí, dnes sa mu to sotva darí na Slovensku. Denne navštívi jeho stránku sto unikátnych návštevníkov. Korčáka to však zjavne netrápi a je spokojný. „Všetko má svoj čas,“ opakuje viackrát a dodáva, že nerád „tlačí na pílu“.

Jednou z potenciálnych oblastí, v ktorej sa môže artvision.sk ďalej rozvíjať, je predaj diel priamo cez internet. Oproti webu predajdielo.sk však artvision.sk v súčasnosti nestavia na internetových aukciách, ale na zverejňovaní konkrét­nych súm, za ktoré je autor dielo ochotný predať. „Ambícia predávať dielo je na autoroch, nie na mne.“ Korčákovi sa ozvali niekoľkí ľudia, ktorí o kúpu obrazu alebo fotografie mali záujem. „Vždy som ich presmeroval na konkrétneho autora.“

Vyčkávací prístup cítiť aj z odpovedí na otázky, či Korčák uvažuje nad spoluprácou s kamennými galériami. „Keď niektorá galéria v najbližších pár rokoch príde s takouto ponukou, budem rád, keď nie, ozvem sa ja,“ hovorí a zasmeje sa.

Artvision.sk ukazuje, ako funguje veľká časť slovenského webu. Na začiatku bola veľká námaha pri tvorbe, nefungujúci, prípadne neexistujúci biznis model, vízie v rovine skôr snívania ako realizácie, a následná stagnácia. Ak ukradneme od Hronského metaforu „človek-milión“, máme presné pomenovanie pre typ stránky, na ktorej najsympatickejšia je jej húževnatosť. Artvision.sk má jednu sympatiu navyše: šíri slovenskú kultúru – či už výtvarnú alebo webovú – v jedenástich jazykoch.