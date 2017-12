Pozor na papagáje. Vedia imitovať zvonenia mobilov

Asi by ste nechceli mať papagája ako Stuart McNae. Zakaždým keď odíde z miestnosti, kde je jeho Billy a mobil, ozve sa zvonenie. Nie však z mobilu.

11. dec 2007 o 13:23 Ivan Kahanec

To sa so svojím pánom zahráva papagáj. Billy sa baví na tom, že jeho pán pribehne vždy späť aby dvihol telefón. "Počká kým odídem z miestnosti a potom to spraví. Vždy sa ponáhľam dole schodmi, no zistím, že je to len Billy," hovorí Stuart.

Sprvu by sa zdalo, že stačí zmeniť melódiu v mobile a všetko bude v poriadku. To aj Stuart spravil - zatiaľ päť krát. Jeho papagáj sa totiž vždy po krátkom čase nové zvonenie naučil. Už pozná štandardnú Nokia Theme, Lou Bega Mambo Number 5, the BBC Match of the Day tune, Soul Limbo Bookera T a the MGs and Bob Marley No Woman No Cry.

Ďalším orieškom pre "polyfonického" Billyho je téma z filmu A Fistful of Dollars. Stuart však predpokladá, že onedlho sa Billy naučí aj túto melódiu.

Zdroj: The Sun