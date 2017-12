O2 rozdáva vianočné karty Narovinu a sprístupnil celý WAP

10. dec 2007 o 12:25 Ivan Kahanec

Počas Vianoc získajú klienti O2, ktorí si kúpia paušál Pre mňa alebo vianočnú predplatenú kartu Narovinu Špeciál, balík Narovinu Špeciál za jednu korunu s kreditom 50 korún. Štandardná cena za balík Narovinu Špeciál je 100 korún. Cena za volania kedykoľvek do všetkých sietí v SR je 4,60 koruny a cena za SMS je 1,60 koruny do všetkých sietí na Slovensku. Táto akcia platí do 15.1.2007.

O2 okrem toho ohlásil otvorenie wapu na všetky stránky bez obmedzení. Od 9. 12. 2007 teda nie je wap blokovaný len na stránky O2.