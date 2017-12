MDPT má problém s prevodom akcií Slovak Telekomu

HLAVNÝM DÔVODOM NEUSKUTOČNITEĽNOSTI PREVODU AKCIÍ Z PORTFÓLIA REZORTU DOPRAVY NA FOND NÁRODNÉHO MAJETKU JE, ŽE PREVOD MAJETKU VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU DO MAJETKU FNM JE MOŽNÝ IBA PROSTREDNÍCTVOM PRIVATIZ

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) chce k 31. decembru tohto roka previesť 34 % akcií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) zo svojho portfólia na Ministerstvo hospodárstva SR (MH), aj keď ich pôvodne mal získať Fond národného majetku

9. dec 2007 o 23:50 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - SR (FNM). Podľa rezortu dopravy dôvodom je, že prevod majetku vo vlastníctve štátu do majetku FNM je možný iba prostredníctvom privatizačného projektu. Vyplýva to z materiálu, ktorý na pripomienkové konanie vlády predložilo MDPT.

Ďalšou prekážkou pri plnení už prijatého uznesenia vlády je upozornenie od spoločnosti Deutsche Telekom AG na obmedzenie týkajúce sa prevodu akcií, ktoré vyplýva z Akcionárskej zmluvy medzi FNM, Slovenskou republikou zastúpenou MDPT, ST a Deutsche Telekom AG z roku 2000. V zmysle tejto zmluvy MDPT a FNM nesmú predať, postúpiť a ani inak previesť akcie na žiadnu osobu, ktorá nie je verejnou inštitúciou, inak ako za hotovosť alebo ekvivalent hotovosti. Prvoradou podmienkou je však povinnosť písomne ponúknuť odkúpenie takýchto akcií spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorá je väčšinovým akcionárom spoločnosti ST. Podľa predmetnej zmluvy je FNM navyše výslovne vylúčený z definície verejnej inštitúcie. Rezort dopravy ani FNM sa k aktuálnemu materiálu pre agentúru SITA nevyjadrili.

MDPT začalo s prípravou prevodu akcií ST zo svojho portfólia už v marci tohto roka. V máji prenikli na verejnosť informácie, že akcie by mali prejsť do správy ministerstva hospodárstva alebo financií. Vláda však na svojom zasadaní 27. júna 2007 zaviazala ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho previesť akcie ST na FNM. Podľa vyjadrení Vážneho tesne po zasadnutí kabinetu sa mal prevod akcií uskutočniť do konca júna 2007. Dôvodom, pre ktorý sa mali akcie prevádzať, bola niekoľkoročná kritika Európskej komisie, ktorej sa nepáči dvojaká úloha ministerstva ako majiteľa akcií telekomunikačnej firmy a zároveň tvorcu legislatívy v tomto sektore. Okrem toho je z kapitoly MDPT zároveň financovaný Telekomunikačný úrad SR, ktorý je regulátorom telekomunikačného odvetvia.

Slovenská republika v zastúpení MDPT je akcionárom s 34 % majetkovým podielom v spoločnosti ST. Menovitá hodnota 34-percentného majetkového podielu štátu predstavuje výšku 8,84935 mld. Sk. Ďalším akcionárom spoločnosti ST je FNM, ktorý má 15-percentný majetkový podiel. Majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s 51-percentným podielom akcií. Základné imanie akciovej spoločnosti je 26,0275 mld. Sk. Menovitá hodnota jednej akcie znejúcej na meno predstavuje 1 tis. Sk. Akcie sú v listinnej podobe a nie sú verejne obchodovateľné.