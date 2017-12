Mobilná SMS navigácia vám vyhľadá toalety

Najprv sa objavil SatNav - pomôcka pre blúdiacich šoférov. Teraz je tu SatLav, čiže toaleta, po anglicky lavatory, na pomoc ľuďom, ktorí sa v centre Londýna dostanú do úzkych.

10. dec 2007 o 0:12 (reuters)

Westminsterská mestská rada spustila novú SMS-kovú službu, ktorá turistov s mobilmi usmerní k najbližšiemu verejnému záchodu.

Kto pošle na číslo 80097 správu „Toilet“, dostane podrobné informácie o blízkej toalete.



Tento nápad pochádza od 26-ročnej študentky Gail Knightovej. „Kedykoľvek sme boli s priateľmi v meste, museli sme si v prípade potreby odskočiť k McDonaldsovi alebo do nejakého obchodného domu. Bolo to trápne. Pomyslela som si, že takáto textová služba by bola užitočná."

Novej formy pomoci sa „dovoláte“ vo Westminstri, čiže v centrálnej časti Londýna, v ktorej sú najobľúbenejšie turistické atrakcie: Big Ben, Trafalgar Square a Buckinghamský palác.

Navigačný prístroj v autách funguje na báze satelitov, kým SatLav využíva technológiu mobilných telefónov.

Každý špás niečo stojí: za textovú informáciu zaplatíte štvrť libry - pol dolára (asi 11 korún).