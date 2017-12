Obedná pauza: zábavný zemepis

V tejto jednoduchej ale nebezpečne chytľavej hre si môžete preveriť svoje vedomosti zo zemepisu zábavnou formou.

10. dec 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Po tom, čo na vás hra vybafne lokáciu - či už ide o hlavné mesto, historickú pamiatku či turistickú atrakciu - máte desať sekúnd na to, aby ste ju vyznačili na mape. Do hodnotenia sa počíta rýchlosť a presnosť. To je všetko. To je How well do you know your world.

Ovládanie:

Miesto, ktorého určenie sa od vás očakáva, vidíte v hornej časti obrazovky. Cezeň prechádza aj časomiera. V pravom hornom rohu môžete sledovať, koľko bodov potrebujete na postup do ďalšieho kola.

