The Path – Červená čiapočka tak trochu inak

Nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek pohľadu, rozprávky sú vo svojej podstate plné násilia, len je to celé zabalené do pekného obalu, po zemi sa nepovaľujú vnútornosti, slovník aj tej najzápornejšej postavy je čistý a nakoniec tu máme vždy rozprávkový kon

7. dec 2007 o 11:30 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 The Path, len dôraz nebude kladený na brutálne súboje, ale práve tajomno. Ak dáte úlohu malému capartovi, nech zanesie košík babičke, vyberie sa pekne po chodníku, spieva si Mandarinku Darinku a všetko je v poriadku. Lenže The Path je hra určená výhradne pre dospelé publikum a to si, ako to už býva zvykom, nedá povedať. Pozriete sa vľavo, pozriete sa vpravo a čo nevidíte? Les plný stromov, všade vládne ticho, tak prečo sa nevybrať „skratkou“ pomedzi stromy a zažiť psychologické dobrodružstvo v žijúcom lese. Ako už bolo spomenuté, nepôjde o akčný titul a k slovu sa dostane aj používanie predmetov, využívanie prostredia k svojmu prospechu alebo interakcia s vlkom. Nech je to on, ona či ono (alebo čokoľvek to je), pôjde o ultimátny zážitok, pretože i zvieratá svojim spôsobom ožijú. Skúmanie prostredia, v ktorom sa dej odohráva, tak brnká na umeleckú strunu a nie samoúčelné násilie. Spracovanie tomu samozrejme podlieha a slnko tak bude presvitať pomedzi husté koruny stromov len na niektorých miestach a všetko je zamerané na temnú atmosféru. Bioshocku alebo podobných projektoch, kde človek premýšľal nad svojimi skutkami. The Path ponúkne „len“ možnosť prežiť si svoju nočnú moru, ktorú sme v detstve milovali ako krásnu rozprávku. Stačí sa len pozrieť na nádherne ilustrované detské knižky trochu inak. The Path určite nebude trhať rekordy predajnosti, možno okamžite po vydaní (zatiaľ nie je bližšie špecifikovaný, než rok 2009) zapadne prachom, ale našu – a hlavne vašu – pozornosť si zaslúži. Nevieme toho o hre veľa, ale akosi tajomne láka a tomuto vábeniu sa nedá odolať. Rozprávka ako zlý sen? To sa nám páči!