Paušál O2 Voľnosť Mini si už môžu aktivovať všetci záujemcovia

7. dec 2007 o 10:30 Ivan Kahanec

Operátor O2 sa rozhodol sprístupniť paušál Voľnosť mini aj bez jeho naviazanosti na zakúpenie niektorého z paušálov Pre mňa. Paušál Voľnosť mini ponúka za cenu 99 korún mesačne spolu 25 minút do všetkých sietí a po ich prevolaní platia klienti za minútu do siete O2 tri koruny za minútu. Jedna SMS správa do slovenských sietí vyjde na 2,50 koruny.

Aktivačný poplatok za Voľnosť mini je 300 korún, čo je zároveň aj volací limit. Ak by teda chcel majiteľ tohto paušálu prevolať viac ako 25 minút plus 300 korún, operátor by mu to bez predchádzajúceho navyšenia kreditu nepovolil.

Paušál Voľnosť Mini je súčasťou vianočnej ponuky až do 15. januára 2008.