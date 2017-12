Windows XP pobeží z pamäťovej karty

Microsoft oznámil, že pracuje na špeciálnej edícii Windows XP, ktorú bude možné spustiť priamo z pamäťovej karty či USB kľúča. Určená bude pre nízkorozpočtové notebooky, ktoré nie sú vybavené pevným diskom.

7. dec 2007 o 9:05 Milan Gigel

Nová verzia systému bude mať redukované kapacitné nároky a zmiznú z nej nástroje, ktoré koncoví používatelia nepotrebujú. Ako bonus pribudne odľahčená verzia kancelárskeho balíka Microsoft Office, čím sa otvorí cesta k počítačovému softvéru, ktorý možno použiť okamžite. Nie je však vylúčené, že Microsoft týmto opäť vytvorí podnet na protesty protimonopolných úradov.

Systém bude distribuovaný na pamäťových kartách s kapacitou 2 gigabajty, na trhu by sa mal objaviť v júni budúceho roku. Ešte pred oficiálnym vydaním sa objaví testovacia verzia s časovým obmedzením použiteľnosti.

Nový prístup k prevádzke systému by mohol byť záchranou pre všetkých, ktorí sa uprostred práce dostanú do situácie, kedy ich primárny systém Windows na disku zlyhá. Namiesto zdĺhavého preinštalovávania a konfigurovania systému by stačilo zasunúť do čítačky kartu a v práci pokračovať bez časového stresu.

Ak by bolo možné systém využívať i v režime read-only, internetové kaviarne, kiosky a jednoúčelové pracoviská by mohli zostať bezúdržbové. Pri každom reštarte by sa systém načítal v pôvodnom stave.