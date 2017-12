Rast výdavkov do IT technológií sa spomalí

Tempo rastu celosvetových výdavkov do IT technológií by malo v budúcom roku spomaliť v dôsledku oslabenia americkej ekonomiky a následného znižovania výdavkov na vývoj počítačového hardvéru.

6. dec 2007 o 19:55 SITA

SEATTLE 6. decembra (SITA, Reuters) - Oznámila to vo štvrtok analytická a poradenská spoločnosť IDC. Firma odhaduje, že rast výdavkov sa v budúcom roku spomalí na 5,5 % až 6 % z tohtoročných 7 %. Predpoveď ďalej uvádza, že firmy sa budú zameriavať na rozvíjajúce sa trhy, aby tak kompenzovali negatívny dopad oslabenia ekonomiky USA, pričom v niektorých prípadoch budú nútené uskutočňovať akvizície, aby boli schopné vstupovať do perspektívnych odvetví. Viceprezident spoločnosti IDC Frank Gens uviedol, že vyhľadávač Google by si mohol upevniť svoju pozíciu na trhu malých a stredných podnikov pomocou akvizície spoločnosti s dobrou online obchodnou aplikáciou, akou je napríklad Salesforce.com, alebo Intuit. IDC ďalej predpokladá, že veľkí výrobcovia softvéru ako brazílsky Datasul, čínsky Kingdee, alebo indický 3i Infotech sa budú zameriavať na rýchlo rastúce trhy. Rozhodujúci bude vývoj práve na trhoch v Brazílii, Rusku, Číne, Indii a v ďalších deviatich krajinách vrátane Mexika a Poľska, kde by mal nárast výdavkov do technológií v budúcom roku dosiahnuť 16 %.