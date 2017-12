Najvyšší súd potvrdil udelenie licencie pre O2

Najvyšší súd zamietol žalobu Generálnej prokuratúry, ktorá sa týkala výberového konania na tretieho mobilného operátora.

7. dec 2007 o 0:33 SITA

BRATISLAVA. Najvyšší súd SR (NS) zamietol vo štvrtok žalobu Generálnej prokuratúry SR (GP), ktorá sa týkala výberového konania na tretieho mobilného operátora. Ako ďalej Telekomunikačný úrad SR (TÚ) informoval, Najvyšší súd nedávno zamietol aj ďalšie dve žaloby, ktoré súviseli s výberovým konaním na tretieho mobilného operátora a pridelením frekvencií víťazovi. "Zamietnutie žalôb definitívne dokazuje, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora a následné vydanie povolenia víťazovi prebehli zákonným spôsobom. Víťaz výberového konania môže bez akejkoľvek neistoty pokračovať v investíciách," oznámil TÚ.

Podľa Petra Prétiho z Kancelárie Predsedu Najvyššieho súdu SR zistil NS v prejednávanej veci, že dôvody žaloby týkajúce sa výberového konania na pridelenie frekvencií a prokurátorom namietané porušenia zákona o elektronických komunikáciách nemožno hodnotiť ako právne relevantné vo vzťahu k napadnutému rozhodnutiu vydaného Telekomunikačným úradom. Podľa Prétiho ide o to, že tvrdené porušenia zákona sa netýkajú priamo napadnutého rozhodnutia úradu, ale samotného výberového konania, ktoré je v zmysle zmieneného zákona procesne nezávislé od konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie. Preto NS zamietol žalobu Generálnej prokuratúry SR proti TÚ, za účasti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým TÚ vydal povolenie na fungovanie operátora O2.

Podľa vyjadrenia hovorcu Telefónica O2 Slovakia Reného Paráka pre agentúru SITA sa spoločnosť považuje za silnú globálnu spoločnosť, ktorá tieto útoky vnímala len ako šumy. Od začiatku neboli zo strany Telefónica O2 žiadne znížené investície a spoločnosť chce v budúcnosti aj naďalej pokračovať v investíciách podľa stanoveného plánu. "Rozhodnutie najvyššieho súdu len potvrdilo o čom nebolo pochýb. Akékoľvek spochybňovanie našej prítomnosti na slovenskom trhu sme vždy považovali iba za účelové snahy poškodzujúce našu spoločnosť," povedal Parák.

Spoločnosť Mobilkom Austria, ako neúspešný uchádzač o povolenie, podal žalobu voči všetkým členom výberovej komisie, pričom konanie bolo zastavené. Rovnako Mobilkom Austria podal žalobu voči rozhodnutiu TÚ o pridelení frekvencií pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. Konanie bolo zastavené, lebo žalobca nebol účastníkom správneho konania o pridelení frekvencií, teda nemal aktívnu legitimáciu na podanie žaloby. Žalobám predchádzala snaha o spochybnenie výberového konania a námietky rôzneho druhu zo strany neúspešných uchádzačov. Podľa TÚ sa napokon všetky námietky ukázali ako neopodstatnené.

Žalobe Generálnej prokuratúry predchádzal protest prokurátora, ktorý 19. januára tohto roku na TÚ doručila Krajská prokuratúra Bratislava. Vo februári tohto roka zaslal TÚ oznámenie prokurátorovi o nevyhovení jeho protestu a postúpil vec predsedovi TÚ, ktorý o proteste rozhodol v zákonnej lehote. Predseda TÚ Branislav Máčaj konštatoval, že napadnutým povolením pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, zákon porušený nebol, a že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Predseda TÚ sa nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel.

Víťazom výberového konania na tretieho mobilného operátora sa v auguste minulého roka stala spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. Okrem víťaza a konzorcia B Four zúčastnila v partnerstve s českými Radiokomunikacemi, sa súťaže zúčastnil aj rakúsky Mobilkom v konzorciu so slovenskou spoločnosťou Eco-Invest, a.s.