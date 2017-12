Sega Rally - rýchlo, arkádovo a s blatom na kapote

Arkádové preteky akoby z našich monitorov vymizli a mohli by sme ich s pokojom zaradiť medzi vyhynutý druh, keby nebolo Segy. Pred rokom nás dostali arkádou Outrun: Coast 2 Coast a teraz medzi nás prichádza oživenie legendy Sega Rally.

6. dec 2007 o 12:52 Ján Kordoš

Ak si uvedomíte, že je pred vami obyčajná arkáda, kde všetko okolo vás sviští, autá lietajú na trati, vyberajú zákruty nereálnymi šmykmi, tlčiete sa o seba a nemáte kam vyraziť do okolia či nebodaj zničiť si vozidlo, ste za vodou. Potom si Sega Rally užijete. Vynecháme teraz jednotlivé módy (time trial, quick race), šampionát je vrcholom ľadovca, ktorému obetujete väčšinu času. Na začiatku toho nemáte veľa odomknutého, no to sa zmení. Celkový počet tratí sa vyšplhal nad dve desiatky, pričom ide vo svojej podstate o 5 prostredí (tropická džungľa, púšť, zimná krajina, africké prostredie a hory), ku každému sú priradené 3 trate a občas nás poteší zrkadlový obraz. Aby bolo všetko jasné, nečakajte ani šialene dlhé rýchlostné skúšky, jazdí sa na kolá, pričom jedno máte zvládnuté maximálne za minútku, dve. Zapamätať si prostredie a problematické úseky tak nie je vôbec náročné, dôležité je určiť si vlastný štýl, akým sa budete predierať dopredu. Vozidiel je v hre 34, nájdeme tu mnohé značky, ktoré nesmú chýbať v žiadnom rely, takže to vezmeme len v skratke: Mitshubishi Lancer Evo IX, Ford Focus, Peuegot 206, Škoda Fabia, Citroen Xsara, Subaru Impreza a neskôr si odomykáte ďalšie triedy, napríklad aj veteránov (Trieda B s Audi Quattro alebo Ford Escort Cosworth) či špeciály (Hummer či Mini Cooper). Ku každému nájdete neskôr aj rôzne textúry meniace výzor vozidla, hoci vlastnosti sa nemenia (niekedy ani medzi konkurujúcimi si značkami), aspoň nepozeráte stále na tú istú karosériu.

Inak je to staré dobré Sega Rally, pri ktorom ide len a len o rýchlosť, každá sekunda je dobrá, každú zákrutu musíte zvládnuť čo najlepšie a pri tlačení sa plechu na plech so súperom im nesmiete darovať ani milimeter miesto. Je to arkáda, až sa niekomu môžu vrátiť spomienky na starší Screamer. Skutočne sa od hry nedá čakať nič špeciálne sofistikované, noha na plyn a ide sa ďalej, stále za lepším časom a umiestnením. Arkáda ako má byť.

GRAFIKA 8 / 10

Po prvom pohľade vás Sega Rally ohúri. Spracovanie je skutočne nádherné, všetko akoby svieti a láka vás na obzeranie prostredia, ktoré je vyvedené v pestrých farbách. V tomto momente však zarazí trochu vyššia hardvérová náročnosť – minimálne konfigurácia je skutočne minimálna a budete pri nej zatínať zuby. Konzolová konverzia si jednoducho vyžiadala krutú daň. Ten obraz však stojí za to, či ide o prostredie alebo detailne vymodelované vozidlá, ktoré akoby vypadli reálnym predlohám z oka. Je síce pravdou, že na trati nič nezničíte, nevybočíte z tunelu s neviditeľnými stenami ani o centimeter z trate a vozidlo si nepoškodíte, no pozerať na to stojí za vyskúšanie. Aj keď ide o arkádu, nemožnosť nikam z rozbahnenej cesty uniknúť trochu zamrzí.

INTERFACE 7 / 10

Omieľať stále dokola to budeme stále: je to arkáda. Akčná a rýchla. Ovládanie je opajcnuté z X360 verzie či už ide o systém menu a konzolovo pôsobí aj ovládanie. Dokonca aj zobrazenie ovládacích prvkov je znázornené na gamepad z tejto konzoly a treba priznať, že práve s vibrujúcim ovládačom si hru najlepšie užijete. Skúšali sme hrať aj na klávesnici a vo svojej podstate sa veľká chyba nájsť na tomto spôsobe zatáčania nedala (teda ak si zapamätáte, že toto je arkáda a autá zatáčajú nerealisticky, plávajú na trati a celý šampionát sa vlastne šmýkate), len to vibrovanie pri prejazde koľajami je za nezaplatenie. Výrazne dvíha atmosféru, vhodne pôsobí na rýchlu jazdu a je to zážitok. Vyjazdených stôp je mnoho, veď pretekáte celkovo šiesti a v poslednom kole to je riadna oranica. Vizuálna (auto sa prechodom cez jednotlivé stopy nádherne kýva) i ovládaním, keď každý prejazd koľajou cítite. Ak máte averziu voči konzolovým projektom s výraznou príchuťou arkády, istotne sa neubránite znechuteniu a na akčné ovládanie budete nadávať ako pri futbale Slovenska s Walesom, ale... ešte to nemáte vypálené na čele, takže: Sega Rally je arkáda.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10



MULTIPLAYER 7 / 10

Split-screen by mal byť oneskorene prítomný s patchom, inak si zablatíte auto klasicky online so šiestimi rovnako naladenými súpermi. Gro multiplayeru je totožné so singlom, ale trošku sa akosi vytratilo jeho čaro a hoci si môžete nastaviť vlastné parametre šampionátu, podpora viacerých hráčov až tak rýchlej hre nesadne, pretože to jednoducho nie ja zábava na príliš dlho.

ZVUKY 7 / 10

Ono to zvučí akčne, motor neustále buráca, prostredie sa nenecháva zahanbiť a je to jedna veľká mela, ak do toho zapojíte päticu prítomných jazdcov. Zvukové efekty tak plnia svoju funkciu dokonale, avšak ide vo svojej podstate o monotónne audio.

HUDBA 6 / 10



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Jediné, čo by sa dalo ostatným jazdcom vytknúť, je jazdenie vo vopred navrhnute ideálnej stope, pričom na vás neberú žiadny ohľad. Isteže, vyzerá to umelo a vy tým pádom „beháte“ po trati ako splašený kôň, ale aspoň si súboje užijete a v arkáde to až tak veľmi nevadí. Nedá sa hovoriť o krátkosti hry, stále môžete zlepšovať svoje časy, odomykať to a tamto, len sa po naučení správnych momentov, kedy pustiť aspoň trochu plyn, stane hra monotónna. Vaša snaha dostať sa do čela je teda brzdená len vašim výkonom, pri ktorom nesmiete poľaviť a stále sa hnať vpred. Typická arkáda, v ktorej mnoho umelej inteligencie nie je, protivníci sa vás nesnažia vytlačiť z trate, nikto vám nebrnká na nervy tesnou jazdou za zadkom a čakaním na chybu. Sega Rally sa však na nič také nehrá, preto to nemusíte brať až tak tragicky ako to môže vyzerať. Hlavnou postavou ste tu vy a vy robíte výsledky, vy miešate poradím, veď ostatní medzi sebou vôbec nebojujú, sú to len prekážky vo vašej ceste. Príjemné je, že arkádové korene hra opustila aspoň v bodovaní: nemusíte byť vždy prví, odmena je za každé umiestnenie, ale čím vyššie sa umiestnite, tým viac si toho otvoríte.