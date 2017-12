Internet už je pomocník, nie zabijak

Svetoví a domáci hudobníci hľadajú na internete spôsoby, ako obísť veľké nahrávacie spoločnosti.

6. dec 2007 o 8:22 Oliver Rehák Peter Bálik

Pred pár rokmi veľké hudobné vydavateľstvá spustili kampaň Kopírovanie zabíja hudbu. Dnes by mohli spustiť ďalšiu, so sloganom Zachráňte nás! Okrem pirátov už ich totiž čoraz viac zamestnáva aj to, že obchod s hudbou berú do rúk samotní hudobníci.

Za všetko môže web

Menej známe kapely sa viac ako na leštenie kľučiek vo veľkých firmách sústreďujú na internet. Najmä prostredníctvom komunitného servera MySpace, kde sa dajú ľahko (a hlavne zadarmo) umiestniť hudobné ukážky či koncertné termíny, získavajú nových priaznivcov, ktorým potom po vystúpeniach predávajú svoje albumy.

Že sa niečo v hudobnom biznise radikálne mení, si už uvedomili aj známe postavy. Paul McCartney začal predávať svoj album v kaviarňach, Prince ho pribalil k víkendovým novinám a Radiohead dali novú nahrávku rovno celú na web. Cenu mali určiť fanúšikovia pred jej stiah­nutím. Podľa štatistík zverejnených kapelou za album zaplatilo 38 percent z celkového 1,2 milióna ľudí, ktorí v priemere dali hudobníkom 2,93 libry.

Niečo malé navyše

Radiohead sú však spokojní. Celú sumu dostali na svoj účet a navyše mnohí fanúšikovia si namiesto pesničiek v mp3 formáte objednali exkluzívny disc­box, ktorý im skupina začala posielať tento týždeň. CD a dve LP platne s bonusovými pe­s­­ničkami už vyjdú na 40 libier.

Práve tu je tajomstvo úspechu nového obchodného modelu. V teórii marketingu sa tomu hovorí Niečo malé navyše - okrem tradičného produktu ponúknuť zákazníkovi ešte nejaký bonus. Zobrať veci do vlastných rúk je náročnejšie, ale oplatí sa to. Že väčší zisk ako hudba samotná prináša reklama a predaj predmetov spojených s menom interpreta sa potvrdilo už pri Beatles, vie to i Madonna, ktorá po dlhom monogamnom vzťahu dala vydavateľovi košom.

V stredajšom vydaní britského Guardianu sa objavil článok s názvom Skupiny chcú podiel na zisku z lístkov na koncerty. Píše sa tu o novej iniciatíve Resale Rights Society, do ktorej sa zapojilo vyše štyristo hudobníkov, medzi nimi aj Radiohead, Arctic Monkeys či Robbie Williams. Ukázalo sa totiž, že veľké webové portály ako eBay alebo Tixdaq zarábajú vysoké sumy na obchodovaní s lístkami pri relatívne malých nákladoch.

Made in SK

A čo náš trh? Ten zatiaľ objavuje online obchodovanie s empétrojkami. Na internetovom portáli Station.sk sa dajú stiah­nuť pesničky alebo celé albumy z domácej a zahraničnej produkcie. V deň oficiálneho vydania album na CD je umiestnený aj na station.sk. „Zopárkrát sme robili akciu, že sme mali celý album k dispozícii ešte skôr, ako vyšiel na cédečku. Týkalo sa to napríklad novej Jany Kirschnerovej,“ hovorí Marek Čunka z T-station.

Platiť sa dá štandardnými kreditnými kartami alebo cez mobil. Portál nechce zverejniť počty stiahnutých pesničiek alebo albumov. Isté je, že počet tých, ktorí si sťahujú hudbu za peniaze, rastie.

Výrazne menšie čísla, ale aj výrazne inú filozofiu razí vydavateľstvo Slnko records. V októbri začalo dávať svoj katalóg projekty na internet v empétrojkách. Záujemca zaplatí 150 korún, vzápätí dostane e-mailom prístup na stiahnutie nahrávky. Zatiaľ si tu na rozdiel od Stationu nemôžete stiahnuť vybrané pesničky iba celé albumy, ale budú iné bonusy.

„Začali sme s tým, lebo cédečka sa postupne vypredávajú a nemá zmysel robiť dotlače,“ vysvetľuje Šina zo Slnka records. „Chce­me urobiť archív zaujímavých vecí, nielen na­šich. Napríklad to, čo vyšlo už dávno ako napríklad Ali Ibn Rachid, ale časom chceme nadviazať aj spoluprácu s inými menšími vydavateľmi, ako je napríklad Hevhetia.“

To bude jedna sekcia internetového obchodu. V tej druhej chcú pomôcť najmä kapelám: „Keď niekto robí album a bude mať už dve-tri pesničky hotové, chceme ich zavesiť na web. Hudobníci tak získajú reklamu, spätnú väzbu a možno aj príspevok na zaplatenie nahrávanie. Budú to vlastne EP single,“ hovorí Šina.

Lavagance podľa Radiohead

Slnko records z iných než „svojich“ hudobníkov zatiaľ ponúka Lavagance. Táto skupina však album sprístupnila zadarmo a za týždeň si ho stiahlo už dvetisíc fanúšikov. Hlavným dôvodom bola snaha dostať hudbu medzi čo najviac ľudí.

„Dôležité je, ale aby sa o tom ľudia dozvedeli,“ hovorí manažér skupiny Smasho a dodáva, že im až tak nezáleží, koľko predajú albumu v CD formáte. „Kto si kupuje CD, kúpi si nás. Kto sťahuje zadarmo, bude sťahovať ďalej. Aspoň to má rovno od nás. Mnohí nás od toho odrádzali, ale my máme skvelý pocit.“