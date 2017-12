Simulátor primátora pokračuje

5. dec 2007 o 20:41 Ján Kordoš

Na rozdiel od spomínaného SimCity: Spoločnosť sa Cities Unlimited vyberie na herný trh so zložitejším systémom. Spoločnosť je totiž skôr hračkou ako hraním sa na primátora. V Cities Unlimited bude zlepšená nielen vizuálna stránka (vzhľad budov, reálne vyzerajúca doprava, pohybujúci sa ľudia v uliciach, rôznorodé prostredia, ktoré v niektorých prípadoch budú odkazovať na skutočné mestá), ale hlavne ekonomický model, ktorý bude omnoho realistickejší a zarábanie peňazí do mestskej kasy tak bude ešte zložitejšie. Hra si zrejme udrží predošlý model zastúpených tried, keď ste k správnemu fungovaniu mesta potrebovali zastúpenie každej spoločenskej vrstvy od robotníkov po biznismenov. Nič viac zatiaľ nevieme, ale pôjde o zaujímavú alternatívu k zjednodušenému SimCity: Spoločnosť.

Zdroj: Shacknews