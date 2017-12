Mimoslnečná planetárna mladosť

Astronómovia objavili dosiaľ najmladšie známe mimoslnečné planetárne sústavy, ako aj zvlášť sugestívne znaky rodiacich sa planét a mesiacov v iných takých sústavách.

6. dec 2007 o 0:00 (urb)

Hviezdy UX Tau A a LkCa 15 sa nachádzajú v súhvezdí Býka, konkrétne v oblasti, kde prebieha tvorba nových hviezd. Vzdialené sú od nás približne 450 svetelných rokov (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km). Okolo oboch sa rozkladajú disky z plynu a prachu, aké vedci všeobecne považujú za rodiská planetárnych telies. Spitzerovým kozmickým ďalekohľadom, ktorý na orbite okolo Zeme registruje infračervené žiarenie, sa teraz v týchto diskoch podarilo odhaliť sústredné medzery. Vyzerajú presne tak, ako by z nich zárodočné planéty v rámci svojho rastu gravitačným "nabaľovaním" odoberali materiál. Podstatné je, že obidve hviezdy majú iba asi milión rokov. Všeobecne sa síce podobajú nášmu Slnku, to je však staré už čosi vyše 4,5 miliardy rokov. V porovnaní s ním a planétami našej slnečnej sústavy sú to teda akési vesmírne bábätká.

Na konto Spitzerovho ďalekohľadu ide aj ďalší objav. Tentoraz v súhvezdí Cefea približne 800 svetelných rokov od nás. Okolo veľmi mladej hviezdy L1157 tam vedci objavili plynoprachový disk - akoby teoretikom z oka vypadol - a v ňom silné výtrysky hmoty. Dokladajú priebeh procesov dotvárania jednak samotnej hviezdy, jednak podľa všetkého aj vznikania planét a mesiacov.

Hlavnými aktérmi výskumov sú dvojice doktorand-profesor. V prvom prípade Catherine Espaillatová a Nuria Calvetová z Michiganskej univerzity, v druhom Woojin Kwok a Leslie Looney z Illinoiskej univerzity (USA). Písali pre časopis Astrophysical Journal Letters.