Odstúpte prosím

Pred mesiacom náš kolektív obohatil nový člen, údajne mladý ITčkár, ktorý si chce robiť prax ako asistent projektového manažéra. Nuž, každý máme niečo, čo nás viac zaujíma. Keďže bol nový, bolo jasné, že sa bude častejšie pýtať. Prečo nie, každý si tým prešiel. Na častejšie konzultácie si však vyhliadol práve mňa. Hovorím si fajn. Netušil som, že sa mladík nezaúča iba ako asistent projektového manažéra. V deň našej poslednej konzultácie, to som ešte nevedel, že bude posledná, nadišiel jeho čas. Vyčíhal moment, kedy sa pod tlakom upomienok rozhodnem zaplatiť účty. Otvoril som stránku svojej banky. Nováčik len v tichosti a bez mihnutia za mnou stál. Vraj čakal na návrh riešenia zadaných úloh. Ponáhľal som sa, nechcel som sa ním v tej chvíli zaoberať. Prihlásil som sa do Internet bankingu, uhradil všetky potrebné platby, následne sa odhlásil a zavrel stránku. Blížila sa tretia hodina, v ten deň som ešte neobedoval. Zorganizoval som pár kolegov, ktorí boli na tom rovnako a išli sme na rýchly obed. Na nového a na to, že mi za chrbtom niekedy vôbec stál, som úplne zabudol. Chyba. Na druhý deň sa v práci už neukázal. Začiatkom mesiaca som si naňho však spomenul. Prišiel výpis z účtu, a dosť ma šokoval. Pochopil som hneď, čo sa deje, keďže po mladom sa zľahla zem. Z čistej naivity som mu skúsil zavolať na kontaktné telefónne číslo, ktoré ešte na začiatku praxe vo svojich papieroch uvádzal. Naozaj netuším, akou rýchlosťou vedel ten chalan čítať a memorovať údaje, vrátane hesla. Doteraz neviem, či sa k mojej GRID karte dostal počas obeda, alebo ešte skôr. Neviem. Strata peňazí ma samozrejme mrzí, ale ten pocit, že ma niekto hnusne oklamal, je ďaleko horší. Po tejto skúsenosti, aj keď starým kolegom verím, všímam si viac, kto sa pri mojom stole obšmieta. Pri uhrádzaní platieb pri mne nestojí už ani moja priateľka.

Viete čo je shoulder surfing? Ako sa mu vyvarovať?

