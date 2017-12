V roku 2008 rapídne vzrastie počítačová špionáž

Londýn 5. decembra (TASR) - Experti na počítačovú bezpečnosť očakávajú na budúci rok drastický nárast počítačových útokov a špionáže.

5. dec 2007 o 13:33 TASR

Ohrozené budú najmä banky, firmy a úrady.

Pred koncom roka sa množia varovania pred zahraničnou špionážou do počítačových sietí úradov a firiem. Britská tajná služba MI5 vyzvala podniky v krajine na zvýšenú opatrnosť pred útokmi z Číny.

Spoločnosť McAfee zaoberajúca sa bezpečnosťou IT očakáva, že medzinárodná špionáž dátových sietí úradov a firiem sa stane jedným z najväčších problémov bezpečnosti IT. Ohrozené sú i internetové služby bánk. Uvádza sa to v najnovšej správe o virtuálnej kriminalite, ktorá sa opiera o zistenia tajných služieb, Severoatlantickej aliancie (NATO), britskej agentúry pre boj so závažnými trestnými zločinmi SOCA i univerzitný výskum.

Špionáž uprednostňuje systémy verejnej infraštruktúry ako sú elektrárenské siete, bezpečnosť letísk, finančné trhy či distribučné siete. Hackeri sa čoraz častejšie podieľajú na profesionálne plánovaných, dobre zaplatených operáciách.