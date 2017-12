Wipeout Pulse - adrenalínové preteky budúcnosti

Spoločnosť Sony nám po dvoch rokoch prináša pokračovanie futuristických závodov v neodolateľnom obale. Dokážu nadviazať na vysokú kvalitu svojho predchodcu?

5. dec 2007 o 12:36 Ján Pásztor

Wipeout, ako som už viackrát naznačil, nepatrí medzi nováčikom na poli videohier. Mne osobne sa s hrou viažu pekné spomienky ešte z čias PS One, keď som si v roku 97 kúpil konzolu a spolu s ňou som obdržal i pribalené demo, na ktorom okrem iného bol aj predchodca nami dnes recenzovanej hry. Musím priznať, že hra sa vo viacerých aspektoch zmenila, no jej gro ostalo rovnaké. Stále ide o identické adrenalínové závody plné výbuchov a kľukatých okruhov. Kordi v recenzii na predchádzajúci diel vystihol koncept Wipeoutu dokonale. Vtedy ešte úvodný titul pre PlayStation Portable sa musel vysporiadať s viacerými neduhmi spojenými s príchodom na novú platformu. Dnes je však vo forme, pripravený ukázať, čo v ňom skutočne je a prečo by si z neho ostatní výrobcovia v danom žánri mohli zobrať príklad.

GRAFIKA 10 / 10

Nebudem zbytočne chodiť okolo horúcej kaše, veď koniec koncov si aj tak každý z vás najprv všimne hodnotenie pri tejto kategórii. Šikovné zariadenie od Sony, ako už isto všetci dobre viete, nepatrí medzi technologický odpad, naopak, medzi špičku vo svojej triede. Osobne mi už týmto zariadením prešlo mnoho hier a s kľudným svedomím viem povedať, že v poslednej dobe ma žiaľ už takmer nič nedokázalo ohromiť. Samozrejme v najbližšej dobe nás čaká množstvo skvelých hier a to nielen po grafickej stránke, no Wipeout Pulse nastavil latku riadne vysoko a zrejme ho vo svojom žánri už neprekoná len tak hocikto. Pravdepodobne až ďalšie pokračovanie o dva roky, avšak už bez takého markantného rozdielu, aký sa podaril tvorcom teraz.

Pokúsim sa byť trochu konkrétnejší. Nikdy som grafike neprikladal ten najväčší dôraz, samozrejme k dobre spracovanej hre kvalitné technické spracovanie neodmysliteľne patrí. V prípade Wipeout Pulse ho však treba obzvlášť vyzdvihnúť. Spočiatku budete hru vnímať iba ako vysoko adrenalínové závody v dobrom grafickom kabáte, časom si však začnete všímať i najrôznejšie detaily. Každá z lodí budúcnosti je unikátne navrhnutá, aj keď sa dizajn traduje z dielu na diel. Kreatívnosti sa tak uzda nepopustila, s čím ale budú veteráni série dozaista spokojní. Výrazné zlepšenie oproti Wipeout Pure nastalo v okruhoch. Je až neuveriteľné koľko detailov a v akej kvalite ich PSP zvláda. Pred zahájením každého závodu sa spustí krátka animácia približujúca daný okruh a pri pohľade na tú nádheru vám až zaplesá srdiečko. Nakoniec, keď sa tej nádhery do sýtosti nabažíte, uvedomíte si, že Gran Turismo Portable nie je len víziou pána Yamauchioho. Svetelné efekty sú absolútnou bodkou technického spracovania. Len skutočne zriedkakedy nastane mierne spomalenie.

INTERFACE 9 / 10

Wipeout Pulse pôsobí dojmom budúcnosti už na pohľad v menu a ako správna novogeneračná zábava ponúka okrem tradičnej hry pre jedného hráča i online. Herné možnosti sú v skutku rozsiahle, kto by sa domnieval, že hrou prejde za pár hodín, je na omyle. Ponuka lodí, okruhov a šampionátov poteší aj tých najnáročnejších a akoby to nestačilo, tvorcovia pridávajú navrch možnosť stiahnutia ďalšieho obsahu. Po vzore Wipeout Pure, Pulse ponúkne svojim budúcim hráčom rozšírenie v podobe väčšieho výberu v každej oblasti a tým posunie zážitok z hry za hranice jedného UMD. My sme zatiaľ nemali možnosť okúsiť tieto možnosti, nakoľko budú k dispozícii až po uvedení hry na trh. Avšak informácie nielen o nich boli súčasťou efektného balenia, ktoré prišlo spolu s hrou do redakcie. Ovládanie futuristických lodí, vznášajúcich sa ponad okruh ostalo pri zaužívanom koncepte. Manévrovanie ale nezáleží len na precíznosti vašich prstíkov, ale aj od osobitých atribútov tej ktorej lode.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Wipeout bola už od svojich počiatkov predovšetkým závodná hra. Samozrejme nikdy nešlo o simulátor, respektíve napodobeninu možných závodov v budúcnosti, ale o arkádové potešenie pre každého. Ako som už vyššie spomenul, každá z ovládaných lodí disponuje rôznymi atribútmi od rýchlosti až po štít, ktorý ju chráni pred nárazmi a ničivými útokmi nepriateľov. Okrem ponúkaných v základnej zostave je možné ďalšie vyhrať alebo priamo stiahnuť prostredníctvom internetu cez ponuku, ktorá sa nachádza v hlavnom menu. Na to, aby sa hráč prepracoval k novým okruhom a lodiam, musí úspešne zdolať úskalia rôznych módov pre každú trať, čím sa mu otvoria ďalšie a ďalšie možnosti.

video //www.sme.sk/vp/2163/

Medzi základné módy patrí bezpochyby závod so súpermi po boku o to, kto skôr prejde cieľovou rovinkou. Nemusím vari pripomínať, že k dosiahnutiu tohto cieľa sú hráčom k dispozícii rôzne zbrane a akcelerátory. Všetci začínajú neozbrojení, až počas závodu môžu nachádzať zbrane. Tie sa skrývajú na vopred stanovených miestach. Preletom ponad takúto plochu hráč náhodne získava jednu zo zbraní. Nie je možné ovplyvniť, čo dostanete a nie je vylúčené, že dostanete aj jednu a tú istú viackrát. Vopred hovorím, že je zbytočné si zbrane odkladať, vždy je lepšie získanú zbraň rovno použiť, pretože nikdy neviete, čo získate nabudúce a plôch obsahujúcich zbrane je dostatok. Okrem zbraní môžete takto prísť aj k dodatočným akcelerátorom alebo k autopilotu, ktorý za vás na pár sekúnd prevezme riadenie. Spolu zo štítom ide hádam o najužitočnejšiu vec akú môžete obdržať.

Sedmičku herných módov ďalej zastupuje Tournament. Hlavým rozdielom medzi ním a klasickým závodom o prvé miesto je počet absolvovaných okruhov. Podobne ako v ostatných závodných hrách i tu sa za jednotlivé okruhy získavajú body, ktoré sa sčítavajú a po úspešnom zdolaní posledného, prichádza vyhodnotenie na základe nazbieraných bodov. Na rozdiel od ostatných hier, kde každý okruh úspešne ukončujú všetci, tu môžete jednotlivých jazdcov úplne zničiť a tým ich pripraviť o šancu získať zlatú medailu. Staronovým módom, zažívajúcim svoj comeback od čias Wipeout 3, sa stal Eliminator. Ako už názov napovedá, hlavnou náplňou bude zničiť čo najviac lodí. Výnimočne v tomto prípade sa je lepšie držať v úzadí, nakoľko všetkých budete mať takpovediac na muške. Zaujímavým spestrením je aj mód Zone. Každý okruh je rozdelený do určitého počtu zón a úlohou hráča je úspešne zdolať čo najväčší počet. Závod končí v momente, kedy pilotove vznášadlo vybuchne.

MULTIPLAYER

Okrem už vyššie spomínaných siedmych módov pre jedného hráča, ponúka Wipeout Pulse rovnako bohatý multiplayer na herné možnosti. Žiaľ nemali sme možnosť ho vyskúšať z dôvodu neuvedenia tejto služby do prevádzky pred zahájením predaja hry v Európe. Preto len z dodaných materiálov uvádzame, že okrem dobre známeho online režimu prostredníctvom bezdrôtovej siete, bude k dispozícii aj hra pre viacerých hráčov via Ad Hoc a Infrastructure mód.

ZVUKY 6 / 10

Zvuky nie sú dvakrát silnou stránkou hry. Vedel by som si predstaviť zvuk vzduchu svišťiaci vôkol rakety, ktorý by navodzoval pocit z vysokej rýchlosti, akých sú stroje vo Wipeoute od nepamäti schopné. Rovnako tak aj rôzne ďalšie efekty by si zaslúžili väčšiu pozornosť, takto sa musíme uspokojiť s nie príliš výraznými zvukmi pri strieľaní a narážaní o mantinely trate.

HUDBA 7 / 10

Hudba sa naopak snaží dohnať to čo hra pri zvukových efektoch stráca. Skladby zahŕňajú tie najrôznejšie žánre od techna po house a ponúkajú to najnovšie z medzinárodnej scény. Skupinku licencovaných umelcov a skupín trovia mená ako Mason, Loco Dice, Stanton Warriors či Aphex Twin. Všetky skladby sú špeciálne napísané alebo prepracované pre Wipeout Pulse, aby sa zaistila čo najväčšia kvalita soundtracku. Žiaľ vo výslednom efekte hudba vôbec neohromí. Ak sa povedia adrenalínové závody so soundtrackom burcujúcim k lepším výkonom, tak si okamžite predstavím MotorStorm, ktorý by sa mohol stať merítkom úspešného spojenia týchto prvkov.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Závodné tituly nepatria medzi moje obľúbené videohry, čo bez akýchkoľvek okolkov priznávam a i preto sa mne nastavená latka náročnosti zdala dostatočne vysoko nastavená už pri nižších obtiažnostiach. Hra ponúka tri rôzne stupne obtiažnosti, čím sa zaručí vyváženosť pre všetkých hráčov.