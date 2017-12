Bionic Commando - klasika sa vracia v novej podobe

5. dec 2007 o 12:00 Ján Kordoš

Služobne starší hráči dlhšiu dobu volali po pokračovaní alebo aspoň remaku hry, ktorá pred 20 rokmi spôsobila menší ošiaľ vo videohernom svete. Bionic Commando patrilo medzi ťažko návykové kúsky, no ako to už býva zvykom, aj značne náročné hry. Capcom pomerne dlhú dobu odolával, ale napokon povolil a dočkáme sa Bionic Commanda v nádhernom next-genovom šate pre PC, X360 a PS3. Základná myšlienka hry však ostáva zachovaná – priťahovanie sa pomocou špeciálne upravenej ruky na plošiny, len to spracovanie a game design je trochu na vyššej úrovni, keďže doba pokročila o nejaký ten krôčik ďalej.

Hlavným hrdinom je Nathan Spencer, ktorý vie, že jeho zamestnanie špeciálneho agenta nie je najbezpečnejšie, no určite nečakal, že sa dočká zrady vo vlastných radoch. Z obvinení, ktoré vyniesol jeho šéf Super Joe sa vysekať nedá, preto putuje do najbližšieho väzenia, je mu odobratá jeho silná ruka a čaká na popravu. Neprávom. Keď príde čas smrti, všetko sa však zmení – na Ascension City zaútočia teroristi a v rozvalinách vládne chaos, takže sa poprava odkladá. Super Joe dáva Nathanovi ponuku, ktorá sa v tomto prípade neodmieta – vyrieši tento zapeklitý problém a môže slobodne žiť. Ako sa však neskôr ukáže, štipka konšpirácie neuškodí a či sú teroristi skutočne tými zlými, sa ešte len ukáže, len treba preniknúť trochu viac do príbehu. Útoky totiž neboli samoúčelné a možno je všetko inak. Teraz je to ale úplne jedno. Nathan získava novú, vylepšenú ruku a čaká ho dobrodružstvo, ktoré by sme mohli nazvať mixom Spider-Mana a Lary Croft. Môže byť lepšia kombinácia?

Základom je špeciálna mechanická ruka, ktorej aktivovaním vystrelíte lano. To sa zachytí na nejakom objekte a vy sa na dané miesto pritiahnete rovnako ako pavúčí muž. Skákať a zachytávať sa dá úplne všade a keďže je Ascension City otvoreným mestom a môžete si ísť všade tam, kde vás vaše vylepšenie zanesie, môžeme očakávať mnoho miest, ktoré navštívime i bez príbehového pozadia len preto, aby sme si dokázali, že sa „tam hore na to neprístupné miesto“ dokážeme dostať. Rovnakým štýlom ako Tarzan budeme musieť používať špeciálne lano i v sekvencii, pretože nie každé miesto, ku ktorému sa pritiahneme, bude stabilné a po niekoľkých sekundách môže povoliť, čím hrdina stratí stabilitu a začne padať. Tentoraz však nebudeme obmedzený na miesta prichytenia, ktoré určili tvorcovia, architektúra mesta je špeciálne navrhnutá pre skúmanie a voľný pohyb, takže využívať budeme každučký objekt na mape. Už teraz sa tešíme na Spider-Mana z budúcnosti.

video //www.sme.sk/vp/2160/

Z Tomb Raidera nás čaká zničené prostredie, ktoré svojim dizajnom pripomína niekedy starobylé chrámy a historické miesta, kam Lara s obľubou chodí po rôzne artefakty. Nathan však nebude len skákať, ako správny hrdina sa nevyhne boju, ale zaťatými päsťami sa oháňať nebude. Ak je niektorí z nepriateľov na vyššom mieste, môže pomocou svojej ruky zhodiť protivníka z plošiny a pád z výšky ho už vyradí z činnosti. Na spôsob Half-Life 2 budeme môcť niektoré predmety pritiahnuť k sebe a následne ich odmrštiť na prekvapeného nepriateľa. S tým spojené logické hádanky určite svojou náročnosťou nezavaria naše mozgové závity, Bionic Commando je predovšetkým hra akčná, s rýchlou hrateľnosťou, stále sa niečo deje a na premýšľanie ako to a to vyriešiť, jednoducho nebude čas. Ak však nepomôže ani táto vymoženosť, siahne Nathan po klasickej palnej zbrani a projektily už PN-ku protivníkom vypíšu na počkanie.

Posudzovanie grafického spracovania zatiaľ neprichádza do úvahy, keďže z hry bolo uvoľnených len niekoľko obrázkov a video. Už teraz je však jasné, že hoci Bionic Commando nebude hrať pestrými farbami, dizajn prostredia bude prepracovaný do najmenších detailov. Za vývojom stojí švédske štúdio GRIN, ktoré síce nemá svoje packy na hernom chodníku slávy, ale zaslúžili by si to, pretože práve oni nám dali napríklad výborný akčný titul Ghost Recon: Advanced Warfighter 2. Zničené prostredie má svoje postapokalyptické čaro, takže námietky zatiaľ nemáme. Umelá inteligencia bude rozvrstvená medzi skupiny nepriateľov. Tí najpodradnejší budú len útočiť, no postupom po hierarchii sa stretneme so stále prefíkanejšími protivníkmi, ktorí sa budú predvádzať špeciálnymi útokmi a tie si žiadajú špeciálny spôsob hrania.

Ako je už z popisu hry zrejmé, nepôjde o prepracovanú taktiku, ale dôraz je kladený na rýchlosť, reflexy a užívanie si špeciálnej mechanickej paže, pomocou ktorej sa dostanete na inak neprístupné miesta. A prečo nie, Nathan Spencer by nás zabaviť mohol.