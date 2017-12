Chcete skúsiť kariéru v IT, ale nemáte žiadne skúsenosti? Nie je problém (Inzercia)

Mysleli ste si, že množstvo pracovných ponúk, ktoré sa momentálne vytvára v oblasti informačných technológií, je iba pre skúsených „ítéčkárov"? Omyl. Opäť je tu šanca pre každého, kto chce zmeniť smer svojej kariéry a vstúpiť do atraktívneho IT biznisu, h

Accenture Technology Solutions, divízia globálnej spoločnosti Accenture, otvára 14. januára 2008 ďalší kurz z projektu „IT Šanca pre každého". Ide o bezplatné dvojmesačné školenie, ktoré spraví z človeka, ktorý o informačných technológiách nemusí nič vedieť, človeka, ktorý má základné predpoklady pracovať v tejto oblasti.

Prečo by ste sa mali prihlásiť? Máte možnosť získať zadarmo vzdelanie v IT, pričom školiteľmi budú skúsení pracovníci z Accenture. Navyše získate možnosť zmeniť smer svojej kariéry - úspešní absolventi totiž budú disponovať potrebnými zručnosťami a vedomosťami, ktoré im umožnia naštartovať a rozvíjať svoju kariéru v atraktívnej IT oblasti. Úspešným absolventom ponúkne Accenture možnosť zamestnania na trvalý pracovný úväzok, uchádzači sa však pri prihlasovaní do kurzu nemusia k ničomu zaviazať.

Na školenie sa môže prihlásiť každý, kto má analytické myslenie, aspoň mierne až stredne pokročilú znalosť anglického jazyka a vzdelanie na úrovni bakalára a vyššie. Predchádzajúce skúsenosti s programovaním prípadne prácou v IT nie sú vôbec podmienkou. Viac informácií o uvedenom projekte je možné nájsť na stránke www.accenture.sk/itsanca. Neváhajte a prihláste sa na najbližší kurz už dnes - mailom na adrese itsanca@accenture.com alebo telefonicky na čísle 02/5867 1385.

Medzi úspešných absolventov jedného z predchádzajúcich kurzov patrí aj Štefan Dobiáš, ktorý je v súčasnosti už zamestnancom divízie Accenture Technology Solutions. Porozprávali sme sa s ním o jeho skúsenostiach a dojmoch z uvedenej iniciatívy.

Vlani v lete sa v tlačených a elektronických médiách objavila informácia o IT šanci. Odkiaľ si sa o kurze dozvedel ty?

O IT Šanci som sa dozvedel z denníka SME. Vzápätí som zistil, že o kurze informuje aj portál Profesia, prvú informáciu som ale dostal z tlače.

Trvalo Ti dlho, kým si sa rozhodol či sa kurzu zúčastníš?

U mňa bolo to rozhodovanie trochu špecifické. O IT Šanci som sa dozvedel štyri - päť dní pred uzávierkou prihlášok. Povedal som si: máš päť dní, snáď by si mohol aj niečo premyslieť. Hoci to vyzeralo perspektívne, na najbližší termín som nešiel, pretože som dúfal, že budú ďalšie. Mal som pravdu, boli.

Nerozhodol si sa hneď. Aké boli tvoje pre a proti?

V podstate som nemal žiadne proti. Nešlo mi ani o tak o zamestnanie, či zmeniť smerovanie. Chcel som sa jednoducho niečo nové naučiť. Keďže som mohol len získať, rozhodovanie bolo o to jednoduchšie. Vravel som si: prečo by si sa neprihlásil, veď nemáš čo stratiť, aspoň sa niečo nové naučíš.

Vravíš, že možnosť zamestnať sa nebola tvojou hlavnou motiváciou na absolvovanie IT Šance, ale nakoniec si predsa ostal v Accenture .

Možnosť zamestnať sa v Accenture som registroval, bolo to jedno z tých „pre", ktoré ovplyvnili moje rozhodovanie. U mňa ale rozhodla túžba nadobudnúť nové vedomosti. Bol som živnostník - prekladateľ, a vzdelával som sa sám. Hlavným zdrojom informácií bol pre mňa Google, postupne som však nadobúdal dojem, že by bolo dobré vymeniť samovzdelávanie za iný, efektívnejší spôsob učenia.

Podľa toho, čo vravíš, bolo tvojou najväčšou motiváciou vzdelávanie.

Áno, moderné technológie ma vždy zaujímali. Prekladal som technickú dokumentáciu k rôznym novinkám v oblasti elektroniky, automobilového či medicínskeho priemyslu, ktoré prichádzali na slovenský trh. Robil som tiež lokalizáciu softvéru. A práve tu som sa stretával s odbornými výrazmi, ktorým som nerozumel. To bol jeden z motívov, prečo som za rozhodol prihlásiť do IT Šance. Tých dôvodov však bolo podstatne viac.

Mohol by si ich konkretizovať?

Popri hlade po nových znalostiach rozhodlo aj to, že IT Šanca je zadarmo. Takéto školenia nie sú lacné. Možnosť zamestnať sa bola až tretím motivačným faktorom, ktorý súvisel s potrebou zmeny. Štyri, možno aj päť rokov som sa živil prekladmi a mal som pocit, že by bolo načase robiť niečo nové.

Čím si v profesionálnom živote prešiel, kým si sa rozhodol pre IT Šancu?

Patrím medzi ľudí, ktorí nemali od mala jasnú víziu, čo by v živote chceli robiť. Mám strednú - hotelovú akadémiu, potom ekonomickú univerzitu. Po skončení školy prišla civilná služba, po ktorej som chvíľu obchodoval s hutníckym materiálom. To ma ale veľmi nezaujalo. Ešte počas civilky som ale začal prekladať a to sa mi celkom zapáčilo

Aké znalosti z IT si dovtedy mal?

Znalosti z IT som mal iba na používateľskej úrovni. Vedel som obsluhovať programy, ktoré som používal, teda veci z balíka Microsoft Office, nejaké prekladateľné programy. Skúšal som aj grafický softvér Corel a Adobe Photoshop. Popritom som stále uvažoval, že sa začnem učiť nejaké programovacie jazyky. Nemal som však žiadne skúsenosti a nenabral som dostatočnú odvahu a ani čas, aby som sa začal učiť programovať sám. A som samozrejme rád, že Accenture prišla s IT Šancou. Pre mňa to bola totiž doslova šanca. Ak by neprišla, neviem, ako by som sa dostal do softvérového biznisu.

Uchádzači by mali mať okrem angličtiny rozvinuté aj analytické myslenie. Čo pre teba analytické myslenie znamená?

Na to, aké má kto analytické myslenie boli v rámci kurzu testy. Bolo to niečo na spôsob IQ testov, aké sa dajú nájsť v literatúre vydávanej organizáciou Mensa. Samozrejme IQ testy môžu byť zamerané na rôzne aspekty ľudského intelektu. Tieto boli orientované konkrétne na analytické myslenie, napríklad či si človek vie domyslieť sled nejakého číselného radu, prípadne či si vie analogicky odvodiť vzájomný vzťah medzi dvoma pojmami.

Ako vyštudovaný ekonóm si s tým zrejme nemal problém .

Niekto môže chodiť desať rokov na futbal a keď nemá talent, tak z neho v živote nikto futbalistu neurobí. Podobne je to aj s analytickými schopnosťami, ktoré by človek mal mať. Pokiaľ ich má, dajú sa rozvinúť, ale nanovo vyvinúť, to asi nie.

Pamätáš si ešte prvý dojem, ktorý si mal z kurzu IT Šanca?

Prvý dojem bol naozaj veľmi pozitívny. Najprv sme sa stretli v Apolle: Prídeš na miesto a je tam okrem teba ďalších sto ľudí a rozmýšľaš, ktorí z nich sú tvoji spolužiaci. Potom sme sa stretli, prišla koordinátorka, prečítala mená a šli sme do učebne. Bola to pekná veľká školiaca miestnosť, samozrejme s moderným počítačom pre každého účastníka kurzu.

Kurzy to sú aj ľudia, nové tváre, noví známi. Kto s vami kurz navštevoval. Dalo by sa generalizovať že to bol určitý špecifický typ ľudí, alebo bola vzorka pestrejšia?

Na kurze sa zišla skutočne pestrá zmes ľudí. Všetci mali vysoké školy, niektorí aj po dve. Stretlo sa nás tam zhruba 24 ľudí, väčšinou vo veku okolo 30 rokov. Našli sa však aj štyridsiatnici, či čerství absolventi. Kurz bol určený najmä pre tých, ktorí už robili v iných sférach a skončili školu iného smeru. Napríklad jedna účastníčka mala geológiu a filozofiu a jeden z nás bol dokonca čerstvo vyštudovaný vulkanológ.

A čo slečny a dámy. Boli tiež na kurze?

Áno, celkom dosť. Zhruba polovica. Celkovo nás bolo tak 24, z toho asi desať žien.

V čom sa IT šanca odlišovala od iných školení, ktoré si absolvoval?

Posledným mojím reálnym vzdelávaním bola vysoká škola, inak to bolo samoštúdium. V porovnaní s podobnými (IT) predmetmi na Ekonomickej univerzite bola IT šanca na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni, najmä z hľadiska hĺbky preberanej látky. Z hľadiska databázových programov sme napríklad na škole preberali Access - na užívateľskej úrovni, na IT šanci sme už prenikli do administrátorskej práce, ktorá zahŕňa používanie jazyka PL-SQL.

Čo ste sa vlastne učili, čo bola hlavná téma kurzu?

Témou kurzu boli v prvom mesiaci základy tímovej práce, programovacích jazykov JAVA a PL-SQL. Potom sme sa na základe individuálnych preferencií rozdelili na dve skupiny, kde sme v jednej pokračovali v štúdiu už spomínaných programovacích jazykov, druhá skupina bola zameraná na podnikový systém SAP.

Nejaká otázka k učivu, napríklad čo bolo najťažšie a čo najľahšie?

Najľahšie boli úvodné dva týždne, kedy nám vysvetľovali princípy tímovej práce. O tomto sme mali dosť predmetov na Ekonomickej univerzite. Pochopenie základov programovania taktiež nerobilo ľuďom žiadne väčšie problémy. V druhom mesiaci, keď sme už začali ísť v konkrétnych programovacích jazykoch do hĺbky, sa však situácia mierne skomplikovala. Mne osobne sa najťažšie chápalo kastovanie referenčných dátových typov.

Pri školeniach technických záležitostí sa často hovorí, že jednou z najdôležitejších vecí je zrozumiteľnosť výkladu tak, aby bola látka podávaná zároveň dostatočne do hĺbky. V tom aj spočíva majstrovstvo dobrých lektorov. Ako hodnotíte kurz po tejto stránke.

Lektori boli vynikajúci, vedeli látku podať tak, by sme ju pochopili, hoci sme boli úplní začiatočníci, dokonca niektorí iba s humanitným vzdelaním. Niektorých z lektorov teraz stretávam na chodbách Accenture, jeden z nich je dokonca mojím kolegom.

Okrem výkladu sa zrejme návštevníci kurzu dostanú aj k plneniu úloh, prejavovaniu vlastných názorov a ku kreatívnym dialógom. Dala vám IT Šanca šancu na vlastné tvorivé zapojenie sa do procesu učenia?

Áno plnili sme úlohy, ktoré mali rozličnú náročnosť. Sedeli sme po dvoch pri počítači a programovali. Opravovali sme napríklad chyby v kóde podnikovej aplikácie fiktívnej obchodnej firmy a vtedy sme sa nadebatovali medzi sebou a aj s lektormi naozaj dosť. Bol vytvorený taktiež priestor na prezentovanie vlastných prístupov k riešeniam. Túto možnosť sme však vzhľadom na to, že sme boli úplní začiatočníci, využívali len sporadicky. Pre mňa napríklad bolo všetko o písaní programov úplne nové.

Koľkí z vás nakoniec kurz aj dokončili?

Nakoniec nás skončilo šestnásť.

Boli nejaké vyraďovacie testy?

To nie. Ľudia ktorí odišli, na to mali svoje súkromné dôvody. Niekto zistil, že je úplne na nesprávnej adrese, ďalší zas, že nestíha, lebo dochádza. Jeden z mojich kolegov nestíhal kvôli tomu, že nedávno zmenil zamestnanie. Jedna slečna nás napríklad opustila preto, že si myslela, že to nezvládne. Ja som však presvedčený, že na to určite mala. Školenie je naozaj úplne dobrovoľné, nikto tam nikoho nasilu nedrží.

Vieš nejako zhodnotiť kým si bol v oblasti IT pred kurzom a koho z teba kurz perspektívne urobil?

Kurz mi dal vynikajúce základy pre ďalšie vzdelávanie. Ľudia, ktorí kurz kritizujú, že nie je možné, aby sa niekto za dva mesiace stal odborníkom, by si mali uvedomiť, že jeho cieľom nie je vytvárať „IT odborníkov", ale dať šancu preniknúť do tohto atraktívneho odvetvia aj ľuďom, ktorých predchádzajúce profesionálne smerovanie sa uberalo úplne iným smerom. Tento cieľ je zreteľne obsiahnutý aj v názve kurzu.. Je to jednoducho IT šanca pre každého, nič viac, nič menej.

V čom konkrétne z IT oblasti by si chcel byť najviac doma?

Momentálne ma úplne pohltila práca s databázami, kde využívam tiež nadobudnuté schopnosti programovania v jazyku PL-SQL. Práca v Accenture je však veľmi dynamická, každý deň sa naučím niečo nové, a nielen o databázach, takže túto otázku by som zatiaľ ponechal otvorenú.

Ako si predstavuješ svoju profesionálnu budúcnosť? Chceš ostať v IT oblasti?

Vzhľadom na to, že pozitívne dojmy z práce v Accenture dokonca prekonali moje pôvodné očakávania, rozhodol som sa ostať. Taktiež som odhodlaný na sebe pracovať, aby bola táto spokojnosť obojstranná. Accenture obsluhuje veľa projektov a ponúka obrovské možnosti profesionálneho, osobnostného a kariérneho rastu. Za pokus to celé rozhodne stojí.

