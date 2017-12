V Londýne už platia mobilom

Najväčšie britské mesto sa pridalo medzi tie, ktoré umožňujú občanom používať mobil aj namiesto peňaženky.

5. dec 2007 o 0:01 (reuters)

Na lístky na metro a autobusy, na noviny a ďalší tovar už Londýnčania nebudú potrebovať drobné, skúšobne sa zaviedlo platenie mobilom.

Stovky ľudí dostali prístroje so zabudovanými kreditnými kartami; skenery z nich vo vybraných obchodoch, niektorých kaviarňach a na zastávkach dokážu stiahnuť potrebný obnos. Limit jednorazovej platby je desať libier. Tento druh transakcií je bežný napríklad v Japonsku; zákazníci tam platia mobilmi za všetko, počnúc hamburgermi a končiac lístkami na vlak. Ak sa tento spôsob uhrádzania osvedčí aj v Londýne, zavedú ho po pol roku do ďalších obchodov, do pokladní divadiel a koncertných sál - a zvýši sa aj peňažný limit.

Účastníci londýnskeho platobného experimentu dostanú rôzne zľavy a zvýhodnenia od spoločností Oyster, O2, Barclaycard, Transport for London, Visa Europe a Nokia.