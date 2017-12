Čo nám prinesie Activision Blizzard - Diablo III, Call of Duty 5...

4. dec 2007 o 17:51 Ján Kordoš

Najprv sa budeme venovať Blizzardu, zrejme najväčšej rybe, ktorú sa Activisionu podarilo uloviť. Blizzard sa bude ako doteraz venovať len výhradne PC platforme, nič konzolové v najbližšej dobe neplánujú, takže automaticky padá už takmer mŕtve Starcraft Ghost. Budúcnosť je však otvorená, veď Activision patrí medzi veľké ryby konzolového sveta. StarCraft II je jasnou voľbou, ktorá je momentálne v Blizzarde titulom číslo jedna, na ktorý sa všetci sústreďujú, no potvrdili sa fámy o Diablo III, ktoré sa malo dokonca objaviť ešte v tento rok, avšak pre práce na spomínanom StarCrafte II sa Diablo III objaví až v roku 2009. Okrem toho sa chystá aj nejaký herný projekt zo sveta Warcraftu, ktorý by sa mal taktiež objaviť v roku 2009, ale žiadne informácie o ňom nevieme a zrejme sa ani tak skoro nedozvieme. Okrem toho sa z Blizzardu dostala von správa, že odklady ich hier sa nezmenia, dokonca môže nastať situácia, že ich bude ešte viac, pretože majú za sebou veľkého partnera, ktorý v prípade nutnosti poskytne finančnú pomoc.

Všetky vývojárske štúdia, ktoré bol či už pod Activisionom alebo Vivendi Games, ostávajú pracovať na svojich tituloch ako samostatné jednotky, nedôjde k žiadnemu zlučovaniu a premenovaniu všetkých štúdií podľa vydavateľa a mesta, v ktorom vývojári sídlia, čo je používaná taktika konkurenčných vydavateľov. I naďalej ponechávajú vývojárom voľnosť v rozhodovaní, pretože sa to osvedčilo. Ako sme už dávnejšie hovorili, úspešné mená sa dočkajú každoročných nových dielov, čoho sa na jednej strane mierne obávame, ale radšej si počkáme na výsledok. Call of Duty 5 bude, o tom nepochyboval nikto. V tomto prípade by dokonca postačilo, keby sa zmenila zápletka, engine sa osvedčil a práca so skriptami Infinity Ward ide, tak prečo to meniť? Guitar Hero 4 po úspechu oboch predchodcov taktiež neprekvapuje a podľa ďalšieho dielu Tonyho Hawka by sa dali nastavovať hodinky. Tvorcovia z Bizzare Creations chystajú nejakú závodnú hru, licencia na Shreka určite nezostane nepovšimnutá, ďalej tu máme komixové vydavateľstvo Marvel.

Viac o tejto fúzii nájdete v našom podrobnom článku. Konkrétnejšie plány spoločnosti Activision Blizzard sa objavili až po jeho vydaní.

Zdroj: Gamespot, IGN, Shacknews, Joystiq, Firingsquad