Vyberáme pod stromček: Za korunu možno kúpiť dobrý mobil

Aj pri výbere korunového mobilného telefónu sa oplatí pozerať na jeho funkcie. Nenároční používatelia majú na výber dve desiatky modelov s rôznym dizajnom.

5. dec 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Cena je pre slovenských zákazníkov mobilných operátorov jedným z najdôležitejších parametrov telefónu. A hoci mobilní operátori hovoria, že si ich klienti stále častejšie vyberajú telefóny aj za pol druha tisíca, najviac sa predá korunových. V súčasnej ponuke Orangeu, T-Mobilu a O2 je spolu zhruba 60 mobilov a z toho viac ako polovicu možno kúpiť za symbolickú korunu.



Tento počet je menší pre klientov, ktorí chcú paušál najviac za 500 až 600 korún mesačne. Vybrať si môžu z dvoch desiatok modelov.



Nižšia cena, menej funkcií

Akcie operátorov Pozrite si prehľad akciových ponúk mobilných operátorov.



Aj napriek poklesu ceny je v súčasnosti medzi korunovými telefónmi len jeden, ktorý vie pracovať aj v sieťach 3G a ponúka videohovory. Väčší výber majú klienti, ktorí sú ochotní priplatiť si 500 či 1500 korún.



Ako vyberať

Prehľad akciových mobilov Pozrite si prehľad akciových mobilov v ponukách mobilných operátorov.



Používateľ by sa mal pri výbere zamerať na niekoľko faktorov. Pre starších ľudí je napríklad dôležité, aby boli písmená na displeji dostatočne veľké. Ocenia to pri písaní a čítaní SMS správ. Mnoho prístrojov má možnosť nastaviť veľkosť písma. Dôležité je aj to, ako pohodlne sa píše na klávesnici. K tomu patrí aj pohodlnosť a jednoduchosť ovládania.



Používateľ by mal zvážiť, čo všetko bude chcieť s telefónom robiť. Ak by chcel posielať fotky, mal by mať telefón aspoň základný fotoaparát. Platí, že čím má fotoaparát väčšie rozlíšenie, tým sú fotky lepšie. Korunové mobily mávajú rozlíšenie od 0,3 po 2 megapixely.



Kto chce používať telefón ako hudobný prehrávač, nemal by zabudnúť na možnosť rozšíriť pamäť telefónu pamäťovou kartou, ktorá nemusí byť v cene telefónu. Zvyčajne si pre komfortné používanie treba dokúpiť aspoň 512–megabajtovú kartu asi za 500 korún.