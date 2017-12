Vista sa šíri pomalšie, ako sa čakalo

Praha - Nový operačný systém Windows Vista, ktorý firma Microsoft uviedla na trh práve pred rokom, sa šíri pomalšie, ako sa čakalo. Uviedla to analytická firma Gartner. Tento rok by podiel na inštaláciách v počítačoch mal podla Gartnera dosiahnuť 8,7 percenta oproti pôvodne očakávaným desiatim percentám.

Podľa manažéra divízie Windows Client Microsoftu ČR Tomáša Košku sa predaj Visty v Čechách vyvíja v súlade s očakávaniami firmy. "Za rovnaké obdobie sme predali približne trojnásobok licencií ako pri uvedení Windows XP v roku 2001. Celosvetovo je to 88 miliónov predaných kópií Windows Vista. V Čechách pozitívne prekvapil predovšetkým veľký záujem domácich používateľov, ktorý je v súlade s vývojom na trhu," dodal.

Na viac ako polovici počítačov by sa mala Vista podľa odhadov Gartnera objaviť v roku 2009, v západnej Európe potom ešte o rok neskôr. "Adopcia Windows Vista zodpovedá životnému cyklu nového operačného systému. Fáza, kedy za rastom stála predovšetkým skupina, ktorú by sme mohli označiť za technických nadšencov, končí a dostávame sa do štádia, kedy prechod na Windows Vista zvažuje hlavná časť trhu vrátane firemného sektora," dodal Koška.

Opravný balíček Service Pack 1 k Viste, ktorý sa má objaviť v prvom štvrťroku budúceho roka, je podľa analytikov Gartnera dôležitý, ale nie toľko, ako v prípade predchádzajúcich balíčkov pre Windows XP.

Vista priniesla do počítačov novou úroveň bezpečnosti, ale i lepšiu grafiku a zlepšenie práce so súbormi. Zároveň má ale vyššie nároky na konfiguráciu počítača. Vlani v decembri sa dostala k prvým veľkým firemným zákazníkom, tento rok v januári i ku koncovým používateľom.