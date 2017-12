Need for Speed: ProStreet - návrat k sláve

Séria Need for Speed je známa, nesmierne známa dojná krava Electronic Arts, ktorá v posledných rokoch začala upadať. Tvrdé slová na úvod recenzie, ale žiaľ i pravdivé. Nech sa pozrieme do minulosti, arkádové poňatie hrateľnosť v konečnom dôsledku zabíjalo

4. dec 2007 o 11:42 Ján Kordoš

Séria Need for Speed je známa, nesmierne známa dojná krava Electronic Arts, ktorá v posledných rokoch začala upadať. Tvrdé slová na úvod recenzie, ale žiaľ i pravdivé. Nech sa pozrieme do minulosti, arkádové poňatie hrateľnosť v konečnom dôsledku zabíjalo. Undergroundový spôsob simulovania jednoduchej, ale zábavnej jazdy sa stal už príliš ohranou pesničkou, ono sa to však po štyroch „ročníkoch“ dalo aj čakať. Predtým sa začali sťahovať temné mračná kvôli akčnému Hot Pursuit 2, ktorý prekonal zrejme všetky pravidlá aspoň čiastočne realistickej jazdy. Každý sa niekam ponáhľa, každý chce toho stihnúť čo najviac, no značka Need for Speed akoby začínala byť synonymom až príliš rýchlej hry, až príliš nudného opakovania tých istých postupov: stupídny príbeh, nočné prostredie, tuning a vyblýskané káry. A potom prišla prvá zákruta v ProStreet a my ako znalci predošlých dielov nesiahame na brzdu, ale sa snažíme dostať do efektného šmyku. Nasleduje nevybratie zákruty, kotrmelec vo vzduchu a poškodené vozidlo tak, že nie je schopné jazdy. Game Over, priatelia, táto jazda sa skončila! Čo to, sakra, znamená? Je toto Need for Speed? Áno, je – návrat k vynikajúcemu a viacerými hráčmi obdivovanému Porsche Unleashed je tu. Nie je to síce až tak horúce, akoby sme čakali, alebo lepšie: nie to až tak nádherné, ako sme vo svojich snoch (=čítajúc tlačové správy) chceli, ale i napriek niektorým nízkym hodnoteniam musíme zaradiť Need for Speed: ProStreet medzi najlepšie, čo v celej sérii vzniklo!

Z detinského naháňania sa nočným mestom dostala hra dospelejšiu tvár – nielen po stránke hrateľnosti, ale aj príbeh je o niečo rozumnejší, aj keď si hlavný hrdina Ryan Cooper nezloží z hlavy prilbu a jeho jedinou úlohou je vyhrať všetko, čo sa len dá. Takže žiadne naháňanie sa za láskou, unikanie pred pomstychtivým blbom alebo podobné kúsky, ktoré sú primitívne už vo svojej podstate a ako príbeh to neobstojí ani v pretekoch. Keďže náš hrdina má svoje meno, po celý čas hrania musíte vystupovať pod ním. Je to však trochu neosobné, keďže jediné čo vidíte, je postava s prilbou na hlave, aj to len počas úspešných podujatiach, kedy Ryan víťazne dvíha ruky k nebesám. Na príbeh teda zabudnite, nech sa hra tvári akokoľvek, ide o jednoduchý systém pretekov, pričom vyhrať musíte takmer všetky. A to, že vám komentátor neustále omieľa vaše meno dookola, už nejako spoločne pretrpíme. Dôležité je totiž to, že sa ti výborne hrá.

Zabudnite na noc, v ProStreet stále svieti slnko a je ideálne počasie – to však aj trochu na škodu, aspoň nejaká zmena poveternostných podmienok by určite neuškodila. Taktiež myšlienka ilegálnych pretekov je riadne infantilná. Všetko dôležité sa odohráva na zrazoch, špeciálnych podujatiach, na ktorých len tí najlepší jazdci môžu zvíťaziť, pričom dôležitý nie je výkon reproduktorov v kufri auta, ale skutočne jazdecké umenie v rozličných disciplínach. Majstrovské jazdenie teda dokazujete väčšinou pred divákmi – takže žiadne naháňačky s políciou či jazda voľným mestom. Všetky úlohy sú postupne naukladané (funguje klasický princíp odomykania) a keď sa rozhodnete na jeden zo zrazov ísť, jednoducho si ho zvolíte v menu, v ďalšom menu zas typ preteku a už stojíte na štarte.

Tých volieb je však viacero, dôraz je kladený na kariéru, štvoricu základných pretekov a garáž. Kupovanie a vylepšovanie vozidiel zostalo pri starom, len pre ľudí, ktorí sa tým nechcú príliš zaoberať snorením v menu pribudla možnosť kúpenia si rýchlych balíčkov – chcete napríklad výborne akcelerujúce vozidlo? Kúpite si balíček a máte to. Úplnou novinkou však je rozhodne ladenie automobilu, s ktorým sme sa v sérii Need for Speed ešte nestretli. Neočakávajte žiadne hardcore simulačné prvky, no napríklad nastavenie prevodovky pri dragu určite pomôže nielen výsledkom, ale aj vášmu potešeniu pri skúšaní a vŕtaní sa v prevodovke a ďalších častiach, ktoré sú spracované pomerne jednoducho. Nemusíte poznať srdce každého auta do posledného detailu, úpravy nie sú zložité a s možnosťou testovania si môžete pripraviť auto výhradne pre daný typ preteku. Ukladanie toho istého vozidla do troch rôznych profilov túto možnosť len a len podporuje. A aby sa nezabudlo – môžete si auto pomaľovať ako len chcete, nechýbajú rôzne tvary, obrazce alebo vinyly.

Teraz prejdeme k tomu dôležitejšiemu. K dispozícii máte vyše 50 vozidiel, z ktorých každé má už tradične iné parametre, ktoré zvyšujete postupným zlepšovaním. Tentoraz je však vaša peňaženka pomerne obmedzená, pretože pre úspešný pochod kariérou musíte mať v garáži hneď niekoľko vozidiel, minimálne štyri. Dôvodom sú štyri odlišné disciplíny. Základnou disciplínou sú preteky s ostatnými jazdcami, ktoré zahŕňajú jazdu na viac kôl, najlepší čas na jedno kolo, ovládnutie územia (trať je rozdelená na štyri úseky, pričom ho vlastníte, ak máte najlepší čas na tomto úseku – odmena je v bodoch: tie sa postupne odrátavajú po prejazde posledným checkpointom). Drift je taktiež stará známa z minulých dielov. Základom je získavanie bodov za vami predvádzané šmyky na vopred pripravenej trati. Drag preverí vaše schopnosti pri práci s plynom a preraďovaní. Ide o rovnú trať na štvrť alebo polovicu míle, pričom vyhráva ten, kto nespraví ani tú najmenšiu chybičku. Chvalabohu máte rovnako ako pri drifte až tri pokusy, pričom sa zaznamenáva váš najlepší čas / najlepšie bodové ohodnotenie. Nasledujú špeciálne preteky ako jazda po zadných kolesách (podobne ako drag, len proti sebe stoja nesmierne výkonné stroje), rýchlostný pretek (klasická trať z bodu A do bodu B) alebo pretek na najvyššiu rýchlosť (alebo ak chcete radary – na určitých miestach trate sú rozmiestnené radary, ktoré zaznamenajú vašu rýchlosť a súčet všetkých rýchlostí určí víťaza).

Ak sa rozhodnete vkročiť do jedného zo závodných dní, vždy máte pred sebou celú zmes pretekov, takže si v garáži zvolíte vozidlo na každý druh preteku. Už bola spomenutá postupná deštrukcia, takže si vozidlo môžete opravovať v priebehu závodného dňa, no stojí to nejaké tie financie. Systém výhry v závodnom dni je jednoduchý. Za každý druh preteku dostanete istý počet bodov (bodované je nielen umiestnenie, ale aj čistá jazda alebo splnenie limitu, napr. časového – čiže ak zajazdíte 3 kolá lepšie o 20 sekúnd, než je limit, pripočítajú sa vám body podľa náročnosti a dĺžky trate, takže sa niekedy môže stať, že dostanete viac bodov za splnenie limitov ako za výhru samotnú), pričom víťazom závodného dňa sa stávate, ak dosiahnete určitú hodnotu bodov. Pre náročnejších je tu ešte výzva v pokorení daného dňa – čiže prekonanie ešte vyššieho počtu bodov, čím sa stanete akousi legendou toho dňa. Plus získate nejaký ten cash navyše. Z tohto automaticky vyplýva, že ak chcete len postúpiť ďalej a bezproblémovo napredovať, nemusíte zvládať všetky druhy pretekov na výbornú, nemusíte sa naháňať dlhé minúty alebo hodiny za prvým miestom, ktoré je momentálne pre vás nedosiahnuteľné. Jednoduchý, ale funkčný koncept.

Čo sa týka vozidiel, je zbytočné ospevovať tých niekoľko desiatok kúskov, ktoré si môžete vyskúšať. Rozhodne však minimálne spočiatku budete očarení ponukou pomerne obyčajných aut a k špeciálom pre sériu Need for Speeed tak charakteristických, sa dostanete až za nejakú tú hodinku poctivého vyhrávania. Rozdelenie medzi európske, americké a japonské vozidlá nájdeme už v každých pretekoch, licencované značky nás taktiež neprekvapia, preto radšej hneď prikročme k hodnoteniu.

video //www.sme.sk/vp/844/

GRAFIKA 8 / 10

Na prvý pohľad po spustení hry to istotne nebude nič špeciálne, dokonca sa dá nahlas hovoriť o prekvapení. Keďže sa preteky presunuli z nočných ulíc vysvieteného mesta na závodné okruhy, zmenilo sa i spracovanie. Aj keď v niektorých prípadoch nebudete prechádzať okolo tribún a zajazdíte si aj v civilných miestach, väčšinu času strávite práve na tratiach, na ktorých sa konajú jednotlivé zrazy. Niektoré sa nápadne podobajú na skutočné trate, ale až tak ďaleko séria Need for Speed nezašla a zachováva si svoju akčnejšiu stránku. Trate však robia prostredie minimálne pre fanúšikov série pusté, šedé, ničím neuchvacujúce. Je to pravda, okolie nepobralo príliš mnoho detailov, je akoby bez života, čo by sa však mohlo dať za vinu aj absencii zmeny počasia. Stále je rovnako, takže nikdy nebudete mať ten správny romantický pocit pri pretekaní so zapadajúcim slnkom pred sebou. Nikdy nezaprší (viď. Project Gotham Racing 4), nikdy sa nezmení teplota. Trať samotná síce vyzerá dobre, modely vozidiel sú úchvatné a dokonca sa aj príjemne krčia, oškierajú, odpadávajú a rozbíjajú sa sklá, ale to všetko okolo vás akoby nepobralo toľko života, na koľko sme pri tejto závodnej ságe zvyknutí. Pre niekoho výrazný zápor, pre ktorý stratí chuť do hry investovať, pre druhého však priblíženie sa realite.

Keďže ide o zrazy amatérskych pretekárov znamená to, že sa nebude trať nereálne lesknúť, všade svietiť neóny a podobné skopičiny. Je to závan skutočnosti, navyše tie modely vozidiel sú fakt nádherné a niektoré úpravy vozidla (spojlery, krídla...) podliehajú aj úprave veľkosti, takže si vaše vytvorené dielko po vyskúšaní v aerodynamickom tuneli skutočne na trati užívate. Z efektov sa oplatí vypichnúť hlavne dym. Vývojári z EA sa ním chválili kde sa len dalo. Najviac si ho užijete pri štarte alebo pri zahrievaní pneumatík pred dragom, inak sa naň dobre pozerá, no v niektorých prípadoch sa to už trochu preháňalo a dymová clona bola riadne nepriehľadná. Na druhú stranu, nech je to akokoľvek nerealistické, tak nádherne spracovaný dym sme ešte zrejme nevideli. Je trochu podivné, že tvorcovia akosi zabudli na opakované záznamy preteku, ktoré by sme si mohli ukladať pre potechu oka.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je výborné už len z toho dôvodu, že sme sa museli naučiť, kde je tá brzda, ktorá nám akosi pri posledných ročníkoch Need for Speed vypadla z hlavy. Tomu je prispôsobené aj ovládanie vozidla, takže žiadne arkádové prvky nečakajte a musíte sa najprv naučiť zvládnuť vozidlo. Práve ovládanie vám v tom nebráni. HUD by mohol byť viac prepracovaný, chýbal nám pohľad spoza volantu a menu sú teraz obzvlášť neprehľadné. Už len výber ďalšieho zrazu je spracovaný akoby „sprejersky“ a je možno pekný, ale dokonale mätúci. Systém menu taktiež nepatrí medzi jednoduchý, ale na to prídete sami a veľmi vás to otravovať nebude. Práve preto je ovládanie príjemné, hoci chybičky krásy obsahuje. Ak by sme však mali dostať von tú najväčšiu, tak sú to len štyri pohľady na dianie na trati, z ktorých využiteľné sú maximálne dva. Pohľad za autom je až príliš ďaleko a vozidlo tak nepôsobí robustne, energicky. Ešte viac vzdialený pohľad už ašpiruje na pretek angličákov. Pohľad z nárazníku je prehľadný, ale s ním to jednoducho nie je ono a preto sme si užívali hlavne pohľad z kapoty. Treba uznať, že publikum Need for Speed maniakov ja založené arkádovo, ale čo by sme dali za pohľad z vnútra vozidla? Je to síce náročnejšie na ovládanie, menej prehľadné, ale má to vynikajúcu atmosféru, čo zápory vymaže. Kamery tentoraz zvládnuté na výbornú nie sú.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Je to výrazný posun smerom vpred – alebo ak chcete z časovej chronológie smerom späť, k Porsche Unleashed. Arkádových pretekov už bolo dosť, Need for Speed: ProStreet dostalo takto do vienka výbornú hrateľnosť. Už to nie je o rýchlom a zbesilom naháňaní sa, nereálnom šmykovaní. Tentoraz sa napríklad pri klasických okruhoch musíte snažiť udržať na trati, k čomu vám pomáha sprievodná čiara meniaca svoju farbu. Ukazuje ideálnu stopu v zákrutách, pri zelenom sfarbení môžete pokojne pridávať plyn, pri červenej odporúčame brzdiť. Každá trať obsahuje hneď niekoľko nepríjemných miest, ktoré musíte zvládnuť a verte, široké cesty rýchlo vystrieda mierna zákruta vľavo, následne vpravo a ak poučení z minulosti maximálne zložíte nohu z plynu dlabajúc na ideálnu stopu a správne načasované zatočenie (samozrejme len jemne, žiadne prudké zákruty to predsa nie sú), budete si o pár metrov zbierať črepiny a kusy plechu, ktoré vám zostali z auta. Ostré zákruty vás nútia dupnúť na brzdu, po naučení sa zákutí daného okruhu nasleduje vaša bravúrna jazda cez obrubníky a potom ten skvostný pocit z jazdy. Z rýchlej a precíznej jazdy bez menšej chybičky, keď necháte za sebou všetkých pretekárov už po pár zákrutách a náskok neustále zvyšujete jazdiac ideálne. To je skvelé, úžasné – správny mix medzi arkádou a simulátorom.

video //www.sme.sk/vp/1873/

Zmenil sa napríklad aj drift, v ktorom nevchádzate do každej zákruty dverami napred niekoľko desiatok centimetrov pri bariére, aby ste nahrabali niekoľko stotisíc bodov. Ak to tu spravíte, tak buď máte šťastie alebo to sakra dobre viete alebo, a to je najpravdepodobnejšie, skončíte v ochrannej bariére a máte po drifte. Gumy pískajú len vtedy, kedy majú, žiadne šmýkanie sa po zrkadlovo lesklej vozovke. Máme tu obyčajný asfalt a ukáž čo vieš. Prechádzať zákruty šmykom tak nie je jednoduché, treba na to nielen vhodné auto, ale aj špecifický štýl. Našťastie ho nemusíte zvládať úplne dokonale, vďaka bodovému systému v kariére sa nemusíte lopotiť s tým, čo nedokážete. Zážitok z pretekov je spočiatku fádny, pretože máte k dispozícii len obyčajné autá, ktoré sú vo svojej podstate oproti konkurencii lenivé. Dajte im čas a aj z nich sa stanú žihadlá. K vysokým objemom motorov sa dostanete až neskôr a keď si budete užívať obrovské rýchlosti pri pretekoch z bodu A do bodu B, kde sú trate pomerne rovné len s miernymi zákrutami, no i tie vás pri vysokých rýchlostiach dokážu rozhodiť, pripomeniete si prvé diely Need for Speed, keď boli i rýchle preteky zábavné a nepoznačené zbytočným tuningom a sporo odetými slečnami či rapom. Hrateľnosť to nie je typická ako ju poznáme z posledný 5 dielov, je to omnoho viac zamerané na skutočné preteky. Fanúšikovia posledných výkrikov do tmy (až na Underground 2, ten jediný zrejme spĺňal predpoklady kvalitného pokračovania) budú prskať, no my sa radujeme – a zabávame, tešíme a pretekáme. Výber je teda na vás, preto i tak vysokého záverečné hodnotnie.

MULTIPLAYER 8 / 10

Vytvoríte si vlastný závodný deň, prizvete kamarátov a dokážete si, kto z vás je najlepší. Lákavá myšlienka, lákavá predstava a dokonca to je aj hrateľné a bavíte sa i s ľudskými protivníkmi. Klasikou je voľba i jedného preteku, ranked match či unranked match, ale v konečnom dôsledku platí všetko to, čo bolo spomenuté v hrateľnosti. Plusom sú živí súperi, ale to je pri MP evergreen.

ZVUKY 7 / 10

Nedá sa povedať, že by bol zvuk zlý, ale niečo tomu chýba – respektíve je tu niečo navyše. Motory znejú o niečo lepšie, piskot gúm nádherne pohladí na duši, ale večné kecy komentátora, ktorý sa snaží byť vtipný a informovať o všetkom, to celé kazí. Vieme, o čo presne sa v EA snažili, ale tadiaľto cesta jednoducho nevedie. Prvých niekoľko pretekov možno budete komentátora s jeho ukričaným hlasom aj vnímať, no neskôr by ste si priali, aby sa ocitol na trati, kde by ste ho bez problémov prešli. Uberá to nielen na atmosfére preteku (dobre, je to zraz, ale komentovanie sa do pretekov jednoducho nehodí) a dokonca potláča do pozadia hudbu, ktorá je....

HUDBA 8 / 10

...už tradične výborná. Počúva sa to dobre, máme tu množstvo interpretov, mnoho žánrov. Aj keď žiadny vyslovene hit (pamätáte na Riders on the Storm remix z Underground 2?) tu nie je, hudba je výborná.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Prejsť do ďalšieho podujatia náročné nie je, pokoriť celý deň už niečo stojí. Opravovanie vozidiel výrazne zmenilo spôsob jazdenia, pretože ak musíte investovať tvrdo získané tisícky dolárov na opravu, miesto toho, aby ste si kúpili to nové turbo, na ktoré sporíte už X pretekov, dobre si rozmyslíte, či to auto trochu oškriete či necháte lízať stenu alebo pribrzdíte. Deštrukčný model je z vizuálneho hľadiska chválitebný (výborný je vo FlatOute), ale nemá žiadny vplyv na samotný jazdecký model. Aj s ťažko poškodeným vozidlom sa dá predbiehať a vyhrávať, len potom viac zaplatíte za opravu. Nechceli sme síce hneď výrazné poruchy v motore či prevodovke, ale aspoň menšia úprava parametrov pri jazde by neuškodila, hlavne ak konečne s radosťou dupeme pri hraní na brzdu pred ostrou zákrutou. Preto je ProStreet stále medzi arkádou a simulátorom – úplne v strede, nikam sa neprikláňa.

Ostatní jazdci sú na začiatku preteku... počítačoví. Pekne vás počkajú, v prvej zákrute sa zoradia do nádherného hadíka a až následne si idú vlastnou cestou. Je to mierne podivné, pretože sa často stane, že uvidíte ako niektorí z jazdcov začal neskoro brzdiť a vyšiel z trate či to rovno napálil do zvodidiel. A nie to výnimka, deje sa to často, dokonca jazdci bojujú aj medzi sebou, len pri štarte to trochu škrípe a vyzerá umelo. Na začiatku vám však odporučíme zvoliť si najťažšiu „realistickú“ obtiažnosť Kráľ, pretože inak vám bude asistent pomáhať nielen s brzdením, ale aj zatáčaním a prídete tak o väčšinu zážitku. Aj tak sú však protivníci pri okruhoch výrazne trochu slabší, omnoho viac sa vyšantili na jednotlivých technických disciplínach. Hrou tak postupujete pomerne rýchlo, ale musíte si to na druhú stranu zaslúžiť a zbytočne nebúrať.