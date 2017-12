Optika od Orangeu je už dostupná pre 177-tisíc domácností

Za posledný mesiac pribudlo na Slovensku ďalších takmer 50-tisíc domácností, ktoré môžu využívať služby optickej siete spoločnosti Orange.

30. nov 2007 o 16:33 Ivan Kahanec

Celkovo tak má k službám Orange Doma prístup už takmer 177-tisíc domácností v deviatich mestách Slovenska. Pokrytie teda predstavuje viac ako 9 percent všetkých slovenských domácnosti.

Tripleplay služba Orange Doma zahŕňa digitálnu televíziu, internet s rýchlosťou od 12 megabitov za sekundu a hlasovú pevnú linku.

Z celkového počtu 177-tisíc domácností dokáže Orange pripojiť do troch dní zhruba 100-tisíc z nich. Pokrytie napreduje v súlade s plánom, tvrdí Orange, ktorý by chcel do konca roka pokryť 200-tisíc domácností v desiatich mestách.