Mass Effect - efektne masívny a masívne efektný

30. nov 2007 o 15:09 Slavomír Benko

Veľkolepá vesmírna odysea vás stavia do roly kapitána Shepherda, ktorý šéfuje najmodernejšej lodi VSS Normandy. Dej sa odohráva o niekoľko storočí v budúcnosti, kedy ľudstvo tvorí jednu z rás intergalaktického spoločenstva usilujúceho sa o mierumilovné nažívanie. Ako prvému človeku v histórii sa vám podarí získať titul Spectre, teda status elitného agenta vesmírnej aliancie. Tá má na krku hrozbu vyhubenia umelou inteligenciou, ktorá sa raz za 50 000 rokov preženie vesmírom s devastujúcimi následkami. Ide o hrozbu takých rozmerov, že ju mnohí stále považujú iba za mýtus.

Bioware od ohlásenia hry sľubovalo epické rozmery príbehu a vašej úlohy v ňom. Slovo dodržalo. Ak ste „náročný“ jedinec odchovaný na kvalitnej literatúre science-fiction žánru, iste budete mať voči megalomanskému konceptu „hrdina zachraňuje galaxiu a naháňa skorumpovaného hyperzločinca“ isté výhrady. Zostáva však faktom, že dej a hlavne jeho podanie sú na pomery tohto druhu interaktívnej zábavy veľme podarené. Celá hra je prešpikovaná motívmi medziľudských a hlavne „medzimimozemských“ vzťahov, etických princípov, morálnych volieb či úlohy človečenstva v aliancii. Má tak občasnú tendenciu skĺzavať k patetickosti, aj napriek tomu ale tieto podnety nepôsobia násilne a práve oni dávajú hre onen epický rozmer. Skrátka je to klišé, ale veľmi kvalitne remeselne spracované. Berúc ohľad na to, že ide o videohru, môžeme príbeh len chváliť. Jeho hlavné smerovanie sa vám prirodzene ovplyvniť podľa úplnej ľubovôle nepodarí. Ale v rámci niekoľkých predpísaných ciest sú vám ponechané široké mantinely na konanie podľa vlastného uváženia, ktoré sa navyše do deja skutočne premietne. Je veľmi príjemné hrať s týmto vedomím.

Ďalšia vec na univerze Mass Effect hodná obdivu je jeho komplexnosť a rozsiahlosť. A to zďaleka nemáme na mysli iba kvantum planét, ktoré sa dajú navštíviť. Hoci, keď sme už pri tom, môžeme jedným dychom povedať, že i v tomto aspekte je hra pôsobivá. Teraz nám ale ide viac o to, že autori vybudovali realisticky pôsobiaci svet. Povaha jednotlivých rás, ich status v spoločnosti, k nemu adekvátne správanie a dôsledky činov... Všetko tvorí fungujúcu a vierohodnú skrumáž komplikovaných vzťahov. Mnohokrát vás ako človeka núteného robiť rozhodnutia s vážnymi dôsledkami stavajú do nezávideniahodnej pozície. To je jeden z krásnych rozmerov hry, ktoré si nemáme možnosť až tak často vychutnať.

Samozrejme, pod povrchom takejto fajnšmekerskej hodnoty sa musí skrývať background, aby sa komplexnosť nezrútila ako domček z karát. V Mass Effecte sa takýto stabilizujúci prvok nachádza. A vlastne sa neskrýva. Hrdo sa pripomína vždy, keď je to len trochu možné. Formou vesmírneho kódexu vám hra postupne predstavuje také detailné detaily detailov, až budete mať občas pocit, že čítate poznámky k ďalšej ságe od Franka Herberta. Popíše a vysvetlí vám minucióznosti, pri ktorých sa budete čudovať, že sa nimi autori vôbec zapodievali. Obrovské kvantum informácií o histórii, chronológii, technológii, vývine vzťahov, rasách a všakovakých ďalších veciach i neveciach sa vám servírujú v správny čas na to, aby do vytváraného obrazu o svete zapadli. Hra v tomto zachádza do tak absurdne mikroskopických detailov, že v istom momente na vstrebanie všetkých informácií možno rezignujete. Formou primárnych a sekundárnych záznamov vo vašom medzihviezdnom kódexe je ale zaručené, že budete vždy vedieť rozlíšiť medzi informáciami smerodatnými a príjemne doplnkovými. Vskutku podarený systém.

Ako v každom správnom RPG, aj tu dostanete možnosť plne rozhodovať o svojich schopnostiach a ich vývine. Pomocou podrobného editora sa dá v prvom rade vytvoriť výzor vášho avatara/avatarky. Môžete sa tak po svete Mass Effectu preháňať ako svoj vierohodný obraz, ako ideál, ktorý by ste chceli vidieť každé ráno v zrkadle, alebo ako predefinovaný John Shepherd. Každému podľa svojich potrieb a komplexov. Vybrať si môžete dokonca aj pôvod a osud, čo nie je len kozmetický detail, pretože sa táto voľba prejaví v spätnej väzbe vášho okolia. Najdôležitejšia je prirodzene kontrola nad vašim profesijným zameraním. Dá sa voliť medzi vojakom, technikom, bioticom a ďalšími ich troma zmiešaninami. Ako vojak budete mať prístup ku všetkým zbraniam a brneniam. Ako technikovi vám život uľahčí obratné narábanie so zariadeniami, či už ide o ich opravu, ničenie alebo napríklad hackovanie. Ako biotic sa najviac priblížite životnému štýlu „use the Force, Luke“, kedy budete mať sťa Jedi možnosť manipulovať s prostredím, odhadzovať či nadnášať nepriateľov. Okrem toho akciami v hre tvarujete svoj charakter do podoby spoločenského ideálu alebo egocentrického chrapúňa. Ako vravíme - každému podľa svojich potrieb a komplexov!

GRAFIKA 9 / 10

Ide o jednu z najlepšie vyzerajúcich hier na next-gen konzolách, o tom niet pochýb. Mass Effect sa snaží priblížiť spracovaním tvárí postáv k realite a rozhodne ho za toto úsilie treba pochváliť. Kladieme pritom dôraz na slovíčko „priblížiť“. Od reality to má síce ešte ďaleko, ale pokrok v zobrazovaní očí, pier a mimických svalov je natoľko evidentný, že hra necháva konkurenčné tituly krčiť sa od hanby v kúte. Dôležité pri tom je, že citlivá mimika umožňuje autorom „vierohodne“ zobraziť širokú paletu emócií. Už tak veľkolepému hollywoodskemu strihu (tentoraz v dobrom slova zmysle) i poňatiu hry to dáva ešte filmovejší rozmer.

Ďalšou hodnotnou devízou je dizajn. Všetky navštívené svety majú úžasnú atmosféru. Variabilita prostredia dáva hre šmrnc skutočného sci-fi dobrodružstva. Monumentálne stavby, exotická flóra a fauna, nehostinné podmienky, vesmírne a technologické efekty... To sú len niektoré z viac ako vypočítavo umiestnených prvkov v pozadí spektakulárnych scén, ktoré vás podvedome prinútia usmievať sa s blaženým a priblblým výrazom na obrazovku. Čo viac, ani dizajn mimozemských civilizácií za prostrediami nasadenou latkou nezaostáva. Naopak, „realisticky“ ju dokresľuje.

Chybičiek krásy, ktoré delia Mass effect od desiatky, sa zopár nájde. V prvom rade hra občas všetku tu záťaž nezvládne a pri veľkých súbojoch si vyberá daň na frame-rate. Pri loadovaní si nejakú sekundičku počkáte, kým nabehnú všetky textúry. Na viac ako kvalitne spracovaných tvárach robia jazvy mrviace sa tiene. Aj vlasy niektorých postáv korešpondujú (tentoraz nežiadúco) so settingom hry, teda sú z kolónky sci-fi. Dojem z konceptu ospevovaných prostredí mierne kazí akýsi druh ich prázdnoty. Titul v tomto smere zaostáva za dnešným štandardom. Interiéry sú pomerne prázdne, steny a chodby holé. Dizajn a feeling lokácií je skutočne veľkolepý, no v tomto smere autori využili málo detailných či podporných prvkov na jeho spestrenie. Keby ste Mass Effect postavili napríklad vedľa Bioshocku, vyšiel by zo súboja porazený. Vo variabilite prostredia by však už s prehľadom vyhral. Všetko uvedené v poslednom odseku sú však len omrvinky. Celkovú hodnotu grafického spracovania nezrážajú, iba mierne podpichujú. Stále budete viac ohromení ako sklamaní.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie sedí ako ušité. Možno aj skutočnosť, že sa hra „šila“ iba pre Xbox, umožnila namapovať každú funkciu na to najlepšie tlačidlo. Či už ovládate priamo seba, šoférujete vozidlo Mako, alebo dávate príkazy svojej jednotke, všetko funguje intuitívne.

Hlavné menu, odkiaľ máte prístup k mnohým funkciám, je až na jednu výnimku veľmi praktické. Denník vám prehľadne zaznamenáva dôležité zápisky. Triedi questy na povinné/nepovinné a umožňuje aj zoradiť ich podľa vlastných preferencií. Kódex je do hĺbky spracovaná encyklopédia o svete s vhodne zaindexovanými pojmami. Štatistiky vašej údernej formácie ponúkajú skvelý prehľad o vlastnostiach a účinkoch jednotlivých povolaní. Dobre poukazujú i na vzájomné súvislosti medzi špeciálnymi schopnosťami a presne ich popisujú. Umožňuje to skúsenostné body neomylne rozdeľovať podľa toho, ako si členov jednotky chcete vytvarovať.

Snáď jedinou výnimkou v inak dokonalom interfaci je spravovanie zbraní a technických zariadení. Hra ponúka možnosť takmer každý predmet osadiť niekoľkými vylepšeniami naraz. Preklikať sa k nim a udržať si v nich prehľad je skutočne náročné. Áno, po niekoľkých hodinách si zvyknete. A možno vám počas celej doby hrania lepší spôsob, ako ovládanie v tomto smere doladiť, ani nenapadne. Stále však budete mať pocit, že by to nejako určite šlo.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Mass Effect má svoje chyby. Po chvíli ich budete blahosklonne prehliadať a hru ako zidealizovanú partnerku bezvýhradne milovať.

Z vrchných riadkov recenzie jednoznačne vyplýva, že titul nenesie nálepku RPG ako súčasť marketingových ťahov, čoho sme v poslednej dobe boli veľakrát svedkami. Mass Effect je pravým RPG s adekvátnym vplyvom vývoja a výberu postáv na hrateľnosť.

Okrem toho je ale aj sakra dobrou 3rd person akčnou hrou, ktorá sa s oboma prižmúrenými očami dá prirovnať ku Gears of War. Súboje sú dynamické, umožňujú využívať prostredie, kryť sa, ponúkajú uplatnenie rôznym druhom zbraní (viac či menej sa hodiacim do danej situácie), nehovoriac o početných biotických a technických silách. Akčnú zložku radikálne ovplyvňuje zloženie vašej jednotky, keďže máte možnosť jednoduchým spôsobom ovládať špeciálne schopnosti jej členov. Od čisto akčných hier sa Mass Effect líši predovšetkým možnosťou – pre Bioware tak typickou – kedykoľvek súboj zastaviť. Vtedy dostanete možnosť zvoliť sebe či spolubojovníkom vhodnú výzbroj, uspôsobiť taktiku, vydať priame príkazy na využitie ich špecializácie, alebo si len celý postup ďalej trochu premyslieť. Otvára to dvere istému „špekulovaniu“ na hranici cheatovania, pretože v zapauzovanej hre dokážete napríklad v pokoji namieriť a po opätovnom spustení akcie neomylne strieľať na správne miesto. Stále je to však lepší spôsob, ako keby ste všetky prvky museli ovládať real-time, pretože by ste to jednoducho nezvládli. Hra by bola o rozmer dosahu na správanie jednotky a využívania jej schopností ochudobnená, čo by jej značne ubralo na atraktivite. Takto súboje v rámci RPG žánru ponúkajú takmer ideálne vyvážený mix nárokov na vašu šikovnosť s ovládačom, vydávaním rozkazov, taktizovaním a vplyvom investovania skúseností do vývoja.

Keď sme už pri tom, experience body dostávate na každom kroku a takmer za všetko, čo spravíte. Možnosť výrazne sa o ne (a ešte o kredity) obohatiť pri plnení postranných misií je neodolateľne lákavá. Hra vás od začiatku postaví do situácie, že sa cítite veľkolepo a výnimočne, a to až do takej miery, že niektoré subquesty sú doslova pod vašu úroveň. Prečo by ste mali doručovať tovar, chytať drobných zlodejíčkov alebo dávať dokopy rozhádané páry trucujúce na balkónikoch, keď máte len niekoľko týždňov na záchranu galaxie? No práve tieto subquesty sú tým, čo hráči na RPG tak milujú. Poskytujú ilúziu voľnosti. Zoberiem quest, nezoberiem quest? Vyriešim ho tak, vyriešim ho onak? Mass Effect v tomto ohľade ponúka popri hlavnom príbehu desiatky a desiatky hodín voľného hrania. Nehovoriac o tom, koľko ich strávite exploráciou nepreskúmaných planét. Vtedy prichádza na rad vozidlo Mako, ktoré vám dá do rúk rýchly pohyb, devastujúcu palebnú silu a možnosť vyšplhať sa / „doskákať“ takmer kamkoľvek.

Interakcia (bez preháňania) so stovkami postáv je plnohodnotnou časťou mnohých hodín strávených v tomto nádhernom svete. Ten už od začiatku sľuboval nový prístup k rozhovorom. Jeho funkčnosť nás neuveriteľne potešila. Mass Effect umožňuje dynamicky usmerňovať náladu a témy rozhovoru pomocou krátkych, zrozumiteľných a jednoduchých volieb. Nevyberáte si tak z ponuky celých viet, ktorými sa musíte pred zvolením zdĺhavo prelúskať, ale iba z niekoľkých slov. Veľakrát sa viete rozhodnúť ešte počas replík zúčastnených strán. Výrazne tomu napomáha aj stabilné umiestnenie niekoľkých základných typov reakcií (ústretovosť, neutrál, verbálny útok) či farebné odlíšenie ich vyhrotenejších variantov. Rozhovorom to dáva plynulosť a jednoduchosť ovládania, pritom to však nijak neuberá na ich hĺbke. S mnohými postavami môžete totiž rozvádzať ešte košatejšie dialógy, ako by ste čakali od adventury. Opäť v mnohých prípadoch ide o nepovinnú funkciu dotvárajúcu background alebo atmosféru, čím hra ponúka alternatívy pre rôzne typy hráčov.

Mass Effect sa môže stať nočnou morou pre achievement hunterov. Tie totiž kladú požiadavky na opätovné (a rovno niekoľkonásobné) hranie, pretože sa hodnotené úspechy v rámci istého typu správania či zamerania vášho hrdinu vylučujú. Na druhej strane si vieme veľmi ľahko predstaviť, že sa fanúšikovia s radosťou pustia do hry viackrát. Hlavne z toho dôvodu, že voľba povolania výrazne ovplyvňuje charakter súbojov. Ako biotic či technik môžete na sniperku rovno zabudnúť. Ako vojak zas efekty niektorých špeciálnych schopností počas celého prechádzania nemusíte ani len zazrieť. Vplyv na gameplay má aj vaša budovaná reputácia, pôvod, voľba riešenia problému, pričom sa preferovanie nejakého typu správania prejaví v ďalšej časti hry. Veru, veľakrát si pomyslíte, akoby sa všetko vyvŕbilo, keby ste niekoho ušetrili/zabili, kam by sa uberali dialógy, keby ste si na aktuálnu misiu zobrali iného člena posádky, ako by sa rozriešila situácia, keby ste po celý čas systematicky netrénovali okúzlenie charizmou ale agresívne vyhrážanie... A možno si Mass Effect odznova zahráte len preto, aby ste po tom, čo ho prejdete ako ústretový a chrabrý hrdina, pre zmenu každému odvrkovali a ku veľaváženému galaktickému koncilu sa správali ako buran s nevymáchanou hubou.

MULTIPLAYER

Zahrať si dobrodružstvo takýchto rozmerov v kooperatívnom multiplayeri s adekvátnym rozložením vplyvu jednotlivých hráčov by bolo hádam až príliš dokonalé. Autori si pravdepodobne musia nechať nejaký ten prvok aj na next-next-gen konzoly, aby nás mali ešte na čo v budúcnosti namotať.

ZVUKY 10 / 10

Nemá zmysel ešte viac naťahovať tento dlhočizný text (ktorý si na druhej strane rozmery projektu ako Mass Effect nepochybne zaslúžia) zdĺhavými popiskami o audiu, keď už z hodnotenia je jasné, že by sa len ďalej niesli v glorifikačnom duchu. Rozhodne si však samostatnú vetičku zaslúži maximálne profesionálny dabing s plynulo nadväzujúcimi replikami a skvelými výrazovými prostriedkami hlasových predstaviteľov.

HUDBA 10 / 10

To iste platí o hudobnom doprovode, ktorý je adekvátne veľkolepý ku grandióznosti celej hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Možno vás po všetkých tých chválospevoch prekvapí relatívne nízke hodnotenie tejto kategórie. V rámci objektivity ale musíme povedať, že správanie vašich nepriateľov nie je vždy na úrovni hodnej entít snažiacich sa o podmanenie galaxie. Až príliš často stoja na jednom mieste, prípadne sa predvídateľne pohybujú, ochotne sa tak vystavujúc vašej paľbe či ďalším bohatým deštrukčným možnostiam. Nejakú výraznú spoluprácu, snahu prekabátiť či prevýšiť vás iným spôsobom než kvantitou sme žiaľ z ich strany často nezaregistrovali. To neznamená, že vy a vaši spolubojovníci nebudete pravidelne na zozname padlých hrdinov. Neúspech je pomerne častým vyústením súboja. Býva však zapríčinený prevahou palebnej sily, nie rozumu. Jedným dychom musíme dodať, že táto skutočnosť súboje nedegraduje takým spôsobom, ako by sa mohlo zdať. Stále sú svojim konceptom a zábavnosťou väčším prekvapením než sklamaním.

Ani členovia vašej údernej trojčlennej jednotky (ktorú si ale pri začiatku každej misie volíte z väčšieho množstva) nie sú natoľko inteligentní, ako by sa od pokročilých mimozemských rás očakávalo. Občas si pomyslíte, že by nevyhútali ani koleso, nie to potom ešte vesmírnu loď... Pomerne málo sa ale mocú popod nohy, čo je na pomery inej ako taktickej hry a lá Rainbow Six vždy dobrá správa. Keď ich navyše v prípade krajnej núdze pri súbojoch usmerníte, tak sa poctivo držia vašich príkazov.

Náročnosť súbojov potom závisí ešte od nastavení, ktoré ovplyvňuje iba hitpointy, účinnosť zbraní a počet nepriateľov, nie ich správanie. Pokiaľ ide o náročnosť hry v zmysle hracej doby, je to vo vašej réžii - podľa hĺbky, do ktorej sa pustíte. Čakajte niečo okolo 25 hodín na hlavný príbeh pri prvom, oboznamujúcom sa hraní a niekoľko ďalších desiatok hodín na všetko to okolo. Obsažnosťou je hra ako stvorená pre túlavých dobrodruhov. Nehovoriac o tom, že do vydania plnohodnotného pokračovania nás chcú autori zásobovať ďalšími prídavkami cez Xbox Live.