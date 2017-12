Deti chcú pod stromček, čo vidia v kine

Nároky detí na darčeky, ktoré by chceli dostať pod stromček, sú stále väčšie. Predajcovia hovoria, že deti túžia najviac po technicky prepracovaných hračkách. Tie sú každý rok drahšie.

30. nov 2007 o 8:00 Marcela Glevická

BRATISLAVA. Mali by to byť moderné technológie, hračky, ktoré vyzerajú ako zo sveta dospelých a sú kópiou skutočných vecí. Nech to syčí, buble a dobrá je aj kuchynka na hranie.

Tak vidia tohtoročnú vianočnú sezónu predajcovia hračiek. A čo tradičné slovenské drevené hrač­ky? Tie môžu byť nanajvýš doplnkom k technicky vyspelej hračke.

„Chcela by som pod stromček plyšového psa, keď ho stlačíš, tak vydáva zvuky a chodí,“ vysvetľuje dôrazne sedemročná Terezka. Šteniatko stojí 1100 korún, okrem toho by rada dostala aj nový mobil. „Ceny hračiek stúpajú,“ povedala hovorkyňa Aholdu Lenka Juríková a potvrdzujú to i ostatné väčšie reťazce.

Vysvetľujú to práve zvyšujúcimi sa nárokmi zákazníkov. Multifunkčná stojí aj 1500 korún.

Technika víťazí

„Hračky dnes musia byť technicky na úrovni, nestačí, aby bábika len plakala,“ hovorí Eva Štrbová z Alltoys. Deti chcú, aby s nimi hračka komunikovala, aby sa do hry mohli zapojiť a na podnety bábik odpovedať. Majú tak partnera na komunikovanie.

Hoci je väčšina výrobkov z Číny, vďaka čipom hovoria bábiky aj po slovensky.

Psychologička Eva Jaššová v technických hračkách problém nevidí. Napríklad hovoriace bábiky rozvíjajú citový život a učia deti starať sa o niekoho. „Technické skladacie hračky nerozvíjajú fantáziu a tvorivosť,“ povedala Jaššová. Možnosti, ktoré ponúkajú na rozvoj tvorivého myslenia, sa nedajú porovnať ani s obyčajnou plastelínou.

„Deti sú dnes určite náročnejšie na materiálne veci ako v minulosti,“ hovorí psychologička.

Rastúce nároky podľa nej súvisia aj s tým, že sa deti orientujú podľa tých najmajetnejších v školských kolektívoch. Skutočne dôležité by pri výbere hračky malo byť, aby rozvíjala tvorivosť a fantáziu detí.

Hrdinovia z kina

Želanie detí často ovplyvňujú hity v kinách a zvlášť chlapci inklinujú k hrdinom. Tento rok mali premiéru ďalší Piráti z Karibiku, Shrek, Spiderman. „Podľa reakcií zákazníkov v obchode sú pre chlapcov najlepším ťahákom postavičky z filmov,“ povedala hovorkyňa Tesca Oľga Hrnčiarová.

Tohtoročným hitom u chlapcov je preto Spidermanova pištoľ, ktorá obalí korisť hustou pavučinou, alebo Transformery. „Výhodou Transformera je, že si ho dieťa postaví samo a vďaka tomu sa má s čím hrať,“ hovorí Štrbová.

Dievčatá chcú ako každý rok bábiku Barbie. „V móde sú najmä víly so svetielkujúcimi krídlami,“ povedala Štrbová.

Počítačové hry

Podľa kníhkupcov sa najlepšie predávajú knihy o nadprirodzených bytostiach a príbehy, ktoré majú fantasticko-dobrodružný dej.

„Harry Potter je istota, predáva sa vždy,“ povedala vedúca predajne Svet knihy Jana Vlašičová.

„Dnešní malí čitatelia sú ovplyvnení autorkou Pottera Joanne Rowlingovou,“ potvrdzuje aj Mária Štefková z vydavateľstva detskej literatúry Buvik. Vyžadujú si rýchly príbeh, akčnosť. Tomuto podľa nej módnemu spôsobu čítania sa deti naučili v televízii, klasická autorka Pippi dlhej Pančuchy Astrid Lindgrenová sa už môže zdať takýmto čitateľom príliš rozvláčna.

Deti predškolského veku lákajú knihy, ktoré vyžadujú aktivitu, môžu si precvičiť zručnosti, zaujmú ich omaľovánky alebo zábavné úlohy.

Starší chcú elektroniku

„Deti s rodičmi utekajú často z kina k nám. Keď je nejaká novinka v kine, tak často vznikne a objaví sa na trhu aj hra,“ hovorí Michal Vranovský z predajne počítačových hier a kníh Brloh.

Okrem rozprávok sú hitom sci­fi a komiks. Hra na playsta­tion 2 - Ratchet & Clank je jedna z najpredávanejších. Vyšlo už päť častí a každá je veľmi úspešná. „Keď niekto nevie, čo chce, a chce niečo akčné, a nie drastické a dobrodružné, tak Ratchet je ten pravý.“

Podľa prieskumu spoločnosti GfK ľudia od 15 do 25 rokov by chceli na Vianoce dostať elektroniku. Najviac by si mladí želali pod stromčekom notebook, mobil, digitálny fotoaparát, mp3 prehrávač, ale aj LCD televízor a GPS navigátor.

Listy: päť až desať darčekov

„Priemerne sa v listoch objavuje päť až desať darčekov,“ hovorí o listoch pre Ježiška, ktoré deti píšu, hovorkyňa Slovenskej pošty Andrea Pivarčiová. Takmer za desať rokov podľa nej nároky jednoznačne stúpajú. „A rovnako ide hore aj počet darčekov.“

Najviac píšu deti vo veku od šiestich do jedenástich rokov a v ich želaniach sa najčastejšie objavuje mobil, lyžiarsky výstroj, snow­board, počítačové hry, lego, macko Pú, autá na diaľkové ovládanie, hovoriace bábiky.

Deti často v želaniach uvedú aj konkrétny obchod či nákupné centrum, kde sa dajú kúpiť.





Kliknite - obrázok zväčšíte.