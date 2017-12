Web rozohnil republikánov

Päť týždňov pred primárkami sa Američania opäť pýtali na názory prezidentských kandidátov. Cez portál YouTube zaslali päťtisíc otázok, hŕstka z nich sa dostala na obrazovku CNN.

Počas debaty to najviac iskrilo medzi Giulianim (vpravo) a Romneym. Nakoniec si však predsa len podali ruky.(Zdroj: SITA/AP)

Republikáni sa najprv zdráhali ísť do diskusie s používateľmi stránky YouTube. Formát bol príliš voľný a podľa nich degradujúci.

Ako príklad spomenuli demokratickú debatu, keď otázku položil snehuliak. Nakoniec však privolili a komentátori sa zhodli, že išlo o jednu z najohnivejších debát kampane.

Ani včerajšku nechýbali otázky kabaretného typu. Jeden divák si zaspieval pesničku, ďalší sa spýtal, „čo by urobil s trestom smrti Ježiš“ a otázku položila aj karikatúra viceprezidenta Dicka Cheneyho.

Imigranti a gayovia

Horúce chvíle si pripravili viacerí kandidáti, no najviac to iskrilo medzi favoritom Rudym Giulianim a Mittom Romneym, ktorý vedie v prieskumoch prvých primárkových štátov – Iowe a New Hampshire.

Romney obvinil Giulianiho, že keď bol starostom New Yorku, jeho mesto podporovalo ilegálnych imigrantov. Giuliani odpovedal protiútokom, že to bol Romney, ktorý sám zamestnával ilegálnych prisťahovalcov vo svojej vile. „Pápežskejší ako pápež,“ zasmial sa Giuliani.

Romneyho zaskočila aj otázka generála Keitha Kerra (ktorý je otvorený homosexuál) o gayoch v armáde. Romney v minulosti povedal, že sa teší, keď budú môcť homosexuáli otvorene slúžiť v armáde. Včera toto vyhlásenie zopakovať odmietol.

Romney sa nezhodol ani s kandidátom Johnom McCainom. Odmietol priznať, že niektoré techniky používané pri vyšetrovaní podozrivých z terorizmu sú mučením.

McCain, sám vojnový zajatec, sa rozčúlil: „To si naozaj myslíte, že to nie je mučenie? Asi ste za to, aby sme odstúpili od Ženevských konvencií. Nikdy nesmieme povoliť mučenie v Amerike.“

Clintonová na Mars

Najvtipnejším bol Mike Hu­ckabee, čierny kôň republikánskej kampane. Na otázku, či je za to, aby Spojené štáty financovali let človeka na Mars, odpovedal: „Áno a možno by mala byť Hillary Clintonová v prvej rakete.“

Hoci stále nemôže konkurovať televízii, videoportál YouTube si získava čoraz väčšiu popularitu v americkom politickom procese. Zamiešal karty niektorých súbojov vo voľbách do kongresu v roku 2006.