Intel by si mal udržať svetové prvenstvo vo výrobe čipov

Americký výrobca čipov Intel by mal zvýšiť svoj podiel na globálnom trhu do konca tohto roka na 12,5 % a udržať si tak prvenstvo v sektore výroby čipov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti iSuppli. Druhým najväčším výrobcom čipov by mal zostať aj naďalej j

30. nov 2007 o 10:40 (sita)

uhokórejský Samsung Electronics so 7,4-percentným podielom. Na tretie miesto sa zaradí japonská Toshiba, ktorá tak odsunie americký Texas Instruments na štvrté miesto. Z prvej desiatky najväčších výrobcov polovodičov v tomto roku vypadne americká spoločnosť Advanced Micro Devices (AMD), odhaduje iSuppli. Celkové tržby z predaja polovodičov predpovedá iSuppli v objeme 271 mld. USD, čo predstavuje nárast o 4,1 % oproti roku 2006. Ešte v septembri iSuppli očakával rast trhu o 3,5 %. Podľa iSuppli rast trhu predbiehajú spoločnosti so schopnosťou využiť priemyselné trendy. Do prvej desiatky by sa tento rok mala zaradiť japonská spoločnosť Sony, ktorá zvýšila svoje tržby o 57 % vďaka predaju čipov pre hraciu konzolu PlayStation 3. Na desiatu priečku by sa mal posunúť nemecký Infineon, ktorý profituje z prudkého rastu trhu s mobilnými telefónmi. (1 USD = 22,564 SKK)