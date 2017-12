Prípadov kyberšikany je stále viac

Rôzne americké štúdie poukazujú na rastúci počet prípadov kyberšikany. Obťažovanie prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií sa objavilo s rozšírením internetu a mobilných telefónov. Výsledky výskumov sa rôznia, jeden uvádza, že s to

30. nov 2007 o 10:45 (sita)

uto formou šikanovania sa stretlo každé tretie dieťa.

Iná štúdia hovorí o jednom dieťati z desiatich. Americké centrum kontroly a prevencie chorôb sa snaží upozorniť na vplyv, aký majú rôzne formy elektronickej komunikácie na tínedžerov. Ťažko určiť, ako vážne ohrozuje online šikanovanie verejné zdravie. E-maily alebo správy z chatu totiž jednu skupinu detí rozrušili, iné ich jednoducho ignorovali.

Prieskumy takzvanej bežnej šikany hovoria, že 17 percent 12 až 14-ročných sa považuje za obete opakovaných slovných a fyzických útokov. Niektoré deti sa stretli s oboma formami obťažovania - kyberšikanou aj tradičnou šikanou. Výskumníčka Michele Ybarra tvrdí, že 64 percent tých, ktorí boli obeťou útokov na internete, sa stretli s takýmto správaním aj na ulici alebo v škole.

Vo svojej správe ďalej uvádza, že z 1588 detí vo veku 10 až 15 rokov sa 34 percent stalo terčom útokov prostredníctvom elektronickej komunikácie raz za rok a ôsmim percentám sa to stávalo aspoň raz za mesiac. Minimálne jeden pokus o sexuálnu konverzáciu dostalo 15 percent opýtaných, pričom nezáležalo na veku iniciátora. Janis Wolak z univerzity v New Hampshire v druhom výskume zistila, že medzi mladými ľuďmi od 10 do 17 rokov je deväť percent takých, ktorí priznali obťažovanie cez internet v minulom roku. V roku 2000 uviedla podobná štúdia len šesť percent.

Pisatelia viac ako polovice správ svoje obete nikdy nestretli. Mnohí mladí ľudia obťažovanie nepripustia tým, že takúto poštu vymažú alebo zablokujú prijímanie správ od konkrétneho odosielateľa. Podľa Wolak sa väčšina takýchto konfrontácií rýchlo skončí. Rozdielne výsledky vyplynuli z rôznych definícií šikany. Ybarra brala do úvahy to, či správa obsahovala hrubé a hanlivé výroky, alebo šírila klebety. Wolak označila za obeť šikany každého, koho takéto správy zahanbili, obťažovali alebo zastrašovali.

Problematikou sa začali zaoberať aj zákonodarcovia vo viacerých amerických štátoch. Minulý týždeň uznali úrady v meste Missouri kyberšikanu za prečin. Rozhodli tak rok po smrti 13-ročnej Megan Meier, ktorá spáchala samovraždu pre fiktívneho chlapca zo sociálnej siete MySpace. S dievčaťom, ktoré trpelo depresiami, prerušil jej priateľ kontakty, pretože bola podľa klebiet krutá. Príbeh sa stal známym po zistení, že chlapec nikdy neexistoval. Bol to žart, ktorý má údajne na svedomí manželský pár zo susedstva.