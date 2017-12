Tajomný šerifov príbeh z farmy

30. nov 2007 o 9:10 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Šerif Alex Truman vedie pokojný život až do momentu, kedy nechtiac autom zrazí človeka, ktorý sa nečakane objavil na ceste. Akúkoľvek spojitosť s podguráženými vysokými činiteľmi nášho štátu môžeme vylúčiť, ide o nezavinené nešťastie. Po havárii je dotyčný okamžite prevezený do miestnej nemocnice, avšak vplyvom zranení je nielen pripútaný na lôžko, navyše stratil aj schopnosť rozprávať a šerif sa nemá ako dozvedieť, čo sa vlastne stalo. Po dvoch mesiacoch však zranená osoba prehovorí, no životný príbeh to rozhodne nie je. Postava na lôžku vlastne povie len tri slová, ktoré sú pre šerifa Alexa známe. Cold Winter Farm. Čo je opustená farma, ktorá sa nachádza niekde za mestom a ako indícia k zisteniu poslúži strážcovi zákona dokonale. Vydá sa teda na toto tajomné miesto i napriek tomu, že vonku zúri poriadna búrka. To sa mu stane osudné, pretože vyčíňajúce počasie spôsobí zvalenie stromu, ktorý zahatá jedinú únikovú cestu z farmy. Aby bolo dielo dokonané, pádom stromu sa otvorí ukrytý vchod s výťahom a to sa už dostávate k slovu vy a musíte prísť na koreň všetkému sami. Znie to dobre, nie?

Zdroj: PR