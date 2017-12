1. Call Of Duty 4: Modern Warfare - Activision

2. Crysis - Electronic Arts

3. The Sims 2 Teen Style Stuff - Electronic Arts

4. SimCity Societies - Electronic Arts

5. Crysis Collector's Edition - Electronic Arts

6. EverQuest II: Rise Of Kunark - Sony Online

7. The Sims 2 Deluxe - Electronic Arts

8. Hellgate: London - EA/Namco

9. The Sims 2 Bon Voyage - Electronic Arts

10. Half Life 2: Episode 2 The Orange Box - Valve/EA