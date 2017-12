Ak prejde majiteľ voľného iPhonu od T-Mobilu k Debitelu, dostane 600 eur

Nemecký T-Mobile musí okrem viazaného iPhonu od Apple predávať aj jeho neblokovanú verziu. Tá je výrazne drahšia. Klienti môžu dostať spať 600 eur tak, že prejdú s iPhonom k Debitelu.

30. nov 2007 o 10:22 Ivan Kahanec

Nemecký operátor Debitel sa rozhodol prilákať do svojej siete klientov, ktorí by chceli iPhone, no odrádza ich viazanosť na T-Mobile a vysoká cena neblokovaného prístroja. T-Mobile totiž v nemecku predáva neblokovaný iPhone za 999 eur (asi 33600 korún). Lákadlom Debitelu má byť bonus 600 eur pri podpise dvojročného záväzku v jeho sieti.

Musia sa však zaviazať k využívaniu služieb na dva roky. Klient tak de facto získa iPhone za 399 eur, rovnako ako pri zaviazaní sa v T-Mobile.

Klienti v Debiteli nebudú môcť využívať službu Visual voicemail a zatiaľ nie je jasné, či bude k dispozícii prístup k Wi-Fi alebo neobmedzeným dátam cez GPRS. Debitel pripravuje špeciálne programy pre iPhone, ktoré by mali začínať na sume 40 eur (1344 korún). V porovnaní s T-Mobilom je to o 9 eur menej. Počas dvoch rokov teda klient ušetrí 216 eur (7257 korún).

