T-Mobile pridal na Vianoce paušál s 2000 minútami do vlastnej siete

T-Mobile obohatil svoju vianočnú ponuku o tzv. nekonečné hovory. Ponúka paušály Celý deň aj večer s 2000 minútami do vlastnej siete.

29. nov 2007 o 11:26 Ivan Kahanec

T-Mobile obohatil svoju vianočnú ponuku o tzv. nekonečné hovory. Ponúka paušály Celý deň a večer s 2000 minútami do vlastnej siete. Tieto minúty môže klient využívať v čase od 6:00 ráno do 21:00 večer. Okrem toho má k dispozícii 50 minút do všetkých slovenských sietí. Paušál funguje tak, že sa v čase od 6:00 do 21:00 míňa pri volaní do T-Mobilu balík 2000 minút a pri volaní mimo T-Mobilu sa míňa balík 50 minút. V ostatnom čase sa míňa len balík 50 minút bez ohľadu na to, do ktorej slovenskej siete hovor smeruje.

Cena nového vianočného programu Celý deň aj večer je 590 korún mesačne, podmienkou pre jeho získanie je podpísanie záväzku na 24 mesiacov. Program si môžu záujemcovia aktivovať v čase od 28. novembra do 24. decembra 2007.

Po vyčerpaní 50 voľných minút sa začne na denné a večerné volania do sietí Orangeu, O2 a T-Com uplatňovať sadzba 11,80 koruny za minútu a na nočné volania do sietí T-Mobilu, Orangeu, O2 a T-Com sadzba 5,80 koruny za minútu.

Mobily pre paušál Celý deň aj večer