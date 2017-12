Samsung SGH-G800: optický zoom posunul Kórejcov pred konkurenciu

Samsung posunul možnosti fotomobilov na úroveň bežných kompaktných fotoaparátov. Nespornou výhodou modelu G800 je, že spája kvalitný fotoaparát a špičkový mobil s HSDPA.

4. dec 2007 o 0:17 Ivan Kahanec

Kórejský výrobca Samsung posunul možnosti fotomobilov na úroveň bežných kompaktných fotoaparátov. Nespornou výhodou modelu G800 je, že spája dve zariadenia - kvalitný fotoaparát a špičkový mobil s podporou sietí tretej generácie a HSDPA. Ide teda o viacúčelové komunikačné zariadenie.

Dizajn a klávesnica

Náš prvý dojem zo Samsungu G800 bol, že ide o hrubý, ťažký a chladný telefón. Telo telefónu je čiastočne z kovu, čo sa podpísalo aj na celkovej hmotnosti 129 gramov. Dizajn telefónu má navodiť dojem, že ide z jednej strany o telefón a z druhej o fotoaparát. Telefón má rozmery 101 x 51 x 18,8 milimetra a dobre sadne do väčšej ruky. Povrch telefónu je spracovaný dobre a na prednej a bočných stranách sa nezachytávajú odtlačky prstov. To sa nedá celkom povedať o zadnej strane, kde náznaky odtlačkov ostávajú.

video //www.sme.sk/vp/2130/

Predná strana telefónu vyzerá ako tradičný mobilný telefón vysúvacej konštrukcie. Je ti veľký displej, nad ním reproduktor a videokamera pre videohovory a ovládacie prvky. Po vysunutí je vidieť aj alfanumerickú klávesnicu. Naopak vzhľad zadnej strany je typický pre fotoaparáty. Logo výrobcu aj rozlíšenie je napísané na ležato, teda tak, aby bolo čitateľné počas fotenia. Objektív je schovaný pod masívnym posuvným krytom spolu s xenónovým bleskom. Kryt je aktívny a po otvorení objektívu sa spustí aplikácia fotoaparátu v telefóne. Pod objektívom nechýba informácia o trojnásobnom optickom zoome. Po zasunutí krytu sa aplikácia fotoaparátu vypne. Pravá bočná strana je taktiež viac zameraná na fotografiu. Je tu dvojpolohová spúšť a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a najmä zoomu. Ich umiestnenie v strede tela telefónu však podľa nás nie je ideálne. Lepšie by bolo, ak by boli viac smerom od spúšte. Na opačnej strane je len dvojica krytých otvorov - konektor nabíjačky a handsfree a slot pre pamäťovú kartu. Na hornej strane telefónu sú dve mriežky pre stereo reproduktory.

Alfanumerická klávesnica je na slider veľmi dobrá. Klávesy sú dostatočne veľké, ich tuhosť a zdvih sú optimálne a dobre sa stláčajú aj klávesy v hornom rade 1, 2 a 3. Pri nich je u sliderov zväčša problém s nedostatkom miesta nad nimi. Páči sa nám aj to, že je dostatok priestoru okolo klávesnice, vďaka čomu sa telefón pri písaní dobre drží a aj sa pohodlne píše. Tejto klávesnici by sme mohli vytknúť to, že oddeľovače jednotlivých klávesov nevystupujú vonku, ale do vnútra. V porovnaní s vystupujúcimi oddeľovačmi sa ťažšie nahmatávajú jednotlivé klávesy.

Displej

Samsung patrí tradične k výrobcom s vynikajúcimi displejmi a nie je to inak ani v tomto prípade. Parametre displeja sú na súčasné pomery štandardné: rozlíšenie 240 x 320 pixelov, 262-tisíc zobrazovaných farieb a uhlopriečka 2,4 palca. Displej zobrazí farby verne, mriežka displeja nie je voľným okom viditeľná a displej je na slnku pomerne dobre čitateľný.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom G800 je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Na rozdiel od starších modelov slúži potvrdzovacie tlačidlo na vstup do menu a nie na spustenie prehliadača wapu. V rade pod hlavným ovládacím tlačidlom je dvojica tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru a medzi nimi tlačidlo na vymazávanie. Po stranách hlavného ovládacieho tlačidla sú dva kontextové klávesy. Hlavné ovládacie tlačidlo nám pripadalo tuhšie, ako by muselo byť.

Menu a operačný systém telefónu

Samsung G800 nebeží ani na Symbiane ani na Windows Mobile, ale na uzatvorenom systéme Samsungu. Na pridávanie funkcií tak poslúži jedine java.

Hlavné menu tvorí matica dvanástich ikon v štyroch radoch - história hovorov, kontakty, hudobný prehrávač, internet, správy, moje súbory, kalendár, fotoaparát, Google, aplikácie, upozornenia a nastavenia. Sumbenu sú tradičné, ako sme pri Samsungoch zvyknutí. Sú vo forme zoznamu s číslom na začiatku. Ak má submenu ďalšie položky pod sebou, tie sa zobrazujú v malom okne. Túto funkciu možno vypnúť. Pohyb v menu je rýchly.

Funkcie

Samsung G800 ponúka okrem štandardných aplikácií ako sú kalendár, stopky či budík, aj prehliadač dokumentov (doc, xls, pdf...), videoeditor, editor obrázkov či čítačku RSS kanálov. Telefón má aj diktafón s možnosťou nahrania 5 minútového záznamu. Telefonáty sa nahrávať nedajú.

Telefónny adresár

Telefónny zoznam pojme spolu 1000 kontaktov s viacerými údajmi. Ku každému možno priradiť niekoľko telefónnych čísel, e-mail, obrázok a iné. V zozname kontaktov sa zobrazuje okrem mena aj telefónne číslo, fotka a pamäť, v ktorej je číslo uložené. Vyhľadávací box sa zobrazuje stále a po zadaní písmena sa kurzor presunie na prvý zodpovedajúci kontakt. Ak zadáte reťazec písmen, ktorému nezodpovedá žiaden kontakt, kurzor ostane stáť. Adresár možno synchronizovať s počítačom.

Správy

Z telefónu možno odoslať SMS, MMS aj e-mailové správy. Editor SMS a MMS správ je spoločný a podľa potreby sa prepne z SMS na MMS. Pri písaní správy sa odpočítava počet znakov a počet SMS. Jeden text môže obsahovať 2295 znakov, čo znamená vyše 10 SMS správ. Pri písaní správy možno využiť slovník T9.

E-mailový klient poskytuje štandardné funkcie, podporuje protokoly POP3 aj IMAP4 a má aj automatickú kontrolu schránky v zadanom intervale. Pohodlnejšie sa nám však zdalo používanie GMailu.

Multimédia a Java

Hudobný prehrávač v G800 ponúka rozšírenú základnú funkcionalitu. Za rozšírenie základných funkcií považujeme napríklad hudobnú knižnicu, čo znamená, že prehrávač triedi skladby podľa názvu, interpreta, žánru či albumu.

Okrem toho má knižnica zoznam posledne hraných a najhranejších skladieb. Nechýba samozrejme podpora playlistov. Skladby možno prehrávať náhodne a opakovane. Čo nám však chýbalo je ekvalizér. Predsa len je pri niektorých žánroch potrebné mať možnosť trochu upraviť hudobný výstup. Jednotlivé skladby možno hodnotiť od jednej do piatich hviezdičiek a páčila sa nám možnosť vypnúť prehrávanie hudby na pozadí. Prehrávač podporuje všetky bežné formáty - WMA, MP3, AAC, e-AAC+.

Pre používateľov je k dispozícii FM rádio s podporou RDS. To znamená, že sa na displeji zobrazia dodatočné informácie, ako napríklad názov rozhlasovej stanice. Táto funkcia umožňuje telefónu vyhľadať automaticky silnejšiu frekvenciu tej istej stanice napríklad ak používateľ cestuje.

Telefón podporuje aplikácie v jave, prostredie je MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

Telefón ponúka vnútornú pamäť s kapacitou 160 megabajtov. Túto pamäť možno rozšíriť kartami typu microSD a microSDHC, teda vysoko kapacitnými pamäťovými kartami. V balení však nie je dodávaná žiadna karta.

Okrem fotografií možno pamäť zaplniť aj dátami sťahovanými z internetu. To sa dá veľmi rýchlo, keďže telefón podporuje siete tretej generácie a ich nadstavbu HSDPA. Maximálna rýchlosť sťahovania je teda na úrovni 3,6 megabitu za sekundu. Mimo pokrytia 3G/HSDPA možno využívať EDGE. K dispozícii je aj bluetooth v2.0 so stereo profilom A2DP a pripojenie cez USB konektor.

Fotoaparát

Samsung SGH-G800 z novej série fotomobilov a predstavuje v súčasnosti vlajkovú loď fotomobilov spoločnosti. Asi najpodstatnejším prínosom G800 je optické priblíženie obrazu, zoom. Doteraz ponúkali fotomobily len digitálne priblíženie, keď šlo de facto len o výrez v nižšom rozlíšení. Výhodou optického priblíženia je, že sa pri priblížení obrazu nestráca kvalita ani rozlíšenie výslednej fotografie. Okrem trojnásobného optického zoomu ponúka fotoaparát 5 megapixelový snímač, xenónový blesk a stabilizáciu obrazu. Novinkou v oblasti mobilov je aj detekcia tváre a následné prispôsobovanie svetlosti fotografie. Nechýba ani makro mód. Prostredie fotoaparátu v G800 pripomína prostredie klasického kompaktného fotoaparátu.

Fotoaparát v G800 dokáže snímať aj video v rozlíšení 320 x 240 pixelov.

Výsledné fotografie patria k súčasnej špičke. Zverejnené snímky sú zmenšené na rozlíšenie 1024 x 768 pixelov.

Detail tváre

v interiéri. Fotené cez deň

pri zamračenom

počasí. Fotené cez deň

pri zamračenom

počasí. Fotené cez deň

pri zamračenom

počasí. Fotené cez deň

pri zamračenom

počasí. Ten istý záber, ale

s použitím

3x optického

zoomu. Ten istý záber, ale

s použitím

3x optického

zoomu. Ten istý záber, ale

s použitím

3x optického

zoomu. Fotené cez deň

pri zamračenom

počasí. Makro mód

v interiéri.

Batéria

K Samsungu G800 je dodávaná batéria s kapacitou 1000 mAh a je typu Li-Ion. Jej vyššia kapacita sa pozitívne prejavila na celkovej výdrži telefónu. V zásade možno povedať, že pri striedmom využívaní telefónu vydrží batéria na jedno nabitie zhruba 4 dni bez vypínania na noc. Pri silnej záťaži, napríklad časté zoomovanie a fotenie s bleskom, sa vybije podstatne rýchlejšie.

Celkové hodnotenie

Samsung G800 je v súčasnosti najlepším mobilom spoločnosti a v niektorých parametroch - optický zoom, detekcia tváre - predčí aj fotomobily Nokie či Sony Ericssonu. Páčil sa nám posuvný kryt objektívu, ktorý ho chráni pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a zároveň je aktívny, takže používateľovi neunikne momentka. G800 však nie je len fotoaparát a vo svojej výbave má aj špičkové funkcie mobilu - rýchle dátové prenosy HSDPA, prehliadač kancelárskych dokumentov, podpora GMailu a vyhľadávania Google a ďalšie. Cena telefónu okolo 15-tisíc korún vo voľnom predaji predurčuje tento model pre majetnejších používateľov.