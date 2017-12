Killzone 2 - napokon predsa grafický skvost

Prezentovať Killzone 2 ako neambiciózny titul sa skrátka nedá. Už len spomienka na hernú výstavu E3 v roku 2005, kedy nám tvorcovia z Guerilla Games predviedli úžasné video, z ktorého slintal každý, je omračujúca.

29. nov 2007 o 8:57 Ján Kordoš

Poďme sa však pozrieť ešte viac do minulosti. Prvý Killzone bol vlajkovou loďou Sony zo žánru strieľačiek z vlastného pohľadu.

Príbeh pokračuje tam, kde skončil predošlý a po ataku fanatického Helghastu sa vydávate ako člen špeciálnej jednotky priamo do Helghan City, kde sa pokúsite doraziť neúspešných vojakov priamo o nich doma. Príchod na planétu je správne nasiaknutý atmosférou a prostredie reflektuje rasu riadenú tvrdou rukou vodcu.

Ak sa však scéne zastaví, prípadne vnímate v zúrivých prestrelkách okolie, za povšimnutie začne stáť väčšina detailov, takže sa slová tvorcov spred dvoch rokov, že takto dajako to bude celé vyzerať, do poslednej bodky naplnili.

Či už ide o vymodelovanie postáv s obrovským množstvom polygónov, ich detailnej animácii pohybov a jednotlivých úkonov, všetko to vyzerá nesmierne realisticky. O architektúre sme už hovorili, obrázky hovoria svoje, ale úžasne navrhnuté úrovne by nič neznamenali, keby dizajn vhodne nedopĺňali rôzne efekty. Hra svetla a tieňov je využívaná pomerne často a práve preto sa tvorcovia rozhodli spraviť hru temnejšiu, omnoho viac depresívnejšiu, doslova realisticky vyobrazili zúfalú snahu vojakov prežiť v nehostinnom prostredí. Sila PS3 sa ukazuje aj pri zobrazení časticových efektov, fyzikálneho enginu, ktorý umožňuje demolovať prostredie doslova po kúskoch. Špeciálne efekty ako motion blur, full-screen antialiasing alebo spomínané svetelné efekty robia z hry vizuálnu hostinu a podotknúť, že atmosféra tým automaticky stúpa, je pomerne zbytočné.

video //www.sme.sk/vp/714/

Čo by to bolo za poriadnu akciu bez špecifických protivníkov. Tí v Killzone 2 nebudú žiadne orezávatká a keďže sú doma, majú svoju obranu pevne zabetónovanú. Nie je jednoduché sa im dostať na kobylku a hoci priebežné ostreľovanie pomáha ku krytiu, k dorazeniu špeciálnych monštier musíte zakomponovať do hrania aj presnosť. Je nutné dostať sa do správnej pozície (krytie ostatnými jednotkami) a potom presný zásah do hlavy alebo využívanie okolitých predmetov ako notoricky známe výbušné barely.

Ďalším použitým prvkom, ktorý budeme pri hraní používať, je stále častejšie propagované krytie sa za prekážky. Poukázať na tituly, kde patrila táto možnosť medzi základné piliere hrateľnosť, je pomerne jednoduchá a za všetky sa oplatí vymenovať trio Gears of War, Rainbow Six: Vegas alebo exkluzívne pre PS3 vytvorenej „indiana-jonesovke“ Uncharted: Drake´s Fortune.

S vizuálnou stránkou kráča ruka v ruke i ozvučenie, podtrhujúce monumentálnosť a ak máte doma kvalitnú aparatúru, užijete si dokonalý zvuk Dolby 7.1 Surround. Vtedy to nielenže vyzerá a hrá sa to ako dokonalá vojna, ono to tak aj zvučí. Rozprávať o základných prvkoch a filmovosti by sa dalo pomerne dlho, lepšie však bude, keď sa k nám dostane nejaká hrateľná ukážka alebo popis nových informácií. Killzone 2 zatiaľ vyzerá nadmieru dobre, máloktorí majiteľ PS3 nie je plný očakávania. Pevný termín vydania stanovený zatiaľ nebol, no ak všetko pôjde podľa plánu, na budúci rok si Killzone 2 vyskúšame všetci.